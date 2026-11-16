王喜患腎衰竭遭暗寸體力差　不忿爆鬧：成世人成日遇到呢啲X家剷

59歲藝人王喜拍過無綫（TVB）劇集《烈火雄心》系列，以戲中消防員「駱天佑」一角為人熟知。近年王喜移居台灣、英國等地居住，曾自爆患上腎衰竭，由「終身洗腎」到「自簽出院」，由末期腎衰竭到3B期腎衰竭，幸而痊癒不少。王喜近來回港清理家人舊物，可是在銀行撳機時，因排隊問題與陌生人爆發衝突，近日王喜已回到英國，用餐期間疑似公審有人放任小朋友尖叫，令他頗為不滿。

王喜。（劇集截圖）

王喜（IG@wong_he）

近年王喜移居台灣、英國等地居住。（IG@wong_he）

王喜疑不滿小朋友公眾場合大聲尖叫

王喜近日拍片，他在餐廳用餐，問道：「喂、喂，問吓你，問吓你意見呀，你覺得一個成年人公眾地方唔用耳機聽手機、睇戲、玩遊戲，部機鬼殺咁嘈乞人憎啲呀？定由得啲細路尖叫、扭計、發爛渣乞人憎啲？」王喜說畢鏡頭一轉，拍下在場用餐人士，其中一人是一名帶著小朋友的母親影片中王喜身處之地除了傳出小朋友尖叫聲，亦十分嘈雜。

王喜曾被暗寸腎衰竭體力差：X街X家剷

不久後，王喜又以「嗰日麒麟怪 奈良」拍片，影片中他身處戶外散步，他正調轉身落斜路，當地環境優美與大阪奈良相似，他想起曾與一人到奈良旅行，他說：「X嗰次要行上山去乜X神社，行好耐都行唔完，去到某一個地方我放棄啦，你影完相就算。」怎料該人暗寸王喜：「我阿爸嗰時嚟嘅時候都要洗腎㗎，洗腎都可以行到上頂。」王喜對該說話仍耿耿於懷道：「成世人成日遇到呢啲X街X家剷，奇X怪嘅人。」

王喜疑不滿用餐期間太嘈雜。（IG@wong_he）

王喜鏡頭一轉，拍下身處環境。（IG@wong_he）

王喜被暗寸體力差。（IG@wong_he）