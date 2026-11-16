劉穎鏇台慶開幕擔大旗領舞企C位　網民狂洗版讚捱出頭：值得紅！

現年29歲的劉穎鏇（Tiffany）早前在商台年度體壇盛事「903 AllStar籃球賽」，憑著近乎職業級的純熟球技與健康陽光氣質橫掃全場，不僅賽事精華在社交平台被瘋狂洗版，更引來資深傳媒人郭靖言專程撰文盛讚，成為新一代「籃球女神」。TVB年度盛事《萬千星輝賀台慶》即將於本月19日舉行，近期爆紅的劉穎鏇在序幕演出企正C位擔大旗領舞，獲得網民洗版激讚：「值得紅！」

劉穎鏇早前在商台年度體壇盛事「903 AllStar籃球賽」，憑著近乎職業級的純熟球技與健康陽光氣質橫掃全場。（IG/@itstiffanylau）

劉穎鏇成為新一代「籃球女神」。（IG/@itstiffanylau）

劉穎鏇打得又睇得！（IG/@itstiffanylau）

劉穎鏇台慶開幕領舞企C位

今次台慶開幕拍攝，劇組特別安排劉穎鏇、張振朗及朱敏瀚站在前排正中間位置擔大旗。三人率先走入尚未正式通車的隧道內狂跑，張振朗亦把握這個難得機會，趁機在未啟用的新路段熟習駕駛環境。其後三人與一眾藝人載歌載舞，劉穎鏇穿上小背心外搭外套，輕露纖腰，企正「C位」的劉穎鏇舞步純熟，跳起來有板有眼。

今次台慶開幕拍攝，劇組特別安排劉穎鏇、張振朗及朱敏瀚站在前排正中間位置擔大旗。（片段畫面）

劉穎鏇台慶開幕擔大旗領舞企C位。（片段畫面）

劉穎鏇跳得有板有眼。（片段畫面）

網民大讚劉穎鏇值得爆紅

綵排片段曝光後，網民除了大讚劉穎鏇有親和力之外，更指她對答談吐大方得體，絕對是美貌與智慧並重：「佢不嬲都咁好」、「大台快點開藍球劇比佢」、「佢值得紅！」、「佢有種親和力」、「Tiffany d 打戲無得頂」。

網民大讚劉穎鏇值得爆紅。（IG/@itstiffanylau）

網民讚劉穎鏇終於捱出頭來。（IG/@itstiffanylau）

劉穎鏇於2016年參選香港小姐奪得亞軍暨最上鏡小姐後加入TVB，苦熬多年終於在2023年奪得《萬千星輝頒獎典禮》飛躍進步女藝員。過去她曾經在《超能使者》及《隱形戰隊》等劇集以性感打女形象示人，當時她為了大量打鬥動作戲而接受地獄式特訓，更操Fit身段將體脂率瘋狂降至10%，獲封「最強Body」。