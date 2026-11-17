「百億富三代」鍾培生（Derek）今年3月在淺水灣大宅以電影級規格打造《進擊的巨人》場景，向莊雅婷（Angel）成功求婚，轟動全城，並於同年7月迎來愛女，升格為新手父母。鍾培生婚後時常與莊雅婷放閃，近日他上載一段深夜炒鮑魚炒飯給莊雅婷的影片，炒到身水身汗，只為了讓愛妻醫肚，盡顯錫老婆一面！日前鍾培生再公開深夜炒飯「下集」，莊雅婷除了食得滋味，亦極識說話冧爆鍾培生！

鍾培生向莊雅婷求婚成功，場面震撼。（鍾培生FB）

鍾培生帶太太出席活動。（ig圖片）

鍾培生炒飯給莊雅婷醫肚。（IG@khdcheung）

莊雅婷一句激讚鍾培生冧到爆

鍾培生日前公開深夜炒飯下集。影片中，他為莊雅婷送上炒飯，他興奮叫「老婆試味！試味試味！」又澄清是半夜12點半為莊雅婷炒飯。莊雅婷未食已激讚：「好好味呀！」鍾培生回答：「食咗先講啦！」莊雅婷食了一啖頻頻點頭給予肯定：「真係Ok喎！」鍾培生追問：「有冇愛？」莊雅婷即答：「有！」再冧爆做出心心手勢，非常識哄老公。鍾培生驕傲發文：「炒完個『XO醬鮑魚五香肉丁蛋炒飯』畀老婆食，原來都12點幾！好彩老婆話好食，大家想唔想試吓？」莊雅婷留言：「好味過我自己炒個個好多」，情緒價值滿滿！

不過在Threads上不少人好奇鍾培生「揸拳頭」式炒飯手勢，直指好新奇，「第一次見人咁揸鑊剷 果然champ」、「你個手勢話我聽你係人地煮好之後接手㗎喎」、「謝霆鋒式揸法 你識條鐵」。然而在Instagram上卻有不少人激讚鍾培生好錫老婆。

莊雅婷冧爆食炒飯。（IG@khdcheung）

莊雅婷狂讚好食。（IG@khdcheung）

比出心心手勢冧老公。（IG@khdcheung）

莊雅婷不忘留言讚老公。（IG@khdcheung）

不過鍾培生揸鑊鏟手勢引起網民好奇。（IG@khdcheung）

鍾培生揸鑊鏟手勢引起網民熱議。（Threads@khdcheung）