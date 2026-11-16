馬賽剖白艷照流出低潮　畢生感謝許鞍華邀試鏡：覺得仲有少少價值

馬賽近日作客由李凱賢（Brian）、伍詠薇（伍姑娘）的HOY訪談節目《九運會客室》，期間剖白2014年艷舞片段流出的事件，透露在報道出街前一晚收到通知，憶述當下心情：「我比較難受嘅係唔知點樣面對對屋企人，面對公司，因為呢啲係好private嘅嘢，我冇可能同屋企人或者公司講曾經有件咁嘅事，但係我知道，死喇，我好對唔住佢哋嘅栽培，呢個係我第一個反應，我會影響好多人。」她指是自己決意開記招一次過回應，以為答完事情就會了解，後來回想自己其實處理得不好。馬賽坦言事發後她躲在家中一星期，關實窗簾不敢見人，但感激有圈中人上她家陪伴，並點名感謝胡杏兒在微博發文力撐，不過在整個低潮中，她終生都感激的是許鞍華導演（Ann），對方竟於事發後一星期找她為電影《七人樂隊》其中一個單元試鏡，因為在馬賽深深自我懷疑時，是許鞍華的機會讓她覺得自己尚有「少少價值」，並直言：「我話我一定係永世感謝你，如果冇咗呢一個目標同埋理念，覺得自己仲有少少價值，係真係好難撐落去。」

馬賽近日作客由李凱賢（Brian）、伍詠薇（伍姑娘）的HOY訪談節目《九運會客室》，期間剖白2014年艷舞片段流出的事件。（HOY）

報道刊出前7小時獲通知 否認以私密片段炒作博上位

馬賽回想出事一刻仍記憶猶新：「嗰時出事嘅時候我係好shocked，我記得好清楚，我喺幾個鐘之前知，因為我契媽有識一啲傳媒朋友，收到傳媒朋友話唔好意思，我哋聽日六點幾鐘要出雜誌，前一晚11點左右，我知道七個鐘之後會發生呢件事。人哋話『唔好意思，呢個係上面話必須要出』，真係好似講返故事咁，好似好dramatic，我哋幾個鐘之後要出馬小姐呢篇報道，對唔住，上面一定要出，單聲，叫你有準備。」

伍詠薇追問當時如何處理，馬賽強調自己當時發展平穩，甚至被指「出道即巔峰」，不可能流出這些照片搏炒作去毀掉自己事業：「當時所有風波，嗰條片，我知邊個人有嘅，梗係唔係話我send俾報紙所有人，要報紙寫我，嗰個係好私隱嘅片段。」伍詠薇亦直言：「成熟嘅人諗，得你同我，兩個人，點會出到街呢？」暗指是對方流出。

馬賽強調自己當時發展平穩，不可能流出這些照片搏炒作去毀掉自己事業：「當時所有風波，嗰條片，我知邊個人有嘅，梗係唔係話我send俾報紙所有人，要報紙寫我，嗰個係好私隱嘅片段。」伍詠薇亦直言：「成熟嘅人諗，得你同我，兩個人，點會出到街呢？」暗指是對方流出。（HOY）

自責連累家人公司默默落淚 主動開記招以為事件會告一段落

得悉報道勢必出街後，馬賽已「心中有數」，知道事件必定會「爆煲」：「冇嘢講，我比較難受嘅係唔知點樣面對對屋企人，面對公司，因為呢啲係好private嘅嘢，我冇可能同屋企人或者公司講曾經有件咁嘅事，但係我知道，死喇，我好對唔住佢哋嘅栽培，呢個係我第一個反應，我會影響好多人。首先我影響咗我公司，我個copyright喺公司，第二我會影響咗屋企人，咁private嘅嘢，所以其實當時我層樓住咗個鄰居係律師，我就有諗係咪搵法律上嘅處理定係點？我好冷靜，其實我有冇喊，當晚嗰時我冇歇斯底里嗰種喊，我默默流淚，當日開始我就食唔到飯。」

當時馬賽在香港只與工人姐姐及一隻愛犬同住，家人長居外地，她坦言根本無勇氣提前向父母交代這件事，冷靜思量後，她向公司提出開記者會。如今回望，她直言：「其實我講嘅每一句說話都係我真心想講，公司唔係好識點樣處理，好多記者去問曾醒明先生、樂小姐攞馬賽嘅feedback，我電話爆炸咗，好多message我都唔敢睇，其實我係唔識處理，如果我可以多啲智慧去處理呢件事情，可能我會處理得更加好。但係當時就係要面、要贏，所以我要企出嚟開記者會，公司話你真係要開記者會？我話我想有一個了結，講出嚟，我冇呢條片，我冇乜乜乜，我冇乜乜乜，講完，結束咗。」

馬賽事發後主動向公司提出開記者會，但現時回想其實處理得不夠好：「公司話你真係要開記者會？我話我想有一個了結，講出嚟，我冇呢條片，我冇乜乜乜，我冇乜乜乜，講完，結束咗。」（HOY）

