女神2｜方智弘笑罵何沛珈「死港女」　 歡喜冤家打情罵俏甜到漏

TVB戀綜《女神配對計劃2》配對過程進入白熱化階段，今日（15日）繼續播出在主題樂園渡過一輯，萬眾期待的女神素顏亦於今集播出。何沛珈與方智弘迎來單獨傾談心底話的機會，二人在帳篷下對坐，何沛珈主動發問，好奇男方究竟被自己哪一方面吸引。方智弘坦言約在第2次拍攝時開始留意對方，最初以為她會是個「好多要求」的人，但相處後發現她出奇地隨和，讓他在這段關係中能毫無顧忌地做自己。

何沛珈與方智弘迎來單獨傾談心底話的機會，二人在帳篷下對坐。(節目截圖)

何沛珈與方智弘。(節目截圖)

滑梯痛哭反覺「極可愛」

談到令男方「心動」的瞬間，方智弘笑言有兩個。第一次是在「心動電話亭」時，但就被何沛珈笑指那個時間他「沒心動」。另外一個心動點就是何沛珈玩滑梯滑下來時，失聲痛哭，方智弘直指這場面「覺得極可愛」，完全估不到對方會有這種反應。

方智弘直指何沛珈失聲痛哭這場面「覺得極可愛」。(節目截圖)

笑罵「死港女」惹怒女神 歡喜冤家瘋狂放閃

儘管二人互吐心聲場面感人，但他們很快便回復「歡喜冤家」的相處模式。何沛珈叫方智弘：「唔好壓住我張被啊！」方智弘笑著說：「等陣得唔得啊？」最後方智弘邊弄衣服邊說：「死港女！」然後就大笑，而何沛珈亦立即起來「打」他，正所謂「打者愛也，愛者打多幾吓」，難怪何沛珈連打他兩下再問：「你依家係咪侮辱緊香港啲女仔？」方智弘笑指：「係你侮辱緊香港啲女仔啊。」雖然二人「侮辱來侮辱去」，但可見二人十分甜蜜。這對歡喜冤家的打情罵俏，可謂充滿粉紅泡泡。

方智弘笑罵「死港女」惹怒女神。(節目截圖)

何沛珈立即起來「打」方智弘。(節目截圖)