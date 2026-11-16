何猷君一家現身鬧市子女暴風式成長　寵女舉動獲讚真好爸爸冇得扮

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）與內地超模奚夢瑤於2019年結婚，婚後育有一子一女，組成幸福的「好」字家庭。雖然何猷君貴為豪門公子，平時工作亦相當忙碌，但向來是「愛妻號」兼「暖男爸爸」的他，一有空檔便會抽時間陪伴家人。近日，有網民在香港街頭意外「野生捕獲」何猷君一家四口出行，並把溫馨片段上載至社交平台，引起網民熱議。

何猷君2019年以10萬支玫瑰在母親梁安琪旗下物業公開向奚夢瑤公開求婚，並以LV盒裝求婚戒指，十分奢華。（IG@momomarioho）

何猷君（Mario）與內地超模奚夢瑤今年6月補辦世紀婚禮。（IG@mingxi11）

奚夢瑤何猷君一對子女完美繼承媽媽超模基因。（IG@momomarioho）

何猷君奚夢瑤打扮低調 子女暴風式成長

從網民分享的影片所見，當日何猷君與奚夢瑤一行人現身街頭，準備登上停泊在路邊的白色七人車，同行保鏢也非常低調。兩夫婦當日打扮均走簡約休閒路線，何猷君身穿簡約的淺色短袖T恤配深色短褲及波鞋，相當貼地；而身為超模的奚夢瑤則身穿黑色長袖上衣配灰色闊腳牛仔褲，架上眼鏡並披散着一頭長髮，雖然沒有刻意打扮，但一雙逆天大長腿及高䠷身形在人群中依然非常搶眼。

何猷君抱實愛女，場面溫馨。（小紅書截圖）

一臉慈父。（小紅書截圖）

在步行前往座駕期間，何猷君展現出滿滿的父愛，雙手緊緊抱着愛女Romee，讓女兒伏在自己肩頭上。從畫面所見，Romee已呈暴風式成長，盡得超模媽媽的優良真傳，手腳相當修長，被爸爸抱在懷中時，身形看來已有何猷君的一半高度。而奚夢瑤則緊隨其後，牽着兒子何廣燊（Ronaldo）步行，仔仔身高亦已經長到媽媽的手臂位置，相當高大。

太太與兒子則緊隨其後。（小紅書截圖）

人群中穿梭。（小紅書截圖）

獲讚好爸爸

何猷君全程堅持親力親為抱實女兒，直到走近七人車旁，才與奚夢瑤一同安排一對子女安全上車，自己則在車門旁細心照料，盡顯一家之主的風範。影片曝光後，不少網民紛紛留言大讚何猷君是真好爸爸，指他已經不是第一次這樣做，明明家境富裕可以交由保母代勞，但他每次帶子女外出依然堅持自己抱，直言：「好幸福的一家四口」、「好爸爸 女兒都有他一半長了」、「還抱著真的很寵呀」、「每次家庭一齊拍到 永遠是男方懷抱小孩的，他一定是好爸爸的」。

何猷君先安頓好小朋友上車。（小紅書截圖）