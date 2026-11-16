江美儀孖準百億闊太廖碧兒飯敘　懶理假善心風波心情勁靚嘟嘴賣萌

視后江美儀早前捲入「滅蟲做騷」風波，被指假善心，她選擇迴避傳媒追訪，一直未有公開回應。不過，是非絕對無損她的靚心情，事關私底下的江美儀人緣其實極佳！繼早前獲作風低調的梁洛施（Isabella）單獨慶生後，近日她再被發現原來與隨時閃嫁豪門的廖碧兒（Bernice）都非常老友，閨密圈認真強大！

江美儀指被網民質疑她用「真性情」來包裝自己的「自大、無禮貌、乞人憎」，她曾高EQ回應。（影片截圖）

孖廖碧兒開心聚餐 坐正中間嘟嘴賣萌

今日（15日）有友人在IG Story分享與江美儀聚餐的合照，同行還有早前默認戀上70歲百億富商呂禮章、隨時閃嫁豪門的廖碧兒，以及兩名男友人。相中所見，身穿白恤衫披上紫色冷衫的江美儀獲安排「坐正中間」，地位明顯超然備受尊重。她不但笑晒口，更對鏡頭開心舉V兼嘟嘴賣萌；而身旁的廖碧兒則一身黑Tee休閒打扮，單手托腮對鏡頭甜笑。發帖友人留言寫道：「Happy gathering with O friends」，這個出乎意料的交友圈隨即引起網民好奇，紛紛留言：「呢個組合🤣😆🤣😆」。

江美儀與廖碧兒私交甚篤。（IG@ivanlee_ia）

嘟嘴賣萌心情勁靚。（IG@ivanlee_ia）

闊太閨密圈強大 佛緣深交梁洛施

其實江美儀在圈中的好人緣絕對有跡可尋。今年9月迎來55歲生日的她，就獲曾與李澤楷交往並育有三子的梁洛施單獨約食飯慶生。外界曾有冷言冷語指江美儀「高攀」，但她早已親解兩人是因交流佛經而結緣，江美儀受訪更引述對方的說話：「我有問，佢話覺得我係一個好人，唔係一個壞人，佢真係咁講㗎，所以記得唔係佢搵我，唔係我高攀佢呀，哈哈。」如今再孖住準百億闊太廖碧兒開心Gathering，足證其私下性格極好，人脈極廣。

江美儀與梁洛施合照。（IG@elenakongmayyee）

高EQ化解惡評 寬容胸襟獲讚

面對近期的滅蟲是非，江美儀選擇冷處理；其實回顧今年3月，曾有網民在Threads發文狠批她是「港嬸」，直指她用「真性情」來包裝自己的「自大、無禮貌、乞人憎」。面對這種極具挑釁性的舊聞惡評，江美儀當時就展現出極高EQ，親自留言回應：「我會檢討下自己，多謝你提醒！感恩！」這種不作辯駁、純粹表達願意自我反省的寬容胸襟，瞬間令網民對她刮目相看。

江美儀亦分享了為郭柏妍以及藝人霍嘉恩慶祝生日的歡聚照片。（Threads截圖）

後輩慶祝。（IG@elenakongmayyee）

梁思浩、吳家樂、鄧兆尊齊為江美儀慶祝。（IG@elenakongmayyee）