羅霖遇小三家暴淨身出戶慘棄兩子　29歲大仔高顏值曝光高大如餅印

現年61歲、1991年亞洲小姐冠軍羅霖（Candy）與富商前夫劉坤銘育有三子，分別是大仔劉子榕（Nathan）、二子劉子熙（Jordan）及細仔劉子晉（Jonathan）。羅霖於2013年離婚，後透露婚姻破裂涉及家暴及第三者，淨身出戶被迫放棄兩子。幸而三子長大後十分生性，大仔劉子榕理工大學畢業後，去年取得香港大學碩士學位，羅霖大為驕傲。近日羅霖帶住劉子榕拍攝，劉子榕與羅霖生到好似餅印一般，跟隨媽媽步伐入行毫無問題！

羅霖以大熱姿態奪冠。（小紅書：@羅霖Candy）

羅霖以大熱姿態奪冠。（小紅書：@羅霖Candy）

當年參選亞姐的羅霖。（小紅書：@羅霖Candy）

羅霖與學霸大仔劉子榕驚見餅印樣

羅霖日前在社交平台分享與大仔拍攝花絮。影片中，羅霖輕輕挽住劉子榕手臂，劉子榕穿上黑色西裝打領帶，靚仔又斯文。劉子榕眼大鼻高，臉偏小，與媽媽長得十分相似！劉子榕生得高大，已高過媽媽大半個頭，他雙手插褲袋，面對鏡頭顯得有些少緊張，幸而有媽媽傍住；另外，羅霖又換了多個造型拍了多張靚相。

雖羅霖未有透露拍攝的是甚麼，劉子榕樂於拍攝，似乎有意隨媽媽腳步入行！以其外表造型和羅霖圈中資源，相信他模特兒起步絕不是問題！

羅霖與她兩個仔仔。(ig圖片)

羅霖是美魔女。（IG：@candylolam）

羅霖難忍第三者家暴淨身出戶被迫棄兩子

羅霖一路走來養大三子絕不容易。她曾接受港台節目《她．他．它》訪問，罕有細數婚姻苦痛。羅霖透露，當年與前夫劉坤銘離婚時，曾因贍養費問題鬧上法庭，她透露曾遭親人質疑兒子「血緣關係」而要進行親子鑑定。談及「嫁入豪門」經歷，羅霖指當年媽媽主動提出不要任何禮金，為的就是不想被人「指指點點」批評為貪圖錢財。而離婚一事，羅霖表示掙扎了6年才下定決心，主要是無法忍受第三者和家暴。

羅霖憶述，當時離婚淨身出戶，沒有能力照顧3名仔仔，於是她帶著當時只有6歲的孻仔劉子晉離開並投靠娘家。羅霖表示她的母親一直十分支持她，更揚言「大家有粥食粥」。羅霖當時曾與大仔和二仔解釋，指她和劉坤銘是因性格及某些原因要分開，而她的兩個仔仔都非常生性，還安慰她說：「我哋睇到好多嘢，我哋明白的」，且希望她離婚後生活過得開心些。羅霖離婚後為了提供一個好的環境給仔仔，曾拼命接job，甚至每天只睡兩小時。

羅霖與大仔劉子榕拍攝花絮。（抖音@亞姐羅霖Candy）

羅霖同劉子榕生成餅印樣！（抖音@亞姐羅霖Candy）

羅霖換造型拍多張造型照。（抖音@亞姐羅霖Candy）

羅霖換造型拍多張造型照。（抖音@亞姐羅霖Candy）

羅霖身材出色！（抖音@亞姐羅霖Candy）

羅霖身材出色！（抖音@亞姐羅霖Candy）

羅霖是凍齡美魔女。（抖音@亞姐羅霖Candy）

羅霖與前夫劉坤銘育有三子。（candylolam＠IG）

羅霖是單親媽媽。(ig圖片)

羅霖與兒子感情極佳。(ig圖片)