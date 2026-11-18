前TVB小花陳芷尤（Apple，現名陳思帆）自2019年離巢後返回新加坡發展，前年3月宣布結婚，同年誕下大仔，組成幸福家庭。今年5月陳芷尤宣布懷上第二胎喜訊，但今年9月自爆因突然穿羊水，於懷孕32周時緊急剖腹早產誕下細女，由於囡囡早產且體重偏輕，出生後隨即被送入新生兒加護病房（NICU）及暖箱留醫觀察。經歷近兩個月的悉心照料，日前陳芷尤終於宣布好消息，細女順利出院返屋企！

陳芷尤（現名陳思帆）在2024年3月突然宣布婚訊。（IG@xoxoapo）

好恩愛！（IG@xoxoapo）

同年誕下兒子「小龍果」，一家三口幸福美滿。（IG@xoxoapo）

由於女兒屬於早產兒且體重偏輕，出生後需留於新生兒加護病房（NICU）及暖箱內接受觀察。（IG截圖）

早產出世。（影片截圖）

產後近3周迎首次「袋鼠式護理」。（影片截圖）

陳芷尤早產囡囡留醫近兩個月終出院 獲頒「畢業證書」：我的小戰士

陳芷尤在IG限時動態分享抱着囡囡出院的溫馨合照，並寫道：「Today was supposed to be my baby girl's due date. But she decided to arrive 2 months early. And today she's coming out again. Not from my tummy, but from..（今天原本是我寶貝女兒的預產期，但她決定提早兩個月出生，今天她又再次『出來』了。不是從我的肚子，而是從……）」相中戴著口罩的陳芷尤抱着囡囡，並大曬醫院新生兒科頒發的「畢業證書」，紀念囡囡成功跨過難關「畢業」出院！她感性發文表示：「From 1.15kg to 2.6kg. Almost 2 months in the hospital, and today, you're finally coming HOME! So many mixed emotions right now.🥹You've come such a long way, my little fighter. Now it's time to come home and be showered with all the love you deserve!🩷（從1.15公斤增至2.6公斤，在醫院住了差不多兩個月，今天你終於回家了！現在百感交集，你已經走了很長一段路，我的小戰士，現在是時候回家，接受你應得的所有愛了！）」

陳芷尤早產囡囡留醫近兩個月終出院。（IG截圖）

陳芷尤早產囡囡留醫近兩個月終出院。（IG截圖）

健康長大！（影片截圖）

母愛偉大！（影片截圖）

回顧NICU陪女辛酸史 日日泵奶母愛偉大

此外，陳芷尤亦曾上載短片回顧過去近兩個月作為「NICU/SCU寶寶媽媽」的點滴，片中所見，早產出世的Rozelle身形極其嬌小，身上插著喉管躺在醫院暖箱內，陳芷尤隔着玻璃窗伸手入內輕撫愛女小手，眼神滿是心痛與溫柔。為了讓留醫的女兒獲得充足營養，陳芷尤每日定時泵奶、儲滿一袋袋母乳送到醫院。如今見證愛女健康長大並順利回家團聚，不少網民及圈中好友紛紛留言送上祝福，大讚兩母女都非常堅強！

囡囡早產。（影片截圖）

心痛。（影片截圖）

努力泵奶！（IG截圖）

態度樂觀！（IG截圖）