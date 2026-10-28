Twins 樂迷請注意！為迎接於12月18至23日舉行的《Twins <Side by Side＞》演唱會，英皇駿景酒店全面化身Twins「應援大本營」！酒店全天候播放Twins 歷年經典金曲與 Side Track 精選，讓每位到訪樂迷全方位沉浸於青春回憶中。除了精心打造的限量版房咭及房咭套、應援明信片等獨家收藏品外，位於酒店大堂 café 亦由即日起至 2026 年 12 月 23 日推出 Twins 演唱會限定「Side by Side」Duo Platter（雙重奏咖喱套餐）與 Duo 特飲，與樂迷一同以極致美味熱烈應援！

1. 酒店化身 Twins 樂迷「應援大本營」：全天候音樂、限量版匙卡套及明信片

英皇駿景酒店特意為樂迷打造專屬凝聚空間，全天候播放 Twins 的多首金曲，讓大家置身於酒店都能感受濃厚的演唱會熱潮。酒店亦特別推出一系列限量應援周邊，包括極具紀念價值的限量版匙卡及匙卡套，以及專屬設計的限量明信片，讓樂迷一同打卡留念並珍藏這份珍貴回憶。

2. Monkey Café - Twins 演唱會限定 -「雙重奏咖哩套餐」及 Duo 特飲

酒店地下的Café 由即日起至 2026 年 12 月 23 日，誠意呈獻「Twins 演唱會限定 – 雙重奏咖哩套餐」，以惹味美饌向偶像致敬。主廚巧妙將「國際咖喱館」兩款人氣經典合二為一，打造雙主菜黃金組合——香濃滑順的「錫蘭白咖哩配軟殼蟹」與香料層次豐富的「東印度巴基斯坦咖哩雞」，交織出完美合拍的味蕾雙重奏。

推廣日期： 即日起至 2026 年 12 月 23 日

套餐： 每位 HK$208（另設加一服務費）

美食包括： 精選前菜、雙主菜黃金組合（錫蘭白咖哩配軟殼蟹、東印度巴基斯坦咖哩雞）、白飯或油酥餅、特色甜品及飲品

獨家應援禮遇： 凡惠顧「雙重奏咖喱套餐」，即可免費獲贈 Twins 演唱會限定紀念品乙份（每日供應有限，送完即止）

3. 同場加映：Twins「雙重奏」Duo 特飲

粉絲朝聖絕對不能錯過！一邊是香濃咖啡、一邊是經典奶茶，雙管齊下一次過滿足兩個願望，完美呼應 Side by Side 的合拍默契！

跟餐加購價： HK$38（搭配 Twins 雙重奏咖喱套餐享用最啱味）

外賣專享價： HK$58

（Twins「雙重奏」Duo 特飲 只限外賣，數量有限，售完即止）

訂座或查詢詳情： 酒店大堂 café

地址 : 香港皇后大道東 373 號英皇駿景酒店地下

電話: 2961 3340

電郵: monkeycafe@emperorhotel.com.hk

關於酒店大堂café

時尚簡潔的用餐環境，優質新鮮的食材，大廚用心打造的佳餚，café 是商務飲宴或悠閒用餐的最佳選擇。

承傳灣仔 40 年經典滋味！自 1984 年開業的本地著名『國際咖喱館』早前正式進駐 Monkey Café。在蘇師傅的精湛手藝與獨門咖喱粉秘方加持下，這股香濃惹味的地道港式咖喱傳奇得以延續，繼續為無數香港人帶來令人難忘的味蕾回憶。

地址： 香港灣仔皇后大道東373號英皇駿景酒店地下 訂座電話： (852) 2961 3340 電郵：monkeycafe@emperorhotel.com.hk

營業時間： 星期一至日；上午 7 時至晚上9時

關於英皇駿景酒店

英皇駿景酒店坐落於灣仔皇后大道東，交通便利，與銅鑼灣時代廣場只需 10 分鐘路程，附近有多個大型商場方便購物；酒店設有 299 間無煙客房及套房，提供高質素住宿、餐飲及各項酒店服務。客房可一覽醉人夜景及園林景觀。此外，酒店的餐飲服務及豪華設施和服務也是其特色之一，位於酒店二樓的「駿景軒」享負盛名，多年來深受城中名人追捧，為香港名店之一。主打川粵菜的高級中菜廳駿景軒以正宗川菜聞名，其香料、醬料及辣椒等均來自四川，讓一聚饌客品嚐到正宗川菜的麻、辣、鮮、香。而位於酒店大堂 café 環境簡潔時尚，提供多款特式國際佳餚，包括豐富自助早餐及午市套餐等。客人安坐在Café可以放鬆身心，無論是商務飲宴或悠閒用餐，酒店大堂 café 都能給您享受舒適愜意的用餐體驗。

傳媒查詢，請聯絡：

Peggy Wong 高級市場傳訊經理 電話：3610 0096電郵：peggywong@emperorhg.com