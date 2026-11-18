向來被封為「廿四孝爸爸」的蘇永康，與太太馮翠珊（Anita）婚後育有現年9歲的獨生子蘇展弘（Jazz）。自49歲老來得子後，蘇永康減少幕前演出，事事以兒子為先。近日蘇永康一早親自駕車送囝囝返學，父子互動溫馨有愛，更令Jazz就讀的南區傳統私立名校「聖士提反書院附屬小學」再度成為焦點。

蘇永康自49歲老來得子後減產湊仔，與囝囝Jazz感情極好。（IG圖片）

蘇永康清晨管接管送 栽培愛子成時尚小達人

蘇永康與任職時裝品牌高層的太太馮翠珊向來悉心栽培囝囝。為照顧兒子起居及學業，蘇永康即使工作再忙亦堅持一早起身親自「車仔仔返學」，更曾感性發文指看著兒子背起書包上學的背影，慨嘆他長大得太快。在父母的時尚基因薰陶下，Jazz自小打扮有型，不時以潮牌及名牌童裝示人，更熱愛踩板、打鼓及滾軸溜冰，動靜皆宜。

位於赤柱的聖士提反書院附屬小學是全港唯一寄宿小學，全年學費近十萬元。（IG/@william_gung）

聖士提反書院附屬小學規定所有小六生必須寄宿一年，訓練獨立能力。（IG/@william_gung）

廿四孝爸爸。（IG/@william_gung）

全港唯一寄宿小學每年學費近十萬

聖士提反書院附屬小學是私立基督教男女校，以英文為主要教學語言，佔地面積大約 20,000 平方米，學校環境優美，背山面海此校是全港唯一設寄宿的學校，所有小六學生都需要寄宿一年。該校雖是傳統名校，但靈活及多元化的教育方式與國際學校相似，可以充份培養小朋友獨立性。多年來名人輩出，如霍震霆、錢果豐、翁靜晶、吳光正等，另外亦有不少星二代入讀，如鄭中基一對子女、周汶錡一對兒子、黎姿女兒、關心妍女兒和百億豪門的TVB前藝員李美慧大女等。該校提供約100個小一學額，每年約2,000人申請，平均20個人爭一個位，學費為$97,150（分10期繳交，每期 $9,715）

盡心盡力照顧一對仔女。（IG@vivi326）

李美慧與百億富商老公現身赤柱傳統名校為愛女打氣。（IG@vivi326）

李美慧親自落場經營攤位賣雞蛋仔。（IG@vivi326）

周汶錡一對兒子都讀緊！（IG/@kathychow520）

聖士提反書院附屬小學規定所有小六生必須寄宿一年，訓練獨立能力！（IG/@kathychow520）

周汶錡一對兒子都讀緊！（IG/@kathychow520）

鄭中基仔仔曾遭同學欺負

鄭中基曾於節目中大爆，當年讀小三的8歲兒子Evan在學校食午飯時曾遭一名小二同學欺負。該名同學見Evan的飯盒有炸雞，竟霸道喝止：「你唔準食炸雞，你淨係準食白飯，因為我家姐係領袖生，如果你食炸雞我告你！」令乖巧的Evan只敢默默扒白飯，鄭中基最初一度錯怪兒子挑食，得悉真相後既哭笑不得，亦藉此機會教導兒子如何正確應對校園欺凌。

鄭中基余思敏婚後誕下一子一女。（IG：@sammieyucm）