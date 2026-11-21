資深演員車保羅（Paul哥），早年曾因約滿離巢無綫後生活陷入困境，一度要做保安，甚至靠綜援度日。不過，自從他參加內地演技綜藝節目《無限超越班》後，憑着真誠態度及對演戲的堅持，成功在內地翻紅兼狂圈粉，其小紅書帳號至今已累積高達196.1萬粉絲。

今年5月他曾被指突然「失蹤」兼暴瘦，其後親自拍片解釋是因為「太累」而偷偷懶。近日他在小紅書上載最新影片，原來是一班工作人員及多名靚女為他提早慶祝67歲生日，席間更精心準備了「一歲一禮」的生日大禮，哄得Paul哥極度驚喜！

車保羅做過不少工作，其中一份係保安工作。（車保羅FB照片）

車保羅參加內地綜藝節目《無限超越班》而人氣急升，為他帶來不少工作機會。（電影截圖）

車保羅因《無限超越班》而受到關注。（車保羅微博圖片）

小紅書粉絲人數近200萬。（小紅書@車保羅）

著刺繡潮服街頭癱坐 呻攰獲送驚喜派對

從最新分享的影片可見，當時車保羅正身處夜間的街頭進行拍攝工作。留着招牌山羊鬍鬚、戴着黑框眼鏡的他，身穿一件極搶眼的紅色刺繡潮爆外套配黑色長褲，打扮相當年輕入時。不過，似乎是工作日程太過頻撲，只見Paul哥疲態盡現，整個人癱坐在街邊的一張紅色膠櫈上，雙手無力地垂低，不禁對着鏡頭大呻：「哎呀，有點累了，讓我休息一會可以嗎？」

怎料當他完成拍攝後，一班工作人員早已在餐廳為他準備了驚喜生日派對！多名靚女捧着氣球熱烈歡迎，更為車保羅戴上印有「壽星生日快樂」的紙皇冠。面對突如其來的驚喜，Paul哥瞬間成個醒神晒，笑逐顏開兼感動直呼：「準備了那麼多禮物給我，真的感謝。讓我想回我年輕的時候。」

車保羅喺內地好受歡迎，經常要拍照。（小紅書@車保羅）

一身潮人打扮。（小紅書@車保羅）

年近70歲，工作太忙都好辛苦。（小紅書@車保羅）

好多靚女為車保羅慶生。（小紅書@車保羅）

仲有皇冠生日帽。（小紅書@車保羅）

拆盡從小到大專屬禮物 爆胖頭陀拍攝秘聞

派對上最極具心思的，絕對是工作人員為他準備的「1至67歲」專屬禮物！車保羅猶如開盲盒般逐一拆開，1歲收到小奶瓶時笑言「小奶瓶啊，一歲啊，好」；5歲收到大白兔奶糖即勾起回憶「我們小時候吃的小白兔」；去到18歲竟拆出一支烈酒，他興奮大呼：「二鍋頭，好東西啊！」。

最令人感觸的，是他拆開代表20歲的「劇場打板」時，回憶湧現：「20歲我在幹啥，正在做後台的工作，54321這是我的強項。」 而代表40歲的禮物則是《鹿鼎記》中極具代表性的「胖頭陀」相框，他搞笑指住相片說：「這是誰呀，我大哥胖頭陀。」 被問到當年拍攝有甚麼特別故事，Paul哥即擺手大賣關子：「哇故事太多了，我怕你底片都不夠拍，以後再說。」

壓軸送上的特別禮物是一幅Q版全家福畫作，令一向痛錫家人的車保羅感動萬分，認定是全晚最驚喜的大禮：「全家福啊，我和我愛人還有4個孫子，是今天最好的生日禮物！」 拆完厚禮，眾人更準備了豐盛的麻辣烤魚大餐為他慶生，車保羅胃口極佳大讚：「麻辣烤魚，好香啊，流口水了不？它這個豆腐是一絕！」獲不少網民送上生日祝福。

好醒神。（小紅書@車保羅）

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仲有特別禮？（小紅書@車保羅）

原來係Q版全家福畫作。（小紅書@車保羅）

車保羅現在享受兒孫福。（微博圖片）

歷盡高低谷 曾靠綜援度日內地翻紅

看到今日被百萬粉絲簇擁兼獲厚待的車保羅，其實他一路走來絕不容易。入行超過40年的他，憑藉1.9米身高及獨特長相，曾參演《IQ成熟時》、《鹿鼎記》、《封神榜》等經典劇集。惟2003年約滿無綫時，他被要求以每年2000元續約，感到受辱的他斷然拒絕並淡出電視圈。離巢後生活一度陷入困境，曾任職保安、地盤工，甚至要領取綜援度日，但他身邊的菲律賓籍太太Inday始終不離不棄，陪他走過人生低谷。

直至2019年，他憑短片《老人與狗》首次獲提名台北電影節「最佳男主角」；2022年底再獲邀參與內地真人騷《無限超越班》，以極高專業素養及流利普通話驚艷內地觀眾，迎來事業第二春，更自爆拍《無限超越班》短短幾日已有6位數酬勞進賬，真正苦盡甘來！

車保羅分享近況，他到街市買餸。（小紅書）

同檔口好熟。（小紅書）