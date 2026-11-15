莊雅婷爆生B後肥10公斤　指鍾培生護女禁過早曝光：18歲自己決定

鍾培生太太、西貢區議員莊雅婷今日與奶奶鍾胡雪儀一同出席慈善活動，她指老公很忙，故由自己做代表陪伴奶奶。莊雅婷約4個月前誕下B女，現場所見身型仍纖瘦，但她竟自爆肥了10公斤，正努力健身減磅。她在訪問中分享新手媽媽生活，直言做在職父母不容易，恨不得帶女兒一齊返工。講到老公在湊B上是「神隊友」還是「豬隊友」，莊雅婷笑言是後者：「佢好鍾意朝頭早瞓到一半嘅時候抱BB入嚟擺喺中間一齊瞓，但係佢自己就瞓到隻豬咁，咁BB瞓中間我梗係要睇住啦，我就冇覺好瞓，所以喺呢一方面佢係豬隊友！」不過，她表示鍾培生在B女面前會展現慈父反差一面，叫眾人不准騷擾女兒睡覺，亦非常保護囡囡，不希望她太早曝光在公眾面前。此外，莊雅婷直認有意再追B，至於會否如鍾培生早前所講生五仔一女，她表示五、六個有難度，霸氣回應：「佢計劃有幾多個唔關我事，呢個睇我自己意願，睇情況、身體狀況同埋到時候嘅能力，盡量滿足佢嘅意願，滿足唔到都冇辦法。」

「有艇搭慈善基金會」10周年感謝禮今日舉行。

莊雅婷約4個月前誕下B女，現場所見身型仍纖瘦，但她竟自爆肥了10公斤，正努力健身減磅。（鄧穎琪攝）

莊雅婷對於跟奶奶結伴出席活動感到非常開心，指對方平時熱衷慈善，會去老人院唱粵曲予長者聽，又會捐粵劇飛，所以自己都向對方學習，並識做說：「希望以後都有機會跟佢去唔同活動。」活動開始前，莊雅婷頭髮剛好亂了，她笑言自己現時已冇形象，因為鍾培生IG有如其「照妖鏡」：「平時我哋日常生活佢會隨手拍，非常之casual，所以喺我毫無防備嘅情況下，佢會影好多唔同嘅video，所以我都放棄咗，以前會P圖P好耐，而家已經唔會。」問到成為人母後，會否忙著湊B連打理自己的時間都沒有，她說：「還好！因為我哋得一個BB，好多人都搶住玩，所以平時都要排一陣隊先排到。」

莊雅婷對於跟奶奶結伴出席活動感到非常開心，指對方平時熱衷慈善，會去老人院唱粵曲予長者聽，又會捐粵劇飛，所以自己都向對方學習，並識做說：「希望以後都有機會跟佢去唔同活動。」

莊雅婷笑言自己現時已冇形象，因為鍾培生IG有如其「照妖鏡」：「平時我哋日常生活佢會隨手拍，非常之casual，所以喺我毫無防備嘅情況下，佢會影好多唔同嘅video，所以我都放棄咗，以前會P圖P好耐，而家已經唔會。」

成為人母數月，莊雅婷表示雖然每天都過得非常開心，但亦深刻體會到年輕在職父母的辛酸：「BB朝頭早7點起身，夜晚7點又已經瞓覺，所以好多時出去做完嘢返嚟見到BB都已經瞓咗覺，朝頭早起身可能同佢一齊玩一陣，跟住又要返工，所以都明白到，做一個在職父母壓力大。」由於每次出門口都極度不捨，她笑言恨不得帶埋囡囡一齊返工，更計劃等女兒再大一點時，帶她一起落區做街站或出席活動：「BB好受歡迎，試過帶佢落去，街坊都非常之開心，咁街坊開心我又開心，BB又開心，所以希望大個啲都會帶佢出去。」

