前無綫演員簡慕華早前亮相伍詠薇主持的節目《九運會客室》時，大爆早年拍攝節目期間曾遭人非禮，引起廣泛討論。今日（17/11）簡慕華出席記者會時再次開腔回應事件，坦言事發於在無綫工作期間，當時疑因沒有配合相關人士而遭到踢出旅遊節目，更自爆老公一直被蒙在鼓裡，從來都不知道這宗非禮事件！

簡慕華早年初入無綫拍旅遊節目其間遭人非禮事件惹起熱議。（葉志明 攝）

遭鹹豬手伸入腰間 拒配合對方「跟上房」

簡慕華表示，當日在節目上提及此事純屬與好友伍詠薇等人閒聊時隨心而發，並非刻意安排的話題。她進一步還原當時被侵犯的經過，指事發時她年僅二十多歲、剛入行不久，在一次拍攝期間坐下時，舊款牛仔褲腰間出現空隙，竟遭一名男子將手伸入其背部褲頭內。她回憶道：「當時我一坐低咗，牛仔褲頭有個窿離開你個腰，佢就喺背脊嗰度攝隻手落去。好彩佢一攝我已經知同即刻郁，唔會去到好底，但嗰下已經令我好驚！」

簡慕華希望女性時刻要保護自己。（葉志明攝）

簡慕華透露，事發後她嚇得只想立即返回酒店房間休息，拒絕繼續留下消遣，豈料該名男子竟企圖跟隨她上房。她直言兩者屬同一宗事件及同一人所為：「我話我想上房走啦，唔再喺度玩，佢就想跟我上房咁嘅意思，都狼㗎！」

疑遭勢力人士踢出旅遊組 老公睇報道始知情

被問到涉事男子是否當紅或具勢力人士，甚至是否監製、導演等幕後工作人員時，簡慕華不願多談對方身份，僅透露外界現時已不會再接觸到該名男子。她以口語直言：「呢個就唔講啦，唔需要知啦，嗰個係邊個又冇關係嘅我覺得，我可以講（大家）接觸唔到㗎啦，已經唔喺度啦！只不過不論佢係邊一個都好啦，我講出嚟係想畀啲後輩知道，唔好話淨係呢行，邊一行都會有，就算你咩年紀都會有機會遇到，你要諗下點應對。」

簡慕華與老公合照。（IG：@kmw_r）

至於談及行內不時有導演或監製在現場臨時施壓、要求演員配合甚至作出不合理安排，簡慕華認為演員本身必須懂得衡量及保護自己：「好多時演員本身嗰個人要自己諗囉，應付唔應付到？譬如我當你真係應承咗，你事後應唔應付到、出到街承唔承受到所有嘅壓力？唔剩係做演員，其實我哋做人做咩事、做咩工都好，做所有嘢事前事後你都要諗過，同埋諗下事後你承唔承受到。」

簡慕華。（影片截圖）

簡慕華又自爆，由於當年年少無知、不懂如何應對及求助，一直將此事深埋心底，從未向家人或同事透露，連老公也是直到近日看到報道才得悉事件。她語重心長地表示，如今重提舊事是希望提醒各行各業的後輩要學會保護自己：「唔好話淨係呢行，邊一行都會有機會遇到，大家事前要諗定點樣應對同保護自己。」