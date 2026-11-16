張天賦與楊千嬅齊登央視絲路之星　MC高難度真假轉音獲網民大讚

香港歌手張天賦（MC）與楊千嬅近日雙雙現身內地電視節目，參與由中央廣播電視總台（CCTV）舉辦的《第二屆「絲路之星」國際音樂大賽》。該集節目已於2026年11月15日正式播出。

擔任「幫幫唱」嘉賓

雖然兩位香港歌手同場錄影，但兩人在節目中並未有進行合唱。根據節目賽制與播出內容，張天賦與楊千嬅均以「幫幫唱」嘉賓的身分亮相，各自協助不同的參賽者完成賽事。

在演出環節中，張天賦夥拍參賽者維瑞蒂（Verity），共同合唱其個人知名作品《反對無效》。另一方面，楊千嬅則夥拍參賽者阿木沙，合唱了歌曲《如願》。兩人均以協助參賽者為主要任務，完成該賽段的表演。

張天賦夥拍參賽者維瑞蒂（Verity），共同合唱其個人知名作品《反對無效》。（節目截圖）

張天賦以「幫幫唱」嘉賓的身分亮相。（節目截圖）

兩人唱功獲網民盛讚

節目播出後，相關演出片段在網絡上獲得兩位歌手的粉絲關注與轉發。針對此次演出，網民的討論主要集中於歌手的臨場發揮與唱功表現。不少粉絲留言稱讚張天賦與楊千嬅的現場演唱水準穩定，並認為他們在台上能夠稱職地輔助參賽者發揮。

楊千嬅好有感情。（節目截圖）

楊千嬅好有感情。（節目截圖）

據悉，由中央廣播電視總台（CCTV）聯合主辦的《第二屆「絲路之星」國際音樂大賽》，以「一起唱，共閃亮」為核心主旨，匯聚來自哈薩克斯坦、越南、俄羅斯等12個國家的青年歌手，是2026年度推動跨文化音樂交流的重要旗艦節目。在2026年11月15日晚間於CCTV-3及CCTV-15同步播出的第九期「美美與共之夜」中，節目組特別邀集包括譚維維、王錚亮、阿朵等12位華語樂壇實力派「音樂星夥伴」重磅助陣，張天賦與楊千嬅作為香港代表受邀亮相，在賽事進入白熱化階段為各國選手保駕護航。

張天賦與楊千嬅作為香港代表受邀亮相。（節目截圖）

對於新生代人氣歌手張天賦（MC）而言，此次亮相央視綜藝頻道無疑是其音樂事業拓寬華語市場的重要里程碑。令人驚喜的是，張天賦並未選擇普通話抒情老歌，而是大膽將其個人粵語爆款代表作《反對無效》搬上國際交流舞台，與外籍參賽者維瑞蒂（Verity）展開中英雙語合唱。兩人在R&B律動中展現極致的和音層次，MC高難度的真假音轉換與飽滿情緒更展現出香港新生代唱將的硬核實力；而身經百戰的天后楊千嬅則以厚實內斂的情感引導選手阿木沙，將王菲名曲《如願》演繹得大氣磅礴，收放自如的舞台控制力被樂評人大讚為「殿堂級幫唱示範」。