胡鴻鈞（Hubert）自出道以來，精緻的五官與日漸緊緻的輪廓一直是網民津津樂道的話題。日前，Hubert 以一身型格造型現身，輪廓線條確實比以往更加分明。面對多年來的「變靚仔」疑雲，他這次不僅沒有避談，反而大方開腔回應，更公開自己「越變越靚仔」的終極秘密！

談到網民經常笑指他「變靚仔」，Hubert 哈哈大笑表示：「講真，我就真係唔覺得自己特別靚仔。我純粹係對於美容、護膚上係有少少心得，我係好注重自己嘅皮膚，我係工作到就算幾夜、幾攰、幾眼瞓，咩狀態都好，我都要洗乾淨塊面，搽晒所有護膚品先瞓，我係風雨不改，呢樣嘢絕對係「變靚」嘅重點，就係唔可以懶。」Hubert 表示自己係比較貪靚，再加上遇到好的美容代言產品，所以就令自己的樣貌「越變越靚仔」。

美容品牌 TELOSIN 就是看中 Hubert 這個優點，日前特別邀請了他為海港城分店充當「一日店長」，為他們的「顧客」親自講解美容心得，務求令顧客們都可以好似 Hubert 咁越變越靚。現場不少粉絲為了能與男神近距離接觸兼偷師護膚秘訣，紛紛當場下單。

凡於現場購買指定金額嘅朋友，就有機會與 Hubert 合照及傾下美容心得。Hubert 轉眼就化身成一名專科醫生，當每位 fans 去到他面前時，Hubert 第一句就問：「點呀你啲皮膚？」場面就如大家平時睇醫生一樣，相當攪笑。Hubert謂：「其實我好難得可以同粉絲一齊交流『扮靚』嘅心得。因為平時同佢哋見面都係可能影張相、簽個名就完，今日呢個活動真係可以同佢哋面對面傾下近況，問下佢哋啲皮膚想點改善呀，當然佢哋係想同下傾私人嘢多啲，但點都好，今次個活動我係覺得非常有意義，同好開心嘅。」

Hubert 近日都係忙於籌備新作品，另外他今年除夕夜將會出席江門跨年演唱會，Hubert謂：「我好少有呢個機會，可以同大班相對年輕嘅歌手可以喺同一個演出場地去做騷囉，又有Bob同玲玲姐一齊倒數，我覺得幾有意義嘅，所以其實我都幾期待呢個跨年嘅演出嘅。」

日前胡鴻鈞在馬來西亞榮獲「年度最具影響力粵語流行歌手（中國香港）獎」，對此Hubert 感到非常開心，亦好多謝馬來西亞嘅歌迷咁支持自己，這個獎項令他更有動力去繼續創作更多好嘅作品去回饋大家。