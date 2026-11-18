說起濱崎真緒，除了早前發生的「落藥」風波，大部分香港人腦海中浮現的第一印象，相信便是她昔日的AV女優身份。18歲那年，連一套AV都未曾看過的她，只聽了星探一小時介紹，便「盲舂舂」簽字入行。之後的13年，她在日本及亞洲各地打響了名堂，但伴隨而來的，還有常人難以想像的代價。濱崎真緒曾每月日以繼夜地拍足24、25日，為了爭取休息時間寧願睡網吧，結果壓力爆煲委屈痛哭，又試過為了「潮吹」狂灌10多公升水飲到水中毒、面對極端重口味主題，開拍前還得瘋狂自我洗腦等等；甚至當母親得知她拍AV後，激動得揚言尋短、表示要斷絕母女關係，就連談婚論嫁對象的家人，都嫌棄其職業並反對婚事等，在濱崎真緒笑面迎人的外表下，你未必猜到她曾面對這些辛酸。



外界對日本成人產業充滿好奇，網絡討論區更長年流傳著「日本人十分尊重AV女優」的都市傳說，但現實中她們背負的誤解與偏見究竟有多殘酷？在這次她入行以來最詳盡的專訪中，濱崎真緒大方揭秘業界內幕。除了即場生動演繹與「AV假催眠師」AV的荒謬互動真相，她更首度公開拍AV的真實片酬與收入來源：「拍一部片子，我可以拿到的是基本上日本人的每月平均工資。」



濱崎真緒接受《由零說起》訪問。（王海圖、蕭堃桁攝）

18歲聽星探介紹一小時即簽約入行 拍首部AV只抱玩票心態

2012年，18歲的濱崎真緒（Mao）正式成為AV女優。自小在單親家庭長大的她，與媽媽、弟弟、妹妹生活，儘管與母親關係不俗，但她崇尚自由、受不了諸多規矩，因此年僅16歲時便毅然搬離家庭獨自生活。為了維持生計，未成年已做了兩年兼職，先後在拉麵店、親子丼餐廳做侍應、去食品工場包腐皮壽司等等，但工作往往做不長。正當她受夠工場死板的店規，以及毫無靈魂的重複勞動時，想找陪酒工作多賺點錢的她在日本街頭遇到了「星探」，對方說：「有一個工作更適合你！是AV！」從未看過AV的Mao，僅思考了一個小時就簽約了，問到可覺得被騙，她說：「有一件事感覺是被騙，他跟我說，一個月會有好幾千部的AV出來，所以你的媽媽絕對不會發現，但是呢，我做了兩年就已經被發現了。」

自小在單親家庭長大的濱崎真緒，與媽媽、弟弟、妹妹生活，儘管與母親關係不俗，但她崇尚自由、受不了諸多規矩，因此年僅16歲時便毅然搬離家庭獨自生活。為了維持生計，未成年已做了兩年兼職，先後在拉麵店、親子丼餐廳做侍應、去食品工場包腐皮壽司等等。（Instagram：maohamasaki_official）

濱崎真緒被星探當街發掘，思考了一小時就決定簽約拍AV。（王海圖、蕭堃衍攝）

濱崎真緒一直以為AV是生活中的「偷拍」，怎料第一日開工，到現場見到鏡頭對準自己，真有點嚇到。起初她只打算拍兩、三部賺點零用錢便退出，因此工作態度不太認真，第一部作品開拍時甚至全程嚼著口香糖，拍到其中一個口交鏡頭時，口香糖不慎從嘴裡掉落，導演還驚愕以為她甩牙，她若無其事地回答：「沒有味道就有點不好玩了」。

不過這份輕佻玩票的態度，很快被鏡頭後的專業氛圍改變了，因為Mao發現現場每個人各司其職，全都比想像中認真：「可能說出來大家覺得很搞笑，一個AV能認真到什麼地步呢？但是真的，拍一個AV，可能工作人員有十幾個，跟現在現場一樣有cam（攝影師）、有導演、有燈光師、有收音師，他們就是每一天從幾點到幾點都寫得很詳細，然後你就會感覺，為什麼我會這樣對待這個工作？我也要認真，大家一起做一個作品。」

濱崎真緒原本只是以玩票性質拍AV，最後卻被團隊的專業和認真態度感染。（Prestige）

母親得知拍AV揚言尋短斷絕關係 外婆離世後母女破冰

自幼三分鐘熱度的Mao終於找到工作的動力和拼勁時，在入行兩年後終於「紙包不住火」，母親知道了她的工作：「聽說是我親戚的孩子，跟我年紀差不多的男生，他跟我媽說的。」單親的濱崎真緒來自一個傳統死板、從小規定八點門禁的家庭，母親一直管教甚嚴，希望女兒做個淑女，可想而知她得悉女兒拍AV後簡直晴天霹靂、情緒徹底崩潰，更揚言要自尋短見，並宣布要斷絕母女關係。

母親一直管教甚嚴，希望濱崎真緒做個淑女，可想而知她得悉女兒拍AV後簡直晴天霹靂、情緒徹底崩潰，更揚言要自尋短見，並宣布要斷絕母女關係。（王海圖、蕭堃桁攝）

濱崎真緒當下有反省：「我是不是太草率了？」可是她又覺得，自己從小每件事都做不長、讀書、學習什麼都是漫不經心，但她卻第一次找到一個很大的動力，持續拍了兩年AV，偏偏卻遭到母親強烈反對：「我還是想去說服我媽，說我真的第一次找到一個我想去做的事，但是我媽也不可能理解，然後就這樣，她不跟我聯繫。」至於會否很內疚，她坦言：「對我來說就是感覺『至於嗎？』這種，現在想一想，自己的孩子如果是做出這個選擇，而且我不知道這個行業的時候，可能真的會這麼想。但是那時候就感覺，我都已經做都做了，現在都已經有我的作品，我繼續做有什麼不好？然後我跟公司的一個前輩說這些事情，我的前輩說『放心吧，你媽不會自殺。』雖然她說對了，但是也感覺挺抱歉，對我媽有一點，對不起的感覺。」

