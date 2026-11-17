現年66歲的歐陽震華（Bobby），與澳門一代賭王傅老榕孫女、家族資產估計逾百億的傅潔嫻結婚30年，一直恩愛如昔。早前Bobby接受汪曼玲的YouTube訪談節目《快拍．曼鏡頭》，訪問中，他重提多年來被外界視為「食軟飯」的委屈，斬釘截鐵表示婚後開支全由自己一力承擔：「唉！我做得咁辛苦，我維持呢個家。有好多人講得好難聽嘅都有，話我軟飯王……我無使過佢一分錢！」

今日（16日）最新一集訪問，Bobby就剖白與太太由結婚第一日已決定做「丁克一族」（有生育能力但選擇不生育）的心路歷程，更大談不靠仔女的超前衛養老計劃！

歐陽震華昔日遭酸「食軟飯」極委屈。（《快拍.曼鏡頭》）

歐陽震華斬釘截鐵表示，婚後家中所有開支均由自己承擔。（《快拍.曼鏡頭》）

拒生B怕手尾長：我哋個腦得十幾歲

被問到30年的婚姻是否一開始就決定不生育，Bobby直認不諱，坦言當年雖然已屆適婚生子之齡，但心態依然未定性：「係呀，我哋結婚嗰時都已經成30歲。雖然係30歲嘅外殼，但我個腦都係得10幾歲嘅啫，我好多嘢都未見過，有好多嘢都未玩過！」

Bobby解釋，自己搏殺多年才終於嚐到財政鬆動的滋味，根本不想馬上被生仔縛死：「10幾年不斷咁樣工作，做嘢做嘢又做嘢，到咗30幾歲鬆動啲，唔使食嘢淨係睇個價錢啦，都畀我鬆幾年！你唔係生完之後就完咗呢件事喎，而係呢件事啱啱開始，下面嗰啲手尾跟住你。」

歐陽震華飲食有節制，人變消瘦。（《快拍.曼鏡頭》）

結婚時已有共識做丁克。（《快拍.曼鏡頭》）

結婚時已有共識做丁克。（《快拍.曼鏡頭》）

兩夫妻都唔係太鍾意小朋友。（《快拍.曼鏡頭》）

雙方家族零壓力 寧雙雙入住豪華老人院

對於傳宗接代，Bobby直言雙方家庭都非常開明：「我太太嗰邊有冇俾壓力佢？我呢邊又冇咩壓力。同埋我同太太其實都好怕湊細路仔嘅……比工人湊又唔知湊到點，咁唔使啦！」

沒有子女，老來由誰照顧？Bobby的答案極度灑脫，霸氣表示早就計劃好與太太雙雙入住安老院：「冇人照顧咪雙雙入老人院囉！唔係一定要坐輪椅先入去㗎，依家啲老人院好靚、好豪華！生活有人安排好晒，有啲兩公婆日日可以出街嘅，只不過唔出街平時就有飯畀你食，執埋啲藥俾你食。你話傳宗接代又好點樣都好，呢啲係預計唔到嘅結果嚟嘅……唔好父母本身諗住養兒防老。」

唔怕老咗冇人照顧。（《快拍.曼鏡頭》）

一齊住老人院。（《快拍.曼鏡頭》）

有啲好靚。（《快拍.曼鏡頭》）

好豪華。（《快拍.曼鏡頭》）

歐陽震華（Bobby）與太太傅潔嫻攜手走過近三十年。（《快拍.曼鏡頭》）

歐陽震華（Bobby）與太太傅潔嫻攜手走過近三十年。（《快拍.曼鏡頭》）

慶幸行運在後頭 慳家本色自己剪頭髮

回顧大半生，Bobby對現在60多歲的安穩生活感到極度感恩，自言是「先苦後甜」：「人哋話行運唔好咁後生吓，先苦後甜？冇錯。到我呢個年紀呢就明㗎啦，錢呢就去買一樣嘢好容易，但係你想將嗰樣賣返去錢呢，就難到你想像唔到咁難！而家到咗呢個年紀，你想做又未必做得啱，唔好亂咁使。」

雖然太太出身百億名門，但他自己的生活要求卻低得驚人：「我其實都唔係好積穀防飢㗎嘞，都係要做嘅，唔係話好冇錢，好少好少好少⋯⋯唔夠啦，基本生活㗎咋，我唔係要求好高，唔需要穿金戴銀。我連剪頭髮錢都慳，哈，自己剪，幾慳呀！」