閉關閂窗簾避狗仔隊 陷自我懷疑最感謝胡杏兒力撐

記者會過後，馬賽足足一星期不敢踏出家門半步，全日拉實窗簾避開樓下五、六架狗仔隊採訪車；雖然那段時間每日都有圈中同行上門探望，但大家亦愛莫能助。被伍詠薇問到當時有否見盡人情冷暖、或是昔日好友「雞飛狗走」，馬賽指自己向來目標明確，入行只一心想做好份工，平日極少與圈內人埋堆玩樂，因此出事時本來就沒有太多深交的娛樂圈朋友。她透露2013年經歷緋聞報道後，2014年事發前已開始看心理醫生及寫感恩日記，為了撐過這段黑暗日子，她便寫日記自我療癒：「我mark低邊啲人我要感謝，其實都訓練緊自己唔好Focus喺負面嘅嘢，有兩個月雜誌基本上全部都係我，負面嘅，各種各樣都係我，我有時睇啲有時唔睇啲，令到我嗰段時間有一個精神上嘅壓力同埋幻覺，其實我唔知我究竟係邊個。我係咪真係咁樣呢？點解佢要咁寫我呢？究竟呢個係咪我呢？」期間有朋友離去亦有朋友變得更親近，而這場「事故」最終演變成她人生的「故事」。

馬賽點名感謝胡杏兒：「杏兒真係有喺微博上面撐我，公眾平台撐我，我記得當時嘅雜誌有80%都係Negative，可能20%都會有啲人支持，但係好細聲，好多公司睇住我出道嘅高層、監製，佢哋都好撐我，了解我嘅性格。」

記者會過後，馬賽足足一星期不敢踏出家門半步，全日拉實窗簾避開樓下五、六架狗仔隊採訪車，她坦言見盡人情冷暖，但亦有寫下感恩日記，記低誰人對自己好。（HOY）

馬賽點名感謝胡杏兒：「杏兒真係有喺微博上面撐我，公眾平台撐我。」（資料圖片）

人生最低谷突獲許鞍華邀試鏡 得悉與吳鎮宇合作喊住答應

在躲在家中避世的的最低谷時刻，馬賽人生突然迎來一線曙光：「就係我經理人打俾我，佢話『賽賽，頭先許鞍華導演，有個短片想搵你拍，你有冇興趣呀？』」馬賽2014年開始學佛，每當鑽牛角尖時便播放《心經》，她深信有一股力量與自己同在，才會出現這個機會：「佢話阿Ann想搵你拍戲，你介唔介意，有冇心情去做casting ？男主角係吳鎮宇，我話『嘩！OK啦 OK啦。』一路喊住話OK，好似拍戲咁樣。」

在馬賽最低潮的時刻，竟接獲許鞍華導演邀請試鏡的通知，形容是人生中一道光，她喊住答應。（資料圖片）

終獲選中演出重見陽光 英國避世回港搭的士發生尷尬一幕

答應試鏡後，馬賽激動得開心大哭了10分鐘，但隨即提醒自己不能再哭，因為當時已有一段時間吃不下嚥，再哭下去身體會垮掉。由於試鏡定在一星期後，依然不敢拉開窗簾的她，每天強迫自己吃東西撐下去。一星期後，她終於在文化中心一間咖啡店見到許鞍華，自己緊張而不敢作聲，並形容如果這是一套屬於「馬賽」人生的電影，這一幕劇本想必是講到主角很久沒見到陽光：「佢坐喺度，背景好似出現咗耶穌光咁，因為陽光曬到灣仔個海面，我會覺得原來呢個世界仲有光嘅。但係佢casting好多人，佢就話有機會再通知你，我嗰時就決定我離開，我就去咗英國，同公司話我請假。」

她坦言去英國一個月所謂「遊學」進修舞台劇，其實心態上只是想逃走、靜一靜及不想見人，直言若人生如戲，自己角色當時只求活著：「我呢個角色得一個目的，就係生存落嚟，活着，拍好許鞍華。」人在英國期間，她於10月3日突然收到通知獲選中演出，為配合吳鎮宇檔期隨即訂機票返港，開工首日更發生極具戲劇性的一幕：「我記得拍戲第一日，我搭的士，廣播電台就係，『今日新聞到呢度』之後有個速報『純純兔馬賽返嚟啦！』我坐喺後面好尷尬，你明唔明？我坐的士去開工，佢個Radio，話馬賽返咗嚟香港。」

