張文慈（Pinky）近年主力在內地發展，除了登台演出之外，以直播帶貨工作為主，曾先後在上海、廣州、深圳、杭州定居，去年繼母不幸離世後，為了陪伴父親受痛風及高血壓困擾的父親，張文慈決定搬回香港的居所，但礙於香港單位空間有限，張文慈與工人姐姐同房瞓碌架床，直言：「幾多年冇同人哋……仲要同房喎，工人姐姐仲要瞓喺上面，夜晚嘈啲都唔得㗎嘛，佢放個屁我都聞到！」網民就大讚她孝順、貼地、能屈能伸，而且是「傭主天花板」。Pinky日前出席慈善活動時接受《01娛樂》訪問，她謙稱拍片時沒想太多，因與工人姐姐相處十多年，早已視對方為家人，表示：「你錫佢，佢就會錫返你。」

張文慈上載短片，大方展示自己在香港的居住環境。（IG@pinkycheung930）

去年11月張文慈透露因繼母離世，為了多多陪伴父親，她就搬回香港和爸爸一起住。（IG@pinkycheung930）

「有艇搭慈善基金會」10周年感謝禮。

唐安麒與張文慈相識多年，在活動上重逢！（鄧穎琪攝）

父親痛風發作時不便行走 張文慈親自照料：每個做女應該要做嘅嘢

對於照顧老父獲網民激讚孝順，Pinky謙虛表示拍片純粹是隨手分享生活日常，沒料到會引起如此大迴響：「我覺得唔係話孝唔孝順，係每個做女應該要做嘅嘢，我只不過返去陪我爸爸，我覺得係應該要做嘅嘢。」短片出街後，更有不少熱心網民私訊問她是否需要介紹醫生或免費醫療服務，令她大感窩心，並感激大家的好意。談到父親目前的健康狀況，Pinky感恩其情況尚算穩定，但始終年事已高，患有血壓高及痛風等老人家常見的長期病患，平日出入亦需要撐拐杖。她透露父親近期痛風發作得相當嚴重：「最犀利嗰時佢直程行都行唔到，試過痛風嘅人就知道，佢去廁所都可能唔係好方便，要托住佢或者喺房間，但係而家我OK，掌握咗點樣照顧佢，我開始習慣。

對於照顧老父獲網民激讚孝順，Pinky謙虛表示拍片純粹是隨手分享生活日常，沒料到會引起如此大迴響：「我覺得唔係話孝唔孝順，係每個做女應該要做嘅嘢，我只不過返去陪我爸爸，我覺得係應該要做嘅嘢。」（鄧穎琪攝）

為陪老父中港兩邊奔波 籲珍惜眼前人：陪得幾耐就幾耐

看著昔日為自己遮風擋雨的父親漸漸年邁，Pinky感觸道：「珍惜眼前人，可以陪得幾耐就幾耐！」她笑言自從搬回香港陪伴後，爸爸常嫌她「煩」：「我成日入房問佢食唔食嘢，乜乜乜，佢好怕煩。但OK嘅，相處得好好。」目前她過著中港兩邊走的生活，受訪當日更帶備行李，完成活動後便要趕回廣州工作：「邊度有工作就去邊度，冇嘢做就返香港。」每當她離港工作或工人姐姐放假時，兩人便會互相補位照顧爸爸起居。

張文慈之前為爸爸慶祝80大壽。（微博@張文慈）

與工人姐姐同房要早瞓 視對方如家人一齊行街睇衫

相隔多年再次要與人同房，Pinky坦言起初確實有點不習慣，但幸好與這位工人姐姐已相處十多年，磨合過後也大致適應，暫時未計劃再搬算。問到作息會否引起磨擦，她笑言：「有樣嘢係真嘅，自從同佢同房，你唔可以好夜成日都唔瞓覺，一返入房就要熄燈瞓覺，好乖咁瞓覺。」對於網民大讚她寧願自己睡碌架床下格，也不安排工人姐姐瞓廳或瞓工人房，她說：「我又冇諗到喎，唔緊要啦，一家人咁樣㗎我哋，所以冇問題。」有網民另外爆料，指曾目擊張文慈與工人姐姐如好友般行街，有講有笑，一齊討論去哪裡用餐，張文慈聞言問：「你點知㗎？」她表示試過與工人姐姐一起逛街買衫時，順口問對方「好唔好睇」，並說：「有人覺得我好奇怪，你鍾唔鍾意件衫，點解問工人姐姐好唔好睇，因為我真係好似一家人咁樣。」Pinky感恩遇到好姐姐全靠緣份，笑指對方更反過來教她講廣東話：「係佢教我『慳得一蚊得一蚊』！」

張文慈瞓在下格床。（影片截圖）

問到與工人姐姐作息會否引起磨擦，她笑言：「有樣嘢係真嘅，自從同佢同房，你唔可以好夜成日都唔瞓覺，一返入房就要熄燈瞓覺，好乖咁瞓覺。」

張文慈表示試過與工人姐姐一起逛街買衫時，順口問對方「好唔好睇」，並說：「有人覺得我好奇怪，你鍾唔鍾意件衫，點解問工人姐姐好唔好睇，因為我真係好似一家人咁樣。」

內地商演帶貨為主 效力TVB 10年預告將領長期服務獎

至於未來的工作動向，Pinky表示現時主力在內地接洽商演及直播帶貨，若香港有合適機會亦會客串拍攝無綫劇集。轉眼間已加入TVB踏入第10年，她更開心預告將於本月26日回電視城領長期服務獎：「係呀，我26號會返TVB攞呢個獎！應該係長期服務定係唔知傑出員工。」

近年主力在內地發展。（微博@張文慈）