早前在TVB歌唱真人騷《中年好聲音4》化身「企鵝人」的周志康（阿康），再度人氣急升，憑一把驚人靚聲在中港兩地圈粉無數。然而，外型硬朗帥氣的他，早前在節目中罕有自爆童年是個不折不扣的「藥罐子」，自小受哮喘及氣管敏感折磨，甚至因反覆病發而經常入急症室。如今已為兩女之父的他，靠一招強肺秘方通鼻敏，誓要徹底調理好肺部機能，以最佳狀態迎接事業新篇章及陪伴妻女。



周志康早前在《中年好聲音4》中以蒙面「企鵝人」身份參賽，憑藉極具辨識度且神似古巨基的靚聲驚艷全場，再度人氣急升。

童年哮喘頻入急症 為妻女變最強後盾

阿康坦言，童年最深刻的畫面，竟是醫院病床的天花板。他曾因哮喘及重病連續發燒十多天，媽媽則整夜坐在急症室走廊抱著他。長大後，他的體質雖然有所改善，但身兼歌手及演員，加上香港天氣潮濕多變、空氣質素反覆，氣管敏感與鼻敏依然不時突襲，日常生活中只要聞到煙味或遇上溫差，呼吸道都容易感到不適。

如今阿康與太太育有兩名女兒，一家四口生活溫馨美滿。

阿康憶述，有次患重感冒臥床休息，年幼的女兒竟端著溫水，躡手躡腳走進房間為他蓋被。那一幕令他深深觸動：「以前係屋企人守護我，今日我已經係要為妻女遮風擋雨嘅家庭支柱。」 為免再因病痛令家人擔心，他決心從根源強肺護氣管，成為妻女最堅實的後盾！

拒靠西藥傷身 夫妻嚴選科研蟲草產品

要應付繁重的歌唱及演藝工作，同時照顧兩名正值求學階段的女兒，阿康深明健康體魄缺一不可。他直言不想長期依賴西藥「治標不治本」，近年聽從中醫建議，以性質溫和、補肺益腎的冬蟲夏草調理體質。

他與太太經過多番研究及比較，最終揀選了具備大學科研認證的「樂道大學蟲草升級版」，一家四口齊齊補肺強身。

阿康大讚服食後效果顯著：「我每日早晚食2粒，食咗3日，鼻敏已經明顯紓緩，唔使再一日用幾包紙巾，朝早起身唔再狂打噴嚏或者喉嚨乾癢，夜晚冇鼻塞，自然瞓得好好！」持續服食1個月後，他的體質明顯轉強，極少再向醫生報到，連中醫把脈都指他的肺氣不再像以往般虛弱。「依家練歌呼吸更順暢、聲音更響亮，精神體力十足。太太食完氣血亦好咗，全日湊女依然容光煥發！」

除了直接吞服，細心的周太平日更會將膠囊拆開，把蟲草粉加入老火湯中讓一家人飲用。自從養成全家食大學蟲草的習慣後，兩個女兒的抵抗力明顯增強，少病少痛，上學更專注精靈。

獲3大頂尖大學認證 5重複方勝單方CS-4

市面上蟲草產品五花八門，為何阿康一家獨愛「樂道大學蟲草升級版」？ 全因產品是市場唯一榮獲3間本港頂尖大學認證的蟲草保健品，集結多項權威科研與臨床實證，全面守護都市人呼吸道健康：

• 5重蟲草黃金複方：配方集合蟲草菌絲體CS-4、冬蟲夏草提取物、北蟲草粉、蟲草頭孢菌粉及中華被毛孢，匯聚多菌種優勢，功效比單方CS-4更全面。大學實證含多種高濃度活性成分，蟲草濃度No.1^，更通過香港頂尖大學附屬的中藥檢定中心的重金屬及農藥殘留安全測試，全家服用更安心。

• 大學臨床實證85%止頑咳>：大學臨床測試證實，產品能85%有效止頑咳>，真正強肺及保護呼吸道，減低轉季氣管敏感困擾。

• 大學專利高抗氧技術：採用獨家高抗氧專利技術，抗氧化力比野生冬蟲夏草高出近4倍<，有助強壯身體機能，擊退發病因子。

• 極速5天改善鼻敏~：第三方機構真人試食實證指出，用家最快5天改善鼻敏不適~；同時逾9成用家認同有效改善氣管不適及半夜起床問題~，重拾優質深度睡眠。

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^ 香港科技權威大學中藥研發中心研究報告（2021年10月 ）

> 香港頂尖大學中醫藥學院臨床測試（2024年5月）

< 與冬蟲夏草比較，香港頂尖大學專利文件

~ 根據MPEG「蟲草產品試用與功效研究調查」（2026年8月）

（資料由客戶提供）