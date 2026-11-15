陳自瑤劇中被摑為求逼真堅持真打　力撐鄺潔楹完美演繹奀星設定

TVB台慶劇《玫瑰戰爭》播出後大獲好評，首集播出收視22.6點，今日（15日）劇中演員，包括楊茜堯、陳豪、林夏薇、陳展鵬、姚子羚、傅嘉莉、陳自瑤、鄺潔楹、潘志文、李成昌、陳楨怡等現身商場出席宣傳活動，而陳豪更化身「天誠娛樂」主席陳雲生，介紹劇中旗下藝人登場，仿似將現場變成節目巡禮。現場吸引了大批市民圍觀，場面墟冚。

TVB台慶劇《玫瑰戰爭》播出後大獲好評，首集播出收視22.6點，今日（15日）劇中演員，包括楊茜堯、陳豪、林夏薇、陳展鵬、姚子羚、傅嘉莉、陳自瑤、鄺潔楹、潘志文、李成昌、陳楨怡等現身商場出席宣傳活動。（關穎賢攝）

陳自瑤與鄺潔楹接受訪問時談及劇中角色，鄺潔楹表示必須賣個關子，呼籲觀眾繼續追看《玫瑰戰爭》的後續發展就會知道「安安」並不是那麼壞，只是受人擺佈，更笑言自己演繹出「又要壞、又要怕，但又壞得不夠徹底」的微妙心態。兩人一致認為，頭五集觀眾看到的只是表面，隨著劇情慢慢揭開，將會爆出更多令人意想不到的秘密與反轉，解釋此前所有事件的來龍去脈。

陳自瑤劇中被摑為求逼真堅持真打。（關穎賢攝）

談到在劇中被傅嘉莉掌摑十幾巴，畫面震撼到令網民以為她是「假打」或被「打到臉腫」，陳自瑤澄清當時其實是「真打」：「因為我們都想出來有最真實的效果，如果假打反而容易穿幫，令觀眾出戲。」 她表示只要能呈現出最好的戲劇效果，自己完全不介意。

鄺潔楹謙虛指，今次能與一眾好戲之人合作是極佳的學習機會。（關穎賢攝）

至於提到有網民批鄺潔楹與楊茜堯、林夏薇、陳自瑤等人同框，演技比不上數位視后級人馬，鄺潔楹大笑表示自己在劇中的設定是一位沒有工作的「奀星」：「如果我有那麼好，我早就拿獎啦！我連提名都沒有！」她謙虛指，今次能與一眾好戲之人合作是極佳的學習機會，即使在沒有自己戲份的時候，自己亦會留在現場偷師，觀察其他演員的演繹方式。陳自瑤亦在旁大讚鄺潔楹劇中的表演，更打趣讚鄺潔楹演活了「奀星」設定。另外，陳自瑤就透露自己的角色其實都是有經歷的人，絕非單純的「傻白甜」，感謝監製邀請自己飾演一個這麼複雜的角色。