劉德華曾想放棄唱歌 荷蘭拍戲因有人知梁朝偉是歌手立即下定決心

劉德華將於12月中舉行20場演唱會，而12月18日（演唱會首場）他亦會推出全新實體大碟《About Life》，事隔16年再出碟，華仔亦相當重視，最近四出為新專輯做宣傳，早前到商台宣傳，吸引了過百粉絲逼爆商台。

劉德華擔任The MultiTalk節目《Enter Enter》第22集嘉賓，接受主持何德訪問。（The MultiTalk 電視截圖）

而昨晚The MultiTalk節目《Enter Enter》第22集亦請到劉德華上節目，接受主持何德訪問。何德問他由演員轉做歌手這條路，究竟是順利還是難行，有沒有不足為外人道的事。劉德華說：「生命就係咁㗎啦，肯定係高高低低嘅啦。呢個世界都有山有水啦。」他續稱，自己分不到什麼叫做好與不好，「但我挺享受我整個過程」。

劉德華初入行生活艱苦 要為人補習唱酒廊

劉德華表示讀藝員訓練班時生活艱苦，所以要想辦法賺取生活費「我讀訓練班一年無錢嘅，咁我就去幫人補習，也去酒廊唱歌，嗰個時候我已經唱歌。」華仔表示家裏很喜歡國語流行歌，所以那時候大家大部分都是唱國語歌。後來到要出去覓食的時候，他說酒廊大部分台上都是那些歌，華仔表示阿Lam（林子祥）曾經鼓勵他唱歌，本身想加入華納，後來因為無綫有自己的唱片公司，「所以我就簽咗華星」。

（The MultiTalk 電視截圖）

劉德華首張唱片 只賣出486張

翻查資料，劉德華於1982年拍攝許鞍華執導的電影《投奔怒海》中與歌壇前輩林子祥結緣，林子祥在片場聽過華仔唱歌後大加讚賞，鼓勵他認真發展歌唱事業。1985年，已是「無綫五虎將」當紅小生的劉德華順勢在華星唱片推出首張個人粵語專輯《只知道此刻愛妳》，但當時因為劉德華被TVB雪藏，華星亦缺乏宣傳，導致銷量太差，有傳只賣出486張，反觀同期的梁朝偉當時憑著《朦朧夜雨裡》一首歌就唱到街知巷聞。

（The MultiTalk 電視截圖）

梁朝偉當年唱歌紅過劉德華

劉德華在訪問中表示，曾經想過放棄唱歌，但因為梁朝偉而改變決定「因為我有一次去到荷蘭拍戲，嗰陣時我想住放棄唱歌㗎喇，即已經出咗唱片，但迴響唔係太好咁樣，咁我就想住我都係專心拍戲喇。咁後來我去到荷蘭拍戲的過程裏面呢，就聽到大家原來知道梁朝偉係歌手，唔知我係歌手，係呀，咁我就想，唔得，我一定要做到大家都知道我係歌手，咁我就先至繼續再唱。」