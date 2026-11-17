王海榛（Dada）近日首度現身ViuTV，接受《晚吹 - 怨女俱樂部》主持余迪偉、陳皓雲、樂庭訪問，期間講到不少「星二代」辛酸，很多時候人們想結識她，其實都是想結識王晶，甚至無故說「不如上你屋企？」Dada入行前擔任活動公關，只是履行職責地勸場所老闆讓出通道，對方得知其身份後卻藐爆說：「王晶個女呀？」以粗口無禮對待，甚至請保安趕她走。此外，王晶有時會在網上發表惹火言論，例如之前曾鬧姜濤，雖然Dada冇份講，但都會被網民「連坐式」去其IG辱罵，她自爆事後跟王晶說：「你鬧人之前可唔可以同我講聲先呀？」不過她自爆該次其實因禍得福，雖然被罵，但IG竟多了近萬粉絲，更收到很多關心。

王海榛（Dada）近日首度現身ViuTV，接受《晚吹 - 怨女俱樂部》主持余迪偉、陳皓雲、樂庭訪問，期間講到不少「星二代」辛酸，很多時候人們想結識她，其實都是想結識王晶，甚至無故說「不如上你屋企？」。（ViuTV）

星二代身份惹交友動機質疑 讀書時亦曾遭老師偏見

主持問她星二代好或壞處多，Dada指兩者都有，但節目上她就道出不少苦處。成長以來，不少人結識她是因為想識王晶，想可以向別人炫耀自己有星二代朋友之類；Dada又自爆讀書時期老師都對其身份有偏見或微言：「試過攞咗本小說，真係有粗口成份，或者『你屋企做乜我唔理，但係你唔好將呢啲嘢攞返學校。』」她不明白為何要把其家人牽扯進去。

Dada又自爆讀書時期老師都對其身份有偏見或微言：「試過攞咗本小說，真係有粗口成份，或者『你屋企做乜我唔理，但係你唔好將呢啲嘢攞返學校。』」（ViuTV）

做活動公關因王晶女兒身份受辱 遭老闆爆粗藐爆趕走

Dada畢業後並沒有立即入娛樂圈，而是做活動公關，她憶述一次在內衣時裝表演的經歷，為了把通道留給模特兒進出，以及保護穿內衣的模特兒，她要確保通道暢通。不過當日場所老闆突然出現在通道上，拿著酒，姿勢也像大老闆，Dada於是公事公辦說：「唔好意思呀，通道我哋要保持暢通呀。你介唔介意行埋一邊，唔好阻住通道呀？」誰知對方只是藐她，並行開問其助手：「邊個嚟㗎？」而助手卻竟回答：「Er……佢係王晶個女呀。」Dada對於助手回應也相當無奈，因為自己工作與王晶無關：「好奇怪！你叫我乜都好啦，PR又好、阿Da又好啦，跟住我換嚟嘅係一句『王晶個女呀？』跟住有粗口。」完騷後明明還有慶功酒會，但對方卻找保安趕走她：「我唔知得罪咗佢啲乜嘢，淨係叫佢保持通道暢通。」

Dada入行前擔任活動公關，只是履行職責地勸場所老闆讓出通道，對方得知其身份後卻藐爆說：「王晶個女呀？」以粗口無禮對待，甚至請保安趕她走。（ViuTV）

王晶狠批姜濤惹姜糖遷怒於她 被網民圍攻鬧返老竇：鬧人前講聲

至於另一件事，便是代父親「硬食」負評，Dada未有開名，但明顯是指向父親去年鬧姜濤一事。當時王晶狠批姜濤「人肥歌雞舞賤」、「你殺左（咗）我啦，香港頂流！求求你滾出娛樂圈啦。」Dada直言：「佢鬧完人，人哋嘅支持者咪嚟晒我IG鬧我囉！」她分享事發當日的小插曲：「嗰日我打打吓麻將，我朋友send message嚟，『嘩，你老竇做咩咁爆啊？唔驚啲人嚟鬧你呀？』我即刻撳，哦，未有人鬧，繼續打牌。跟住晏少少啲人開始嚟啦喎，跟住我就『車，咪又係嗰幾句』我哋就繼續冇嘢打麻將，跟住我問老竇，『發生咩事呀？做乜無啦啦鬧人呀你又？可唔可以同我講聲先呀你鬧人之前？』」

王晶發文批評姜濤。（截圖）

王海榛因王晶鬧姜濤慘遭殃及池魚做箭靶，她跟王晶說：「做乜無啦啦鬧人呀你又？可唔可以同我講聲先呀你鬧人之前？』」（ViuTV）

無辜捱鬧竟意外漲近萬粉 自封最大贏家：賺咗流量！

余迪偉形容事件如「父債女還」，事後王海榛出了個story，指：「10年的經驗給了我一個強大心臟，感謝宇宙每次都給我力量令我變成更好的我。我沒事，感謝大家關心！學會愛自己多一點，別把所有破事都放在心上，負能量到處都是，就讓他自然地飄走吧。」她在節目上透露其實自己是這件事最大贏家，自爆：「我賺咗好多人嘅關心，當然我覺得喺呢件事上面我係最大嘅贏家，因為我賺咗最緊要嗰樣嘢，賺咗流量！我冇諗過嗰兩日嘅流量可以升到咁高，無啦啦升咗成萬粉！」不過她亦會勸王晶「唔好咁爆」。

王子涵因父親王晶鬧姜濤的言論而被波及，她在IG發文回應事件。（IG@dadadawongx）

她在節目上透露其實自己是「王晶鬧姜濤」事件最大贏家，自爆：「我賺咗好多人嘅關心，當然我覺得喺呢件事上面我係最大嘅贏家，因為我賺咗最緊要嗰樣嘢，賺咗流量！我冇諗過嗰兩日嘅流量可以升到咁高，無啦啦升咗成萬粉！」不過她亦會勸王晶「唔好咁爆」。（ViuTV）

王晶一句「養你一世」冧爆 王海榛出世令發哥華仔都讓路頂替執導

而私底下，王晶亦有疼錫她之處，雖然口裡吝嗇讚美，但他曾對Dada說：「我生得你出，我預咗養你一世。」使她感動不已，直言雖然有男朋友，但覺得冇一句情話及得上父親這句宣言。至於星二代好處，當然是兒時已見盡各個巨星，如梁朝偉、周潤發等等，Dada又自認是父親的福星，連發哥、劉德華都為她讓路：「我出世嗰日，佢真係冧廠，佢當時拍緊《賭神》，但係我提早出世，佢冇得開工，要搵人哋頂佢，聽講當日嘅周潤發同埋劉德華，都要充當導演位置，拍咗幾場散shot戲，總之好勁啦，劉德華同埋周潤發都要為我讓路！」

王晶曾對Dada說：「我生得你出，我預咗養你一世。」使她感動不已。