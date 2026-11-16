張員瑛降臨迪士尼聖誕揭幕迫爆園區　蝴蝶結短裙騷長腿甜晒廣東話

韓國女團IVE在剛過去的韓國年度音樂盛事《2026 Melon Music Awards》（《MMA 2026》）中，不單憑單曲《BANG BANG》奪下「年度歌曲」大賞，更獲頒「最佳女子團體獎」等共5個獎項，成績亮麗。當中人氣成員、有「人間芭比」之稱的張員瑛，完成頒獎禮後即馬不停蹄，於今日（16日）現身香港迪士尼樂園，擔任聖誕樹亮燈特別嘉賓，吸引大批DIVE（IVE粉絲名）到場應援。當中有粉絲早於上午時段已頂著猛烈太陽排隊入園霸位，務求以最佳角度見到女神，也有身穿校服的學生放學趕來，足見張員瑛在香港的驚人魅力。

（盧振輝攝）

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冬日公主造型驚艷全場 派心冧爆粉絲

雖然亮燈儀式於傍晚時分才正式展開，但人群早已迫爆美國小鎮大街兩旁，場面墟冚。至晚上約6時20分，張員瑛在聖誕高飛的陪同下隆重登場，點亮聖誕樹。她化身「冬日公主」，身披白色斗篷，內搭一襲搶眼的紅色露肩蝴蝶結連身短裙，配襯優雅的珍珠頸鏈及耳環，並將一頭長髮盤起，盡顯高貴氣質之餘，更將其173厘米的逆天九 頭身比例及修長美腿表露無遺，猶如童話故事中走出來的公主，仙氣十足。

入鄉隨俗晒廣東話

台上演出期間，張員瑛站在台下細心觀賞演出，足足企了10多分鐘，現場粉絲見到偶像現身，壓抑一整天的情緒瞬間引爆，紛紛陷入瘋狂狀態，舉起手機瘋狂拍攝兼「失聲式」尖叫，震撼整條美國小鎮大街。面對兩旁熱情應援的DIVE，張員瑛全程保持甜美笑容，不僅頻頻揮手，更識做地大派臉頰愛心、招牌單眼及飛吻等可愛甫士。

心情大靚的張員瑛，除了與米奇、米妮及聖誕高飛互動外，更入鄉隨俗甫出場便以廣東話向在場傳媒及粉絲打招呼：「大家好，我係員瑛！」她又用英文預祝大家聖誕節快樂，並分享聖誕願望，希望所有人可以同所愛的人一齊開心，全程逗留20分鐘，電力與甜蜜度雙雙爆燈。