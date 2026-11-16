女神2丨陳若思被翻11年前青澀舊作　曾捲富三代鍾培生包養緋聞

現年30歲、2020年入圍十強港姐的陳若思（Amber），最近憑藉戀愛真人騷《女神配對計劃2》人氣急升！在最新一集中，她大方以素顏出鏡，依然非常亮眼。不過人紅是非多，近日有網民翻出她初入行時拍攝「無對白」短片的過去，甚至重提她與富三代鍾培生的昔日緋聞。

陳若思因《女神配對計劃2》人氣急升。（ig@amberchann46）

陳若思因《女神配對計劃2》人氣急升。（ig@amberchann46）

身材勁好。（ig@amberchann46）

當時年近30歲嘅陳若思在《正義女神》演學生妹，零違和感。（ig@amberchann46）

卸下濃妝 素顏展現清純氣質

在《女神配對計劃2》最新的水族館露營環節中，陳若思大方卸妝，穿上黑白卡通狗圖案睡衣並戴上黑框眼鏡，愜意地躺在帳篷內。她對著鏡頭展露燦爛微笑兼比出V字手勢，褪去平日的精緻濃妝後，瞬間化身為清純的鄰家女孩，獲大批網民激讚其素顏狀態極佳，充滿反差魅力。

激罕素顏出場。（TVB）

激罕素顏出場。（TVB）

（TVB）

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11年前舊作曝光 由無名角色捱出頭

隨著人氣攀升，陳若思的青澀過去亦被網民翻出。原來早在約10至11年前、年僅19歲時，她已涉足網絡演藝圈，當時以原名「陳紫瑩」參與YouTube網片拍攝，參演過不少零對白小角色，包括在劇集《PA血淚史》中飾演偽女團成員跳二創歌曲《Sugar Daddy》，又曾於拳擊網片擔任舉牌小姐大騷纖腰。從昔日的臨時演員蛻變成今日的綜藝女神，不少網民感嘆她確實是憑著努力一步一腳印捱出知名度。

陳若思曾於拳擊網片擔任舉牌小姐大騷纖腰。（網上圖片）

未成名前拍過唔少YouTube短片。（YouTube擷圖）

嚴正否認包養傳聞 澄清僅屬上下屬

事實上，陳若思自參選港姐以來便話題不斷。當年面試時，她因佩戴名貴靚錶現身而成為全場焦點，貴氣行頭更令同場的港姐師姐馮盈盈都留意到。事實上，她早於2015年已加入富三代兼香港電競公司老闆鍾培生旗下的香港電競（HKEsports）擔任電競模特兒與隊員，因而一度傳出戀情乃至「包養」傳聞。

面對諸多揣測，陳若思早年已親自出面嚴正否認，公開澄清雙方「從未拍拖」。她強調兩人僅屬老闆與下屬的工作關係，因為自己熱衷打遊戲才獲邀加入電競隊，一直只視對方為哥哥看待，離職後已多年未見。

陳若思被指愛收兵，身上有唔少名牌。（ig@amberchann46）

陳若思被指愛收兵，身上有唔少名牌。（ig@amberchann46）

鍾培生係出名富三代。（ig@khdcheung）

陳若思曾與鍾培生傳緋聞。（ig@khdcheung）

陳若思曾解釋只係老闆同下屬關係。（ig@khdcheung）