周潤發首戰毅行者自爆怕蛇怕鬼　美食打動鄭則仕加入

周潤發今年將與一班「發記跑會」戰友，組隊挑戰樂施毅行者2026新增的50周年限定版20公里路線。活動於本月20至22日舉行，同時路線亦保留經典100公里項目。發哥日前與黃浩然上山操練，為首次以毅行者身份跑山熱身。

發哥日前與黃浩然上山操練。(影片截圖)

60歲起步年資淺 幽默自爆組團為「擋災」

近年經常跑步的發哥，謙稱自己60歲才開始行山，至今只有十年經驗，年資尚淺。雖然已走遍麥理浩徑各段，今次參賽仍是新體驗。他更笑言成立跑會：「我怕蛇又怕鬼，同佢哋一齊跑，咬都咬佢哋先啦！」盡顯幽默本色。

發哥表示自己60歲起步年資淺。(影片截圖)

跑步只為食大餐 黃浩然踢爆發哥山上煮煲仔飯

發記跑會不斷有新成員加入，黃浩然就踢爆發哥除了親自招募之外，更會安排美食，他笑指：「呢啲先係主菜。」發哥笑言：「唔食嘢跑嚟做咩啊？冇意思㗎！」更分享曾自攜臘腸、鴨髀到鹹田灣，即場下廚煮煲仔飯，讓大家跑完後大快朵頤。

黃浩然踢爆發哥山上煮煲仔飯。(影片截圖)

美食打動鄭則仕加入 發哥感悟苦盡甘來

原來，鄭則仕也是被美食打動的成員之一，黃浩然指每次跑步發哥都會叫大家跑遠一點，因為可以找一下有什麼好吃。黃浩然認為有朋友作伴，過程自然有甜。發哥卻坦言跑步是苦，但流過汗，才能嚐到甜。對這班跑友而言，運動除了鍛煉體魄，也是共享美食、增進友誼的時刻。

黃浩然指每次跑步發哥都會叫大家跑遠一點。(影片截圖)

「樂施毅行者」202611月20日至22日舉行，到底「毅行者」是什麼？「毅行者」的參加者必須四人一隊，最少提前三個月開始組織支援隊伍、計劃行程及不斷練習。參加者需於48小時內橫越100公里麥理浩徑，要日夜趕路，所以一路上需互相扶持，互相鼓勵，共同克服種種困難。