直到一年後外婆離世，母親致電邀她出席葬禮，母女才終於破冰：「我媽很傷心，她說：『你還真的以為我跟你說斷絕就斷絕啊？我雖然不支持，也不想再談這件事情，但是我也是睜一隻眼，閉一隻眼。』」於是Mao與母親二人，對這份工作就有了絕口不提的默契。

兩母女因外婆離世破冰，母親對Mao說：「你還真的以為我跟你說斷絕就斷絕啊？我雖然不支持，也不想再談這件事情，但是我也是睜一隻眼，閉一隻眼。」於是二人對這份工作就有了絕口不提的默契。（王海圖、蕭堃桁攝）

妹妹酒店看AV認出姐姐 陪練「潮吹」克服心理關口

成為AV業界一員後，濱崎真緒憑「潮吹」闖出名堂，但鮮有人知道這背後經過了漫長的心理建設和練習。潮吹的生理感覺與小便相似，但要在眾目睽睽與鏡頭面前放鬆尿尿，對常人而言幾乎是不可能，她害羞地分享當初的練習過程：「普通人是做不到的，因為你不可能現在這麼多人看着你，你就可以上廁所，對不對？然後我就練習，練習是讓我妹妹，看着我在這個洗澡的地方，然後她就一直看着我，我就一直努力去尿尿，練習了很多次之後，開始在別人面前可以去放開的時候，就慢慢練這個量，還有力度、方向什麼。」

為了要練習「潮吹」，濱崎真緒在妹妹面前練習。（王海圖、蕭堃桁攝）

原來妹妹是家中第一個發現她拍AV的人，剛出道約一年時，妹妹與伴侶到情趣酒店開房，打開電視赫然看見熟悉的身影，「她說『我跟我對象去Love hotel，打開電視看着看着，這個人怎麼好像見過？她一直在看，然後我腿上有一個痣，她一看，Oh my god，這一定是我姐！然後她說弄得她和她的對象超尷尬！」然而，妹妹明白姐姐需要一份能支撐生活的寄託，也尊重她的選擇，僅叮囑她「如果有動力的話，那就試試吧，但千萬不要跟媽媽說。」

為練「潮吹」狂灌十多公升水致水中毒 月拍25日瞓網吧累得痛哭

成功靠苦練多時的「潮吹」突圍，但代價也隨之而來。當作品封套上印上「潮吹女優」四個字，片商對出水量的要求也大大提高。為了應付拍攝，濱崎真緒每天必須瘋狂灌水，喝十多公升已是等閒事，甚至因而水中毒：「喝到吐是經常的，有時候會喝到有點迷糊，叫水中毒吧？就是水喝太多，鹽分不夠，什麼都記不清，其實有一點危險。」

成功靠苦練多時的「潮吹」突圍，但代價是每天必須瘋狂灌水，喝十多公升已是等閒事，甚至因而水中毒：「喝到吐是經常的，有時候會喝到有點迷糊，叫水中毒吧？就是水喝太多，鹽分不夠，什麼都記不清，其實有一點危險。」（王海圖、蕭堃桁攝）

更折磨人的還有體能上的極限透支，濱崎先簡介AV女優的分類，有單體、企劃單體和企劃，相較於受聘於單一品牌，身為「企劃單體」的她可以自由接洽不同片商，雖然每部片的工資較少，但拍攝數量不限，拍得夠多的話，收入也絕對可以比單體AV女優高，而Mao當年非常拼命，一個月拍足24、25日：「每一天從早上大概都是8點到現場，然後拍到早的時候可能10點就下班了，晚的時候就會第二天2點、3點，但是你要拍到2、3點，你再回家，再出來，有一點太浪費時間了。然後我有一次就住網吧，因為中間只有兩個小時，都沒有洗澡，然後就在網吧，感覺很委屈……我是來賺錢，但是好委屈，都要住在網吧，連澡都沒洗，然後第二天我又要是第一個去，要洗澡嘛，那時邊洗澡邊哭。感覺好累啊，但是是我自己排的。」

濱崎真緒曾一個月拍足24、25日，每日由朝早8點拍到夜晚10點，有時更要凌晨才收工，為了爭取時間休息她便睡網吧，但試過因為太累而委屈痛哭：「我是來賺錢，但是好委屈，都要住在網吧，連澡都沒洗，然後第二天我又要是第一個去，要洗澡嘛，那時邊洗澡邊哭。」（王海圖、蕭堃桁攝）

曾生吞102個男人精液 拍重口味主題前要自我洗腦

在鏡頭背後，還有無數常人難以想像的重口味凌辱，濱崎真緒不諱言：「最辛苦，就是那些，各種Play，有一些是……真的是要給自己洗腦吧，如果是正常的思想下，可能有一些真的是做不到。（記者：所以AV裡的都是演技？）洗著洗著，有時真的會把自己洗得好像是OK了。」她之後舉了幾個例子，相信正在閱讀這篇文章的你都會皺眉甚至反胃，確實不是普通人能接受。她說：「男性的精液，灑在飯上面，要你吃這個飯，還有就是我做過102個精液，然後存放在一個盤裏面，讓你一次喝掉，最後還讓你吐出來，你再喝掉。