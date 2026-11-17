「樂壇判官」周啟生現年65歲，他是資深音樂人，但近來在社交平台上十分搶口，他的言論經常惹起爭議。繼點評楊千嬅、林家謙、陳蕾及伍仲衡等音樂人後，今日（16日）他再度發文：「唔鍾意唔好入嚟睇，過主啦！」他將矛頭指向近日於西九開爵士音樂節的許志安，引起網民熱議

「樂壇判官」周啟生又開火。（資料圖片）

周啟生批陳蕾彈結他甩皮甩骨。（資料圖片）

狠批走音兼無爵士味 嘲「艇仔粥難變佛跳牆」

周啟生上載許志安《西九爵士音樂節》的演出片段，批評其演唱走音：「走音部分都費事講。完全冇爵士嘅任何元素，jazzfest my Ass！」有支持者認同他的看法，並質疑主辦方為何不邀請周啟生參演。周啟生回應稱：「如果真係識爵士嘅人出現，佢哋咪會無地自容囉！」亦有歌迷認為許志安未有將作品重新編成爵士風格，周啟生則以艇仔粥難變佛跳牆作比喻：「一碗艇仔粥點樣變佛跳牆啊？跟住佢哋話我好冇品，吹呀？」進一步揶揄演出。不過，另一批網民力撐許志安，認為他並非以爵士樂見長，願意嘗試已值得鼓勵，並批評周啟生身為前輩，措辭過於刻薄。

周啟生上載許志安《西九爵士音樂節》的演出片段，批評其演唱走音。(facebook截圖)

許志安被周啟生指冇jazz味。(facebook圖片)

曾貼王菲無濾鏡照惹議 敢言作風再成焦點

周啟生早前亦曾分享王菲一張未經濾鏡修飾的照片，聲稱不知道相中人是誰，只覺得照片特別，結果被網民質疑說法虛偽、欠缺風度。今次再批同行，令其敢言作風再次成為討論焦點。