前TVB新聞部主播梁凱寧（Maggie）自2019年離巢後，實行多元化發展，除了做主持、香港浸會大學傳理學院新聞系客席講師之外，還修讀了香港中文大學醫學院耳鼻咽喉—頭頸外科學系言語語言病理理學碩士課程，更成為衞生署認可言語治療師。去年11月，梁凱寧與圈外男友在沖繩低調舉行浪漫婚禮，正式榮升幸福人妻。日前適逢兩人結婚一周年「紙婚」紀念日，梁凱寧於社交平台大曬多張唯美婚紗照高調放閃，更公開大讚老公靚仔！

前TVB新聞主播梁凱寧（Maggie）。（IG@maggieleung0722）

修讀了香港中文大學醫學院耳鼻咽喉—頭頸外科學系言語語言病理理學碩士課程。（IG@maggieleung0722）

香港浸會大學傳理學院新聞系客席講師。（IG@maggieleung0722）

做主持。（IG@maggieleung0722）

梁凱寧去年11月與圈外男友在沖繩低調舉行浪漫婚禮。（IG@maggieleung0722）

梁凱寧結婚一周年大曬唯美婚照 低胸高衩婚紗大騷傲人身材

梁凱寧在IG分享多張唯美婚照，並簡單而甜蜜地配文「🥂Happy first anniversary 💍🤍」。相中見她身穿一襲純白立體花卉一字肩拖尾婚紗，低胸剪裁配搭高衩裙擺設計，大方展現傲人上圍及白滑修長美腿，既高貴又性感。新郎則身穿黑色經典禮服配煲呔，身形高大挺拔。兩人手拖手漫步，又深情擁吻，畫面十分浪漫！不過為保護圈外老公，梁凱寧以白色心形圖案遮蓋男方容貌。

結婚一周年大曬唯美婚照。（IG@maggieleung0722）

結婚一周年大曬唯美婚照。（IG@maggieleung0722）

為保護圈外老公，梁凱寧以白色心形圖案遮蓋男方容貌。（IG@maggieleung0722）

甜蜜錫錫。（IG@maggieleung0722）

甜蜜錫錫。（IG@maggieleung0722）

Sweet。（IG@maggieleung0722）

轉發好友祝賀帖文 劃重點大讚老公：Handsome and funny

除了曬出靚相之外，梁凱寧亦轉發了婚禮策劃師好友的祝賀帖文，對方在文中大讚新郎：「How lucky I am to know the groom, who is so handsome and funny!!（好幸運認識到新郎，佢又靚仔又風趣！！）」，並回味去年在沖繩派對的歡樂時光，直言看到梁凱寧笑得如此甜蜜感到非常幸福。而梁凱寧除了致謝之外，更特意「劃重點」放閃：「Key point: He is handsome and funny 🤣😆✨（重點：佢又靚仔又風趣）」梁凱寧去年7月宣布與拍拖多年的大學同學男友訂婚，結束愛情長跑，並公開多張甜蜜合照，同年11月兩人於日本沖繩舉行浪漫婚禮，正式拉埋天窗！

大讚老公！（IG截圖）

恭喜！（IG@maggieleung0722）

正式成為人妻！（IG@maggieleung0722）

梁凱寧大曬好身材！（IG@maggieleung0722）