周慧敏賣樓賺近3球 59歲生日約90年代「寶麗金三寶」慶祝缺一人
撰文：程嵐風
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「玉女掌門人」周慧敏（Vivian）出道逾40年，近年將事業重心轉往內地，雖然演唱會失準，但依然是不少人心目中的不老女神。11月10日是Vivian的59歲生日，近日天氣漸冷，她一改舞台上的華麗打扮，返璞歸真穿上黑色冷衫樸素現身生日飯局。相中所見，即將「登六」的她樣貌依然保養得極好，氣質依然出眾！
寶麗金三寶合體缺一 邵美琪驚喜現身
今次生日飯局猶如90年代的集體回憶！當年與周慧敏同屬寶麗金唱片、被封為「寶麗金三寶（小花）」的黎瑞恩及湯寶如都有同場為Vivian慶祝，可惜獨欠劉小慧未能齊腳。而同場更驚喜見到邵美琪及製作人伍健雄的身影。伍健雄在社交平台分享合照，見到飯局上準備了美女公仔配星閃閃蛋糕及傳統壽桃，並寫道：「happygathering💝 Happy birthday @vivianchowwaiman ❤️🎂」Vivian亦開心回覆：「thank you 老闆💕」。
另一邊廂，湯寶如亦分享了與Vivian及黎瑞恩的合照，留言：「Happy birthday V❤️」，Vivian冧爆回應：「Thank you Karen , love you all ❤️」，盡顯這班相識於90年代的閨密情深。
投資磚頭眼光獨到 賣東涌洋房賺近3球
除了在樂壇成就非凡，Vivian投資「磚頭」的眼光亦相當獨到！日前有消息指，她與丈夫倪震聯名持有的大嶼山東涌水藍天單號洋房，早前以月租約6.2萬元租出。在租客遷出後，兩人決定「轉租為售」，原本叫價2,650萬元，最終以2,499萬元成功沽出。據悉，該單位實用面積1,717平方呎，屬三房間隔。Vivian與倪震於2010年以2,200萬元購入作收租之用。如今持貨16年後沽出，雖然成交價較估價微低約4%，但帳面依然勁賺299萬元，樓價期內升值約13.6%，絕對是投資有道！
水藍天洋房單號屋
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