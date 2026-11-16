盧鎮業盧慧敏演新婚夫婦場場激吻　龔慈恩爆排戲偷聽年輕人講潮語

龔慈恩、盧慧敏（Amy）與盧鎮業（小野）今日現身葵涌，為舞台劇《婚後赤腳遊》進行密鑼緊鼓的綵排。三人接受《香港01》訪問時大談合作點滴，原來龔慈恩與盧慧敏均是首次踏足舞台劇界，兩人直言心情緊張；而剛演畢上一部舞台劇僅三個月的盧鎮業，則笑言自己只是「啱啱滿月」的師兄，整個劇組猶如「BB班」一同成長。

盧慧敏、龔慈恩與盧鎮業今日現身葵涌，為舞台劇《婚後赤腳遊》進行密鑼緊鼓的綵排。（盧振輝攝）

龔慈恩首踏台板練發聲 盧鎮業讚「進步神速」

向來在電視及電影圈游刃有餘的龔慈恩，今次首度挑戰舞台劇，她坦言起初確實感到十分緊張，但認為機會難得便決定接受挑戰。她大讚導演給予極大幫助，拍檔盧慧敏亦非常「Sweet」，加上有「師兄」盧鎮業從旁指導，令排練過程相當順暢。不過，龔慈恩直言舞台劇與影視拍攝截然不同，連平時溫柔的說話方式都要徹底改變：「我哋電視或者電影都係因為心理動作而走位，但係舞台劇唔係，係要你成個畫面出嚟，全部所有嘢都要靚、都要豐富，所以而家講嘢要Project出嚟，呢樣嘢我都喺度學緊，暫時最驚應該係唔記得對白。」在旁的盧鎮業隨即大派高帽，力讚前輩「進步神速」，更笑指有龔慈恩在場幫了自己很多。

盧鎮業盧慧敏演新婚夫婦每場都要親吻。（盧振輝攝）

盧鎮業盧慧敏演新婚夫婦「每場都要嘴」

同樣是「舞台劇初哥」的盧慧敏，表示密集式排練為她帶來不少驚喜，甚至發掘出自己意想不到的演繹方式，與拍檔擦出有趣的化學作用。她認為舞台劇不能像拍戲般依賴鏡頭遷就，反而更講求將信任交給對手。

劇中盧鎮業與盧慧敏飾演一對新婚夫婦，被問到會有多少親密互動時，盧鎮業坦言劇本確實安排了不少親熱戲份：「有少少囉，暫時根據劇本係有少少嘅。」盧慧敏亦甜笑補充：「因為一對新婚夫婦嘛，其中好甜蜜囉。」至於要當著現場觀眾面「每場都要嘴」會否感到尷尬，盧鎮業派定心丸指，由於舞台燈光關係，演員其實只能看清第一排觀眾，不會有被過千人盯著的壓迫感，因此並不尷尬。而在旁的龔慈恩則笑言盧鎮業尚未在劇中抱起自己，更打趣笑著提醒盧鎮業：「我可能係叫盧慧敏嘅Double嘅磅重呀嘛，你慢慢練吓啦喎！」

盧鎮業盧慧敏演新婚夫婦。（盧振輝攝）

自爆給林愷鈴壓力 重提愛女朗誦往事禁坐第一行

與一眾年輕演員合作，龔慈恩形容自己正享受「喜悅人生」，不僅能為自己充電、學習新事物，更笑言偶爾會「偷聽」年輕人的潮語，開啟了學習模式。提到愛女林愷鈴（Ashley）早前參演翻拍經典日劇《悠長假期》備受關注，龔慈恩笑指女兒的壓力其實源自自己：「我諗係我畀壓力佢呀！點解呢？我好細個已經話畀佢聽我鍾意呢套劇，我好細個係我開畀佢睇呀嘛！」

被問到屆時會否邀請林愷鈴到場捧場，龔慈恩直言女兒一定會來，但反而是自己會感到緊張。她重提林愷鈴小時候參加朗誦比賽的趣事，笑言當時自己在台下緊張到手心冒汗、不敢直視，結果發現只要自己不看，女兒便會勝出：「我一唔睇佢贏咗喎，咁我更加又唔敢睇啦！所以唔好坐第一行，OK！」