莊雅婷成為人母數月，表示雖然每天都過得非常開心，但亦深刻體會到年輕在職父母的辛酸。

大讚B女性格淡定抽血都唔喊：似我啦梗係

談到湊B最困難的地方，莊雅婷坦言：「而家我哋對BB發展有好多唔同嘅要求，譬如幾多個月就要睇彩色卡，練啲唔知乜嘢運動，所以對我嚟講，全部都係非常之新鮮，我哋都慢慢學習緊。」至於對女兒未來的期望，她笑言：「開心就好，但係當然開心之餘都希望佢多才多藝。」提到B女的性格，莊雅婷讚愛女自出娘胎便展現出超強定力：「佢一出世性格好明顯，因為佢好淡定、好冷靜、情緒好穩定，因為姑娘幫佢抽血佢都冇喊，餵藥都冇喊，所以應該情緒好穩定。」問到囡囡性格似誰，她笑說：「我覺得似我啦梗係，但係Derek梗係話似自己。」

莊雅婷讚BB好淡定、好冷靜、情緒好穩定。（鄧穎琪攝）

指鍾培生是湊B豬隊友 被問「神隊友」位竟語塞

講到老公鍾培生升級做爸爸後的變化，莊雅婷表示：「佢不嬲都乖嘅，所以做咗爸爸之後，都冇特別大嘅改變，差唔多。」不過，她大爆老公私下亦會對著囡囡講「BB話」，更重提女兒剛出生時在醫院的護女事蹟：「我哋會傾偈，平時做咩就做咩，但係佢叫我哋所有人都唔准講嘢，唔好阻住BB瞓覺，反差感都幾大。」雖然鍾培生工作繁忙，但依然抽空湊B，甚至打算把女兒帶返公司：「佢會帶埋BB返工，話講過要將BB床擺喺Office，可以一路返工一路陪住BB。」

問到老公在湊B上是「神隊友」還是「豬隊友」，莊雅婷笑言是後者：「佢好鍾意朝頭早瞓到一半嘅時候抱BB入嚟擺喺中間一齊瞓，但係佢自己就瞓到隻豬咁，咁BB瞓中間我梗係要睇住啦，我就冇覺好瞓，所以喺呢一方面佢係豬隊友！」記者追問有沒有哪方面老公稱得上「神隊友」？莊雅婷竟突然語塞停頓數秒，被追問「冇呀？」時更當場笑場：「哈哈哈，諗到以後再補充！」

記者追問有沒有哪方面老公稱得上「神隊友」？莊雅婷竟突然語塞停頓數秒，被追問「冇呀？」時更當場笑場：「哈哈哈，諗到以後再補充！」（鄧穎琪攝）

有意追B 直言生六個有難度：幾多個睇我自己意願

有傳二人將會補辦百日宴及婚禮，莊雅婷一口否認：「冇㗎，我哋工作比較忙，以後先至再講。」至於會否帶同B女公開露面與傳媒見面，她亦明確拒絕，指全因老公極度保護愛女：「應該唔會畀大家見面，爹哋好緊張，平時可能想post吓手仔腳仔佢都唔會，爹哋比較緊張少少。」被問到女兒要到幾多歲才可「解禁」曝光，她笑指由老公話事：「Derek話應該18歲之後就自己決定。」

莊雅婷指老公極度保護愛女：「應該唔會畀大家見面，爹哋好緊張，平時可能想post吓手仔腳仔佢都唔會，爹哋比較緊張少少。」被問到女兒要到幾多歲才可「解禁」，她笑指由老公話事：「Derek話應該18歲之後就自己決定。」

此外，莊雅婷透露產後身體恢復進度理想，準備再追多個陪囡囡：「嗰時捱咗30幾個鐘頭順產，為嘅就係可以盡快恢復，可以返工，亦都係日常生活可以get back to Normal。」雖然鍾培生未有催促追B，但有兄弟姊妹的她坦言渴望快點為女兒添個伴：「始終我覺得小朋友有一個伴去成長係非常之重要，所以養狗仔我哋都唔會淨係養一隻，有兩隻，我自己都有兄弟姊妹，都會希望快啲有個伴俾佢一齊玩。」講到老公曾揚言想生「五仔一女」，她重申五、六個實在有難度：「佢計劃有幾多個唔關我事，呢個睇我自己意願，睇情況、身體狀況同埋到時候嘅能力，盡量滿足佢嘅意願，滿足唔到都冇辦法。」

莊雅婷準備再追多個陪囡囡，講到老公曾揚言想生「五仔一女」，她重申五、六個實在有難度：「佢計劃有幾多個唔關我事，呢個睇我自己意願，睇情況、身體狀況同埋到時候嘅能力，盡量滿足佢嘅意願，滿足唔到都冇辦法。」（鄧穎琪攝）

.