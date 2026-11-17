現年68歲的尹揚明當年憑《古惑仔》中「韓賓」一角而令觀眾留下深刻印象，他在電影中多數飾演黑社會角色，霸氣形象深入民心。近年北上發展的尹揚明仍不時參與幕前演出，包括電影《風再起時》、《熱血合唱團》、TVB劇集《黑色月光》等等。2022年他定居珠海，仍努力工作。日前他拍片透露，凌晨5點起床返工，只睡了5小時，十分勤力！

尹揚明電影《古惑仔》系列中飾演的「韓賓」，對「十三妹」吳君如有情有義。（《97古惑仔戰無不勝》電影截圖）

尹揚明第一套電影就當男主角，周潤發還親自打電話邀請吳宇森演他哥哥。（《勇闖天下》電影截圖）

尹揚明凌晨5點起身返工

尹揚明日前在社交平台分享影片。影片中他正在搭車到機場趕去馬來西亞的飛機，他透露凌晨5點已要起床，此行目的是為了赴當地活動，為了預鬆時間，他特地早起到機場。

尹揚明發文：「昨日凌晨五時起床開車往香港機場乘坐8點30分機飛吉隆坡 再坐三小時車到目的地 出席活動完畢後回酒店 睡了五小時 上午十點開車往吉隆坡機場 等候5點50分航班飛回香港 到了機場航班晚點至6點25分 還正在等待忍耐」。尹揚明拍下在當地出席活動的片段，飲咖啡支撐精神，勤力搵錢！尹揚明一邊飲咖啡一邊緊貼賽馬消息，百忙之中不忘放鬆。

講起鐵漢柔情，大家自然會想起尹揚明。（葉志明攝）

尹揚明都有開設抖音。（抖音@尹揚明）

尹揚明自爆沉迷賭博輸逾200萬 曾想輕生懸崖勒馬

尹揚明入行前曾做過保安，1988年被導演林嶺東睇中，擔正做電影《勇闖天下》的男主角，自此展開演藝生涯，他曾先後加入TVB及亞洲電視，尹揚明曾在接受《香港01》專訪時自爆因工作壓力大而沉迷賭博：「上了賭船，那時賭船是賭美金的，簡直不覺得籌碼是錢，本來我都搞得定的，後來再賭就搞不定了。（輸的是不是外界所寫的二百萬？）不止，我何止輸那麼少錢，我那七個月人工全沒了，你說多慘。其實我當時已經覺得自己有問題，後來就叫自己不要再這樣。」他更坦言曾想過輕生，幸好最後懸崖勒馬，又密密拍戲還賭債！

尹揚明凌晨5點起身飛大馬。（抖音@演員 尹揚明）

尹揚明出席當地活動。（抖音@演員 尹揚明）

尹揚明飲咖啡撐起精神。（抖音@演員 尹揚明）

尹揚明愛睇馬。（抖音@演員 尹揚明）

尹揚明在機場。（抖音@演員 尹揚明）

尹揚明發文：「瀟灑走一回」。（抖音@演員 尹揚明）