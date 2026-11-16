曾錦燊拒戰半馬寧跑住採訪　黃庭鋒勸陳星妤玩遊戲勿太投入

藝人黃庭鋒、曾錦燊與張馳豪（Aska）昨日（15日）齊齊現身馬拉松比賽，三子完成兩公里賽事後接受《香港01》訪問，大談對「東張女神盃」的心水預測！黃庭鋒亦提及《女神配對計劃2》中，過去集數陳星妤在水上樂園打水戰其他女神過於兇狠。

黃庭鋒、曾錦燊與張馳豪完成兩公里賽事後接受《香港01》訪問。(胡凱欣 攝)

曾錦燊跑到面青拒戰半馬

三位被問到會否勾起他們的意慾去跑半馬或全馬時，黃庭鋒笑指有：「after今次之後有嘅，希望可以認真咁去跑一次。如果決定咗跑就要努力練習，因為半馬呢啲唔係講玩嘅。」Aska則認為：「一生人應該想玩一次半馬又好全馬又好。」但就指要抽時間去練習。不過，曾錦燊就立即「耍手擰頭」，更笑指自己跑到「面青口唇白」：「我都係跑住去採訪。」

曾錦燊跑到面青拒戰半馬。(胡凱欣 攝)

預測「東張女神盃」賽果

至於城中熱話「東張女神盃」賽果預測，三子各有心水！曾錦燊大膽預測Toby會將會跑第一，他笑言：「我陪咗Toby去練跑！」而黃庭鋒表示雖然未知各女神的實力，但因為他之前曾與何沛珈合作過：「我見佢好似都有練開，我會睇佢跑姿。」Aska亦覺得未知女神們的實力，所以他主張和平：「大家一齊衝線。」

預測「東張女神盃」賽果。(胡凱欣 攝)

陳星妤打水戰過於兇狠

黃庭鋒被問到最近《玫瑰戰爭》內的拍檔陳星妤在水上樂園打水戰過於兇狠，他表示幾天前宣傳時，陳星妤已經自己先開口問：「我會唔會太投入？我話係囉，點解玩到咁投入嘅？我覺得佢喺game入面，佢忘形變咗好投入，所以就話拉得好勁喎呢啲，我哋都講笑咁話：『娛樂圈真係咁嘅！』」黃庭鋒承認平時玩遊戲有時會太投入，所以都有叫陳星妤「Chill啲」。