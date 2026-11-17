現年32歲的歌手Tyson Yoshi擁有爆肌身形，雙臂與頸部亦滿布紋身，加上一向以「真性情、不吐不快、無偶包」的敢言作風成為新世代追捧的偶像。近日Tyson Yoshi確認加盟江門跨年活動《2027跨年演唱會赴新向前！燃動灣區》，與MC張天賦、馮允謙、陳蕾、洪嘉豪、吳業坤、麥玲玲、Bob林盛斌及胡鴻鈞齊齊演出，不過在海報中的Tyson Yoshi卻引起網民熱議。

Tyson Yoshi擁有爆肌身形。（IG圖片）

Tyson Yoshi雙臂與頸部亦滿布紋身，加上一向以「真性情、不吐不快、無偶包」的敢言作風成為新世代追捧的偶像。（IG圖片）

Tyson Yoshi向來都不會吝嗇其滿佈紋身的爆肌好身材。（IG圖片）

Tyson Yoshi跨年騷海報紋身全消失

Tyson Yoshi向來都不會吝嗇其滿佈紋身的爆肌好身材，不過在跨年騷海報中，Tyson Yoshi的紋身竟然被P圖全部P走，而白雪雪的手臂卻引起大批網民熱議。有人更搞笑形容為無痛洗紋身，更表示沒有紋身就不是真正的Tyson Yoshi：「替身Yoshi」、「咁乾淨」、「睇唔慣！」。網民還爆笑引用任達華在電影《PTU》中的一句對白「捽甩佢」來命令嫌疑人用手指捽甩頸上紋身：「係咪任達華叫佢捽甩佢？」。

近日Tyson Yoshi確認加盟江門跨年活動《2027跨年演唱會赴新向前！燃動灣區》，與MC張天賦、馮允謙、陳蕾、洪嘉豪、吳業坤、麥玲玲、Bob林盛斌及胡鴻鈞齊齊演出。（活動海報）

Tyson Yoshi紋身全消失，白雪雪手臂惹網民熱議。（活動海報）

至於為何內地禁止藝人露出紋身，主要基於政策監管、保護青少年、傳統文化及主流意識形態。廣電總局自2018年起規定節目「不用有紋身藝人」，導致平台必須遮蓋或打碼以避審查風險。其次，官方考量公眾人物的示範效應，為防未成年人盲目模仿，嚴禁影視內容誘導紋身，此規範更延伸至國家隊運動員。