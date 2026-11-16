前港姐王敏慈深V裙透Bra大玩純欲男友視角　一年狂拍9劇產量驚人

現年25歲的2023年香港小姐季軍王敏慈（Lovelle），自參選以來，憑著標緻五官及前凸後翹的完美身材備受關注，更有「翻版范冰冰」之稱。當選後她未有留港發展，反而毅然選擇回到內地，於北京中央戲劇學院繼續完成學業。而事實證明王敏慈當初的決定相當正確，求學期間她已機會不斷，先後參演《雨霖鈴》、《諜報上不封頂》及《閃耀如她》等內地頂流大劇，並與內地頂流楊洋、肖戰等合作。正式畢業後，她更是火力全開衝刺演藝事業。日前，王敏慈在社交平台宣布，其有份參演的新劇《玫瑰之餌》正式煞科。令人驚嘆的是，這部作品已經是她今年煞科的「第9部戲」，產量驚人，演藝發展大幅度拋離同屆港姐冠軍莊子璇。

王敏慈是2023年香港小姐季軍。（資料圖片）

王敏慈自參選以來，憑著標緻五官及前凸後翹的完美身材備受關注，更有「翻版范冰冰」之稱。（IG@lovelle.minci）

王敏慈月前從中央戲劇學院畢業！（影片截圖）

今年「第9部戲」煞科 產量驚人

距離上一套劇集《鳳隱朱牆》宣布煞科還不夠三星期，王敏慈近日又在社交平台寫道：「今年殺青的第九部戲」。從她分享照片可見，她在《玫瑰之餌》中飾演「美菱」一角。相中她身穿深色牛仔外套，手捧一大束鮮花，對著鏡頭舉起「V」字勝利手勢，氣質清純甜美。王敏慈在帖文中難掩興奮之情，感性寫道：「追星成功了，也是和滕華濤導演合作上啦！感恩大年導演和所有工作人員姐姐哥哥們的照顧～開心」，可見她在劇組中人緣甚佳。

王敏慈早前才剛宣布她參與拍攝的古裝劇《鳳隱朱牆》順利殺青。（小紅書圖片）

距離上一套劇集《鳳隱朱牆》宣布煞科還不夠三星期，王敏慈近日又在社交平台透露另一套戲也順利殺青，這還是她今年第九部戲。（小紅書圖片）

王敏慈與導演滕華濤合照。（小紅書圖片）

高爾夫球場取景派福利 碎花長裙暗藏玄機透出白色內衣

正當網民感嘆她今年已拍畢9部作品之際，王敏慈亦分享了一段最新拍攝花絮短片，透露自己第一次在高爾夫球場取景拍戲。向來不吝嗇大派福利、經常以火辣性感造型示人的她，今次一改以往誘人、火辣路線，大玩「小清新」風格。

正當網民感嘆她今年已拍畢9部作品之際，王敏慈亦分享了一段最新拍攝花絮短片。（小紅書截圖）

王敏慈今次一改以往誘人路線，大玩「小清新」風格。（小紅書截圖）

在陽光照射下隱約透出內裡的白色內衣。（小紅書截圖）

在影片中，王敏慈紮起低馬尾，換上一襲米白色碎花深V長裙，仙氣十足。不過，這套看似清純的長裙其實暗藏玄機，超低胸的剪裁令她在鏡頭前不經意露出「事業線」，加上裙身材質輕薄透膚，在陽光照射下隱約透出內裡的白色內衣，清純中帶點小性感，極具誘惑。

王敏慈在車廂中大玩男友視角，清純中帶點小性感。（小紅書截圖）

王敏慈在球場拍攝，心情興奮。（小紅書截圖）

盡顯活潑可愛一面。（小紅書截圖）

靚女。（小紅書截圖）

車廂大玩「男友視角」電暈網民

片中，王敏慈更在車廂內大玩「男友視角」，一時對著鏡頭嘟嘴賣萌，一時又撥弄秀髮露出甜美笑容，電暈一眾網民。去到球場草地時，她更腳踏厚底拖鞋，倚靠在棕櫚樹旁擺出多個慵懶甫士，又興奮地單腳跳起舉高雙手，盡顯活潑可愛一面。短片曝光後，大批網民紛紛留言大讚：「辛苦啦，Lovelle，不知不覺九部戲啦」、「這等於1個月多點就一部啊」、「歐尼太美啦！！」、「靚女」。

男友視角。（小紅書截圖）

電暈網民。（小紅書截圖）