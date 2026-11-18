時光飛逝，當年今日的娛樂圈，你還記得多少？全新專欄【今日當年】每天為你解鎖記憶密碼，回顧歷史上的今天發生過的娛樂大事件。無論是轟動全城的八卦頭條，還是改寫星途的關鍵時刻，我們都將與你一起穿梭時空，見證娛樂圈的時代變遷。



將日曆翻到1995年11月18日，出生於香港的中歐混血兒文雅麗（Alexandra Manley）與丹麥二王子尤華京（Prince Joachim）成婚，這場備受矚目的跨國世紀婚禮於丹麥哥本哈根以北的弗雷德里克斯堡教堂（Frederiksborg Castle Chapel）隆重舉行。當日丹麥遇上十年來最嚴重的暴風雪，但仍無阻逾十萬名民眾在沿途夾道祝賀，見證歷史。文雅麗挽著父親的手步入教堂，她身穿由設計師 Jørgen Bender 操刀的真絲婚紗，裙身鑲有近8,900顆珍珠，頭上佩戴著由丹麥女王瑪格麗特二世作為新婚禮物贈送的「亞歷山德琳水滴鑽石王冠」（Alexandrine Drop Tiara）。儀式全以丹麥語進行，禮成後這對新婚夫婦乘坐古董勞斯萊斯離開，沿途接受民眾歡呼。

文雅麗閃嫁僅相戀5個月的丹麥二王子Prince Joachim。（kongehuset官網圖片）

文雅麗舉行童話式婚禮，令不少人羨慕又妒忌。（kongehuset官網圖片）

歐洲王室首位華裔王妃誕生

隨著兩人在教堂內宣讀誓詞，文雅麗正式成為歐洲王室歷史上首位擁有亞洲血統的王妃，獲封為丹麥王妃殿下（HRH Princess Alexandra of Denmark）。在婚禮當晚的國宴上，丹麥女王對她說：「從今天起，你就是丹麥人了。」而文雅麗亦展現出極高的語言天份與適應力，婚後僅花約300小時便掌握了基礎丹麥語，幾個月後已能以流利丹麥語進行公開演講。她迅速投入當地的社會與公益事務，擔任聯合國兒童基金會（UNICEF）大使及多個慈善機構的主席，深得丹麥民眾愛戴，更一度被外界譽為「北方的戴安娜」。

歐洲王室首位華裔王妃誕生。（kongehuset官網圖片）

命中注定的邂逅與閃電訂婚

兩人的相識經過要追溯至1994年1月，在香港出生的文雅麗，在一場私人晚宴上結識了當時被派往香港一間丹麥船務公司實習的丹麥二王子尤華京。兩人年齡相差五歲，但文雅麗憑藉獨立果斷的性格迅速吸引了王子的目光。兩人交往僅五個月後，尤華京王子在徵得文雅麗父親的同意下，於菲律賓度假時正式單膝下跪求婚。1995年5月，丹麥王室正式公佈兩人的婚訊，這段「平民飛上枝頭」的故事隨即轟動丹麥與香港兩地。

文雅麗的爸爸是中英混血兒，媽媽擁有捷克、波蘭和奧地利的血統。（IG圖片）

童話婚姻落幕與回歸平靜

婚後，文雅麗與尤華京王子育有兩名兒子：尼古拉（Nikolai，1999年出生）與費利克斯（Felix，2002年出生）。然而，這段曾經羨煞旁人的童話婚姻最終未能白頭偕老。兩人於2004年宣布分居，並於2005年正式和平離婚，結束了近十年的婚姻關係。離婚後，文雅麗獲丹麥女王冊封為「弗雷德里克斯堡女伯爵」（Countess of Frederiksborg）。2005年離婚後她獲封「女伯爵」並保留「殿下」（Her Highness）頭銜，直至2007年再婚時才失去「殿下」及「王妃」頭銜，改稱「閣下」（Her Excellency），繼續留在丹麥生活並熱心參與各項社會公益活動。

文雅麗近年優雅地老去，高貴氣質依然。（IG@clementchant）

文雅麗與前夫及公婆仍保持良好關係，並在2007年與細她14歲的攝影師Martin Jorgensen拉埋天窗，可惜因二人價值觀不合，婚姻僅維持8年便結束，回復單身後，文雅麗亦熱衷各種慈善事業，為兩位兒子成立慈善基金，主力參與文化、人道主義和高等教育上的工作。

文雅麗與陳定邦夫婦食飯。（IG@lowbeebee）

離婚後兩子王室頭銜被撤銷

不過，丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）在2022年突然宣布撤銷Prince Joachim四名子女的王室頭銜，從2023年1月起，將會被稱為Monpezat伯爵或女伯爵「閣下」（His or Her Excellency），不過4人在王位繼承順位不變，丹麥女王解釋原因「讓孩子回歸正常生活」。不過，文雅麗曾表達不滿，曾發聲明指對女王決定感到震驚、傷心及困惑，難以理解其決定，令4名子女均感到猶如被放逐。

文雅麗離婚後熱衷公益工作。（IG@nikolaiofdenmark）

長子Prince Nikolai已出道當模特兒。（IG圖片）