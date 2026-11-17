TVB公布上周（9日至15日）翡翠台收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，由楊茜堯、陳豪、林夏薇、馬國明等主演台慶劇《玫瑰戰爭》上周首播，跨平台直播收視最高22.6點（145萬觀眾），踞收視冠軍，成績令人滿意，比上周同期節目《璀璨之城》大結局，最高收視22.7點（146萬觀眾），下跌了0.1點。

《玫瑰戰爭》上周首播最高收視22.6點（145萬觀眾），踞收視冠軍。(節目截圖)

資訊節目《東張西望》最高收視22.5點（145萬觀眾），比上周最高收視22.8點（147萬觀眾），下跌了0.3點；處境劇《愛．回家之三代同糖》最高收視 18.4點（118萬觀眾），比上周最高收視18.1點（116萬觀眾），上升了0.3點；陳豪、龔嘉欣主持飲食資訊節目《美食強人》最高收視 18.3點（118萬觀眾），比上周最高收視17.9點（115萬觀眾），上升了0.4點；外購劇《逐玉》，翡翠台電視直播收視最高15.1點（97萬觀眾），比上周最高最高14.4點（92萬觀眾），上升了0.7點。

《東張西望》最高收視22.5點（145萬觀眾）。(節目截圖)

周六晚《Grand住去首爾》最高收視16.5點（106萬觀眾），比上周最高收視18.3點（118萬觀眾），下跌了1.8點；《香港連場好戲》最高收視 15.6點（100萬觀眾），比上周最高收視15.1點（97萬觀眾），上升了0.5點；電影《臨時劫案》最高收視14.1點（91萬觀眾），比上周同期節目電影《L風暴》最高收視14點（90萬觀眾），上升了0.1點。

《Grand住去首爾》最高收視16.5點（106萬觀眾）。

周日晚由視帝陳展鵬主持、全新台慶問答遊戲綜藝節目《弊傢伙！有嘢唔見咗！》首播，最高收視18.6點（119萬觀眾），比上周同期節目《試真D唷》最高收視18.4點（118萬觀眾），上升了0.2點；林盛斌（阿Bob）主持《女神配對計劃2》最高收視18.2點（117萬觀眾），比上周最高收視16.7點（108萬觀眾），上升了1.5點；《一周星星》最高收視 13.3點（85萬觀眾），比上周最高收視14.3點（92萬觀眾），下跌了1點。