黃仁勳出軌七師傅稱「所有男人都會」　AI股將出事勸勿撈貨NVIDIA

七仙羽（七師傅）昨日（15日）出席慈善活動，曾任財經記者的她，受訪時期間講到近日NVIDIA創辦人黃仁勳因出軌而辭任CEO一事，她指自己知很多，但不想多講，因為太敏感，又認為：「所有男人都會出軌，只不過窮係冇錢，身痕，想出軌都出唔到。」醜聞連累NVIDIA股票近日暴跌，不少股民叫苦連天，但亦有人認為低位是入手好時機，七師傅就勸：「好多人話快啲撈貨，事情明朗化，快啲衝入去買，梗係唔係啦，諗嘢咁簡單咩？」她預言AI股、科技股明年1月後有其他問題，叫大家「唔好咁快衝入去」。至於日前Microsoft 旗下Outlook大規模停機，七師傅預言12月將再發生同類事件或大停電，提醒大家買定電筒及後備照明，電子產品亦要叉滿電以備不時之需。

「有艇搭慈善基金會」10周年感謝禮。（鄧穎琪攝）

七師傅論出軌誘惑 直言人性難抵擋：所有男人都會出軌

先講到黃仁勳出軌熱話，七師傅認為所有男人、女人都有機會出軌：「所有人都會出軌，男人會出軌，女人會出軌。任何一個條件好嘅男人或者女人，出現喺你面前，你都會頂不住誘惑，因為人都係人，人係有缺點，佢出軌並不是好大嘅問題，因為所有男人都會出軌，只不過佢係一個名人，關注度喺佢身上。其實我身邊好多男人有好多個老婆、女朋友，大家都見到有錢男人身邊都好多女人啦，呢啲就係人性，所以大家唔好挑戰人性。」

講到黃仁勳出軌熱話，七師傅認為所有男人、女人都有機會出軌：「所有人都會出軌，男人會出軌，女人會出軌。任何一個條件好嘅男人或者女人，出現喺你面前，你都會頂不住誘惑。」（鄧穎琪攝）

自爆老公曾遭異性勾引 稱不怕小三小四：我會渡化佢哋

被問到若先生出軌怎麼辦，七師傅坦言老公條件好，多年前已有錢、高大、哈佛畢業，所以二人拍拖時有很多女人對他有興趣，甚至傳訊息勾引他，但他根本不介意：「金子就會發光，係金就會發光，我越係唔介意，我唔理，我老公就更加覺得我特別。」七師傅對自己有信心，自言溫柔、性格好、善良，之後說：「我個樣又唔係差……即係亞洲又唔鍾意我啫，外國人鍾意我呢一類㗎嘛，咁我身材都OK啦，我個樣……」但她突然失笑語塞：「唔知點形容，亞洲人話唔靚，外國人話好靚。」七師傅認為有自信的女人，不用打敗小心，自然都會贏，認為若老公是世界名人身家豐厚，或許他都會出軌：「我唔介意，我會共存，我嘅心態就係共存，我要渡化，萬一老公有小三、小四，我會渡化個小三、小四，加上我識好多magic，一路渡化一路懲罰，要令到小三、小四，知道唔可以破壞人哋家庭。」

七師傅認為有自信的女人，不用打敗小心，自然都會贏，認為若老公是世界名人身家豐厚，或許他都會出軌：「我唔介意，我會共存，我嘅心態就係共存，我要渡化，萬一老公有小三、小四，我會渡化個小三、小四，加上我識好多magic，一路渡化一路懲罰，要令到小三、小四，知道唔可以破壞人哋家庭。」（鄧穎琪攝）

斷言今年不會爆疫情 勸市民毋須恐慌囤糧：大家又唔係老鼠

目前已接近年尾，問七師傅香港來年如何，她強調不會有疫情：「之前大家都話會有疫情，話今年有疫情，唔會㗎，話俾大家知一個秘訣，大家都傳嗰樣嘢，就算嗰樣嘢應該發生，都唔會發生，因為破咗喇，破咗天機就唔會發生。如果係幾個人傳，就有機會發生，但係全球都傳，就唔會發生，就會有另一個plan，呢個係宇宙嘅規律，佢唔會咁易俾人世間嘅人知。」月前不同國家的人都說要「儲糧」，令不少人人心惶惶，七師傅就說：「大家又唔係老鼠，儲咁多糧做乜嘢？因為你儲太多糧，又冇地方擺，加上都會變壞，大家唔好俾自己咁大壓力，今年係唔會有疫情，你信我啦！我次次預測有幾次係錯？我次次預測都準，之前預測啲名人有啲咩事，都中咗，我知好多好多嘢，我唔敢講咋嘛，講完之後好麻煩。」

七師傅指來年不會有疫情，叫大家無需儲糧：「大家又唔係老鼠，儲咁多糧做乜嘢？」（鄧穎琪攝）

NVIDIA股價急挫叮囑切勿撈底 預言明年AI股科技股震動大

不過，七師傅特別提醒大家留意股市，指出年第一個月冇事，但之後有大震動！講到近日NVIDIA股價受黃仁勳出軌消息連累而暴跌，七師傅特別叮囑大家不要以為事情明朗化就趁低吸納，勸持續觀望：「好傷㗎，呢隻股票都會影響其他AI股同科技股，暫時大家觀望，唔好咁快衝入去。身邊好多人話快啲撈貨，事情明朗化，快啲衝入去買，梗係唔係啦！諗嘢咁簡單咩？因為佢之後都會有其他風浪，因為大家睇呢個股票唔好睇得咁簡單，唔係淨係咁簡單一隻股票，好多因素㗎，所以大家唔好咁快衝入去，之後科技股、AI股都會有其他問題，大家唔好咁快衝入去。」

七師傅特別提醒大家留意股市，指出年第一個月冇事，但之後有大震動！講到近日Nvidia股價受黃仁勳出軌消息連累而暴跌，七師傅特別叮囑大家不要以為事情明朗化就趁低吸納，勸持續觀望，預言AI股、科技股將有其他問題：「唔好咁快衝入去。」（鄧穎琪攝）

12月或再發生全球死機 提醒小心大停電及網絡詐騙

日前Microsoft Outlook全球大規模停機，七師傅指12月份會再有類似情況，亦提醒要小心大停電：「大家要小心啲留意吓，平時自己屋企都準備一個備用電筒，充電，我建議大家成日都要充滿啲電，因為有時突然間你冇電，充唔到電喇喎，所以充晒啲電先！」她又表示要有網絡安全意識，因為網絡詐騙多，自己一日都受很多詐騙訊息，例如假賬戶問她睇風水收幾錢，又或是謊稱住她樓下，投訴她單位漏水：「我心諗，我樓下？我已經住一樓，樓下冇屋，好多呢啲詐騙。」