藝人冼靖峰（Archie）為即將舉行的個人演唱會造勢，日前特別化身「一日店長」現身咖啡店，親自為粉絲送上咖啡之餘，更特設Q&A環節，率先向粉絲披露演唱會的最新籌備進度。

冼靖峰（Archie）為即將舉行的個人演唱會造勢。(胡凱欣 攝)

個唱展現專屬舞台 重新編曲保證值回票價

Archie接受《香港01》訪問時透露，現時演唱會的細節大約落實了一半，今次個唱主題定為「ARCHITECT」，是一個非常個人化的概念，旨在向觀眾完整展現「甚麼是Archie」、他的音樂作品以及專屬舞台。歌單方面目前已確認九成，自己的歌曲與翻唱經典歌的比例大約各佔一半。他更特別邀請了曾在內地合作的Brian擔任Band Leader，承諾會為歌曲重新編曲，賦予原本的歌曲全新感覺，務求讓入場觀眾覺得值回票價。

Archie透露演唱會的細節大約落實了一半。(胡凱欣 攝)

破格融入舞台劇元素 親自操刀劇本大喊緊繃

除了一般的跳唱環節，今次演唱會更會破格加入舞台劇元素。Archie指演唱會中會有串連的戲劇部分，而相關的劇本更是由他親自從頭到尾操刀撰寫。不過當被問到劇本進度時，他即笑言：「仲未寫呀！係啊，我會盡快寫啦！」他坦言目前狀態頗為緊繃，因為拍劇中的他常常要通宵達旦拍攝，加上要兼顧寫劇本與顧及每一個過場細節，絕對是一大挑戰。

Archie指演唱會中會有串連的戲劇部分。(胡凱欣 攝)

神秘「非藝人」嘉賓同台飆戲

至於粉絲最關心的嘉賓陣容，Archie大賣關子，透露已敲定不同類型的嘉賓，當中除了有合作過的藝人外，竟然還有「非藝人」嘉賓參與演出。他直言對該名非藝人嘉賓的環節感到既期待又害怕，自己連本人都覺得驚，並爆料對方將會與他同台挑戰「演戲」，相信會為觀眾帶來驚喜。

Archie大賣關子粉絲最關心的嘉賓陣容。(胡凱欣 攝)

大方回應模仿張敬軒爭議 預告展現嶄新造型

至於Archie被問到早前有人指他模仿張敬軒，今次演唱會會否避諱一下，一改以往的風格時，他指由出道以來一直被指像不同的藝人：「我自己覺得因住每一個表演去做每一個造型或者每一個類型嘅台風，咁我自己都一路發掘緊。」而在服裝造型方面，他表示完全信任團隊的設計，期待能打造出大家從未見過的嶄新造形。