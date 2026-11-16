黃日華北上跟明星足球隊作賽　竟嫌棄當地粉絲應援物：這個多難看

現年65歲的黃日華在無綫（TVB）拍過多部經典電視劇，他主演的《射鵰英雄傳》﹑《天龍八部》等劇深入民心，令黃日華紅遍兩岸三地。黃日華近年已淡出幕前較少拍劇，但仍然憑着郭靖﹑喬峰兩個角色盡情「食老本」靠該兩角色不斷現身內地登台商演，內地人氣不俗，也不時跟明星足球隊北上作賽。不過近日有內地影迷上載片段，竟拍下黃日華嫌棄粉絲應援物一幕！

黃日華因演《射鵰英雄傳》而爆紅。（劇集海報）

黃日華與已故太太感情深厚。（微博@黃日華）

黃日華談到放棄拍劇的原因，是頭號觀眾——老婆已經不在了，沒人給他意見，他說：「我做嘅嘢，冇人畀到意見我，我心諗，我做嚟做咩啫？冇人睇，佢都唔會再睇到。」（微博@黃日華）

黃日華嫌棄應援物：多難看

日前有內地影迷在社交平台上載影片。影片中，黃日華正身處內地，他穿上繡有明星足球隊隊徽的羽絨服，背後又有印有明星足球隊成員的布景板，相信正跟隨明星足球隊北上作賽。現場擺放了多幅印上黃日華在《射鵰英雄傳》劇照的應援物，並寫上「球賽應援黃日華」。黃日華突然上前指住應援物用普通話說：「這個多難看，你看！」更有在場人士「撳住」黃日華。黃日華又被拍下離去片段，他勾起嘴角一邊笑一邊搖頭，似乎覺得不合心意或相當無奈。

該內地影迷在影片上配以一段字：「罵華哥白痴的人 晚上唱K都能知道消息 我連晚宴都被騙沒有 還說我的應援醜 自己追吧以後沒人跟你搶」。留言板有人問為甚麼不再追，該影迷留言：「不是因為華哥 是我連消息都知道不了」，但未有詳述發生何事。不過另有網民讚黃日華是個好人，或是有誤會。

黃日華常北上登台。（小紅書影片截圖）

黃日華常跟明星足球隊北上作賽。（截圖）

黃日華名列「無綫五虎」 承諾亡妻終身不娶

黃日華與劉德華、梁朝偉、苗僑偉及湯鎮業在80年代都是炙手可熱的TVB人氣小生，他們更被封為「無綫五虎」，風靡萬千少女！黃日華自2020年太太梁潔華因器官衰竭病逝後，一度心碎崩潰，推掉所有商演及演出，幾乎全面退出幕前。多年來他一直承諾遵從亡妻梁潔華遺願，與愛女黃芷晴好好照顧外母。盡孝6年後，黃日華今年7月感觸透露102歲的外母已於早前仙遊，坦言她捱過難關終獲解脫。黃日華在太太逝世後，與關寶慧緋聞傳足5年，但黃日華堅拒否認，並承諾亡妻終身不再娶。

黃日華用手指住影迷應援物說道：「這個多難看。」（抖音）

有現場人士撳住黃日華。（抖音）

黃日華邊笑邊搖頭。（抖音）