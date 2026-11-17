有「最美繼母」之稱的楊卓娜（Lenna），與身家千萬的「燈箱大王」楊志翹相愛18年，為對方誕下愛女，又視兩名繼女視如己出，雖然兩人至今未有正式註冊，但早已以夫妻相稱。雖然無名無份，但楊卓娜絕對不愁錢銀，除了有楊志翹給予足夠安全感，楊卓娜近年亦復出做直播帶貨，更飛到巴黎一口氣狂掃LV、CHANEL以及DIOR等手袋，更獲VIP禮待，又不時到日本等世界各地掃貨，財力驚人。楊卓娜本月10日踏入49歲生日，楊志翹等到凌晨兩點為楊卓娜送上生日花束及驚喜，非常愛另一半！

楊卓娜一家人。（IG圖片）

楊卓娜與女兒。（IG圖片）

楊卓娜曬生日花束冧到爆：好鍾意呀

楊卓娜日前拍片分享楊志翹送的玫瑰花束。楊卓娜手抱花束，興奮得狂自拍說：「好鍾意呀！」難掩甜絲絲的神情。楊卓娜透露，楊志翹因無法親自為楊卓娜送上花束發脾氣，「有人發脾氣，佢諗住親自送俾我，但係佢返咗嚟之後，我已經揸咗車返公司開直播，佢而家唔like，將紮花擺咗喺屋企門口等我自己收！」楊卓娜亦激讚這是楊志翹送過的花「最靚嘅一次！」

楊卓娜與老公楊志翹感情相當好。（IG：@lennayeung）

2001年楊卓娜以楊娜之名參選港姐，被推為大熱之一。（網上圖片）

楊志翹不但送花，百忙之中抽空為楊卓娜準備生日蛋糕，即使等成晚，但仍然精心為她準備生日驚喜，當時已是凌晨兩點，楊志翹大呻：「好眼瞓！」但仍然陪楊卓娜吹蠟燭食蛋糕慶祝生日，難掩甜蜜！楊卓娜發文：「終於返到香港啦，返屋企快食咗一啖粥就返公司開直播，凌晨入門口就見到我遲來的生日花束及生日蛋糕，好開心呀，好滾動啊！早兩日，有人隔空警告我，以後生日唔准離開香港，證明佢哋都真係好掛住我，等我切蛋糕等我食飯，等我返屋企⋯⋯有人等待真係好幸福啊」。

楊卓娜生日收花。（抖音@楊卓娜）

楊卓娜好鍾意花。（抖音@楊卓娜）

錫爆紮花。（抖音@楊卓娜）

紥花着燈好興奮！（抖音@楊卓娜）

楊志翹為楊卓娜準備生日蛋糕。（抖音@楊卓娜）

楊卓娜好開心。（抖音@楊卓娜）