馬賽感謝許鞍華，但對方說：「你唔好感謝我，我只不過覺得你個樣好似60年代嗰個人嘅樣，比較老師，有書生嘅味道，係咁樣啫。」（劇照）

因許鞍華邀請重拾自我價值 馬賽永世感謝：否則好難撐落去

她坦言當時覺得人生完全不受控制，彷彿成了任人書寫的故事主角，直至拍完該片，才重拾少許自信，自己終生都感謝許鞍華導演：「其實好感恩，阿Ann我依家仲有聯絡，我不停喺呢十幾年都有同佢講感謝感謝，佢話『你唔好感謝我，我只不過覺得你個樣好似60年代嗰個人嘅樣，比較老師，有書生嘅味道，係咁樣啫。』但係其實我覺得只不過係一個善良嘅人佢嘅說辭，其實佢真係幫咗我。我話我一定係永世感謝你，如果冇咗呢一個目標同埋理念，覺得自己仲有少少價值，係真係好難撐落去。」她表示當時矇查查入TVB、選港姐，所有際遇都推她上高位嘅時候，但同時令她覺得「我所有價值就係我戲好唔好睇、觀眾鍾唔鍾意我、媒體點樣寫我。」直至不愉快事情發生，媒體態度180度轉變，她不禁反思究竟自己還剩什麼價值，結果發現原來只有深刻的自我懷疑：「佢將你覺得你執着嘅名利、金錢、朋友、人哋嘅睇法全部攞走晒，咁我仲剩返乜嘢？我由阿Ann呢個電影，搵返咗我仲有少少價值喺度，拍完呢個之後，珍姐嗰邊又開咗套《東坡家事》，係黃偉聲導演。」

馬賽坦言：「我話我一定係永世感謝你，如果冇咗呢一個目標同埋理念，覺得自己仲有少少價值，係真係好難撐落去。」（資料圖片）

伍詠薇安慰沒有做錯 馬賽反認任性：我冇話AI合成，係我我就認！

伍詠薇安慰馬賽，指其實她沒有做錯任何事，馬賽卻回答：「但係其實係我唔識得處理，我有冇任性？有冇唔聽大家嘅說話去做一啲嘢？我覺得我有，入世未深，我哋叫吃虧啦，你係要吃嘅，吃咗就認，我覺得係要認，認咗之後我覺得任何所有嘢你都要接受，係我嚟嘅，我又冇話係AI合成，係我我就認！」

伍詠薇安慰馬賽，指其實她沒有做錯任何事，馬賽卻承認有任性：「入世未深，我哋叫吃虧啦，你係要吃嘅，吃咗就認，我覺得係要認，認咗之後我覺得任何所有嘢你都要接受，係我嚟嘅，我又冇話係AI合成，係我我就認！」（HOY）

杜琪峯電影戲份遭刪誣衊戲屎 感嘆跌入谷底「一沉百踩」

拍畢台慶劇《東坡家事》後，杜琪峯監製的電影《七人樂隊》及《三人行》（趙薇、古天樂、鍾漢良主演）曾透過朱淑儀（Elaine）找無綫藝人客串，馬賽亦欣然答應參與。不過由於當時劇本邊拍邊寫，待她從內地工作返港後，才獲告知其後續戲份已被刪減。這件事卻令她再次體驗到娛樂圈的殘酷：「我記得好清楚，雜誌好大本就寫我話我戲好屎，俾人cut咗，所以你頭先問我邊啲朋友好、邊啲朋友唔好，其實我心中有數，不過唔好嘅人我唔會再俾佢留喺我生活當中。當時有句說話叫一沉百踩。譬如我拍到阿Ann呢套戲，就話我唔知用啲乜嘢計謀去氹阿Ann嘅Assistant，杜sir嘅戲又話我戲好差俾人踢出劇組，後尾就覺得我企喺條街度都係錯。」

馬賽在事件後仍獲得不少機會，包括參演台慶劇《東坡家事》。（TVB）

青海支教成人生轉捩點：所有自我執著都係Bull shxt

其實當時無綫依然給予她不少機會，娛樂新聞台監製更安排她擔任直播主持，令她感受到身邊仍有許多人愛錫自己。然而完成節目後，她主動向公司提出請假：「我今年嘅show做完，不如真係俾我靜一靜，因為我出親嚟都係累人，拍一套阿Ann嘅戲，又話我要出古惑，拍杜sir嘅戲又話我乜嘢，任何人嘅新聞，我黐埋去都係唔好，我企喺度好似將成個event變咗緋聞、是非，我話不如我嘅show做完我請假，就去咗支教，去咗青海，嗰個經歷改變我好大，之後我就冇再食精神科藥物。」青海的純樸生活徹底治癒了她的心靈內耗，她領悟到：「之前所有所有嘅執着、諗唔開，都係自我嘅執着，係bull shxt！因為我生存其實冇發生任何問題，只係我個腦不停諗，『馬賽係點樣、香港小姐係點樣、我建立咗咁耐嘅觀眾點解唔再鍾意我，我究竟係點樣？』其實係bull shxt、係幻覺，你喺嗰度生存，每日最簡單，其實人生除咗食得好瞓得好，有得痾之外，心情好，其他嘢都係bull shxt。」直至2015年公司與她洽談續約時，馬賽自覺心靈已無法再應付這個複雜的環境，最終毅然一走了之，留下一句：「對唔住，我要靠自己，我要生存先！」之後全力在北京重新開始。