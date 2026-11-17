前無綫（TVB）藝人簡慕華今日（17/11）現身黃埔，出席其有份投資的旗艦級綜合運動及社交空間記者會。早前她突然在社交平台Instagram分享一張呈現啡黑暗色調的落淚照，相中只見她露出半邊面，眼眶中明顯有淚珠打轉，面容憔悴且神情十分嚴肅哀傷。她在帖文中寫道：「It's not always easy but that's life....（生活並不總是那麼容易，但這就是生活......）」，由於未有交代發生何事，這種罕見的「放負」舉動隨即引起外界高度關注。今日她接受《香港01》訪問親自開腔解畫，揭開「爆喊」背後的真相！

簡慕華今日（17/11）現身黃埔。（葉志明攝）

認對自己要求過高 打輸波自責「跌落垃圾桶」

簡慕華受訪時笑言，該張落淚照其實是因為打匹克球（Pickleball）表現未如理想所致。她坦言自己性格心急且對自身要求極高，但匹克球甚具挑戰性，並非容易掌握。當比賽表現失準、連累隊友甚至因自己而輸掉比賽時，她便會感到極度失落。她直言：「我對自己要求太高，但我能力未做到，當你累到自己啲隊友輸波，或者個比賽因為你輸咗，我就超級唔開心，可以唔開心咗三日，直情成個人好似跌咗落個垃圾桶咁！」

談及為何選擇在社交平台公開脆弱一面，簡慕華認為將不快事分享出來反而能減輕壓力，亦能從中獲得新想法。帖文發布後，她獲得不少好友留言關心及鼓勵，相約再陪她加緊練習。至於老公當時是否知情，她笑指發文時已是深夜，老公起初並不知情，直到後來從別人口中得知才安慰她。她甜笑模仿老公語氣說：「佢咪呵我囉，話『咁傻㗎你，咁小事唔緊要啦，冇人怪你嘅』，但我好怪我自己嘛！」

簡慕華。（葉志明 攝）

獲老公巨額支持投資 笑言「冇身家全靠老公」

因為簡慕華熱愛匹克球運動，老公不惜巨額投資該綜合運動及社交空間，老公更成為股東之一。被問及今次投資了多少位數字，簡慕華笑指自己從不理會財務數字，全交由老公處理。她豪氣表示：「數字呢啲嘢要問返我老公先知，我唔理㗎，我淨係話『我好鍾意呢個項目，你幫我搞掂佢』咁囉！我冇乜身家㗎。」

雖然不管帳目，但簡慕華對場地設計極為上心，特別就匹克球場的地面材質、高度及闊度給予專業意見，務求達到國際賽事標準。她又指該項目主打家庭式及大眾化路線，希望讓一家大小都能負擔並享受運動樂趣。此外，近年在加拿大與香港兩邊走的簡慕華表示，由於近期迷上匹克球並需要時間練習，未來會多留港發展。她更笑言老公亦有陪她打波：「我一定拉埋佢去，如果唔係呢，佢唔會放過我！」