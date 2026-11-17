現年57歲的張可頤曾是「千禧年代無綫五大當家花旦之一」，主演《難兄難弟》、《九五至尊》及《金枝慾孽》等多部劇集至今仍是經典，當中更憑《九五至尊》「呂四娘」一角勇奪視后寶座，演技備受肯定。雖然近年張可頤已大幅減產，鮮有在幕前演出，但她依然不時出席公開活動，並活躍於社交平台與一眾戲迷分享近況。近日，張可頤低調現身一個私人晚宴，期間被同場賓客成功「集郵」並將合照上載至社交平台，其絕佳狀態隨即引發網民熱議！

張可頤當年憑《九五至尊》「呂四娘」一角贏得視后。（TVB截圖）

張可頤當年是TVB當家花旦之一，在《金枝玉孽》中飾演安茜。（劇照）

《金枝慾孽》班底佘詩曼、張可頤、鄧萃雯和林保怡，早前相隔20年合體同框。（微博圖片）

零濾鏡生圖直出 肌膚白皙緊緻大曬迷人鎖骨

從該名賓客上載的合照可見，當晚張可頤身穿一襲黑色掛頸無袖上衣，配上一頭清爽利落的短髮，手中輕握紅酒杯，對着鏡頭展露優雅迷人的微笑。在零濾鏡的「生圖直出」下，張可頤的肌膚白皙緊緻，其迷人的鎖骨與肩頸線條更是一覽無遺，整體狀態極佳，完全不輸身旁年輕美女。

張可頤狀態極佳。（小紅書圖片）

博主亦在帖文中難掩興奮之情，寫道：「歡迎香港TVB張可頤，近距離看Maggie姐真的好漂亮，很榮幸受邀參與公司的Private Event，感謝公司引薦讓我有機會與優秀的藝人及各界朋友共進晚餐。」

張可頤獲邀出席私人晚宴。（小紅書圖片）

網民大讚張可頤狀態好。（小紅書圖片）

網民激讚氣場強大 高呼：狀態這麼好，不拍劇可惜了

合照曝光後，瞬間吸引大批網民湧入留言區洗版式大讚，紛紛感嘆她凍齡有術、保養得宜：「狀態這麼好，不拍劇可惜了」、「還是那麼美」、「姐姐太美了」、「高級臉，不輸旁邊的年輕美女哦」、「氣壓全場」，不少網民紛紛敲碗期待她能再度拍劇。其實繼2020年的ViuTV劇集《暖男爸爸》後，張可頤前年原本有機會回娘家TVB參演重頭劇《巨塔之后》，最終因檔期問題辭演，並由宣萱頂上。當時被問到會否覺得可惜？張可頤表現坦然，直言不會，並相信將來仍有合作機會，但同時亦感嘆了一句：「有時有啲嘢係被動同無奈嘅。」

張可頤早年亦有為ViuTV拍攝新劇《暖男爸爸》。(《暖男爸爸》劇照)

張可頤曾為內地綜藝節目《無限超越班》擔任助演兼導師。（微博@無限超越班官博）

張可頤早前現身大馬，出席「馬來西亞國際電影節暨金環獎頒獎典禮」。（Facebook@MIFFest）

曾患甲狀腺疾病停工兩年 靠休息與信仰走出陰霾

別看張可頤如今容光煥發、生活寫意，其實她亦曾經歷過極為痛苦的人生低谷。早於2005年，張可頤離開TVB北上拍攝劇集《長恨歌》，回港後卻驚悉愛犬病逝，加上拍攝時太過投入角色而患上抑鬱症，繼而誘發甲狀腺分泌失調，患上甲狀腺功能亢進症。當時她受盡疾病煎熬，更一度徘徊在死亡邊緣；而藥物帶來的副作用亦令她出現面腫、頸腫及眼凸等症狀，外形大變讓她大受打擊，最終被迫全面停工休養，絕跡熒光幕長達兩年之久。

張可頤過去曾因患上甲狀腺功能亢進（甲亢）。（資料圖片）

張可頤現在過着「享受人生」的生活。（小紅書圖片）

張可頤不斷探索世界。（小紅書圖片）

在漫長而痛苦的抗病過程中，張可頤曾一度陷入情緒深淵。幸好天無絕人之路，她後來接觸氣功並奇蹟地治癒了困擾多時的怪疾；同時亦在機緣巧合下接觸基督教並決志信主。在充分休息與信仰的雙重支持下，張可頤最終成功走出陰霾，心境變得豁達開朗，如今活出比從前更健康、自在的精彩人生。

張可頤覺得現時生活好豐盛。（小紅書圖片）

顏值不減。（小紅書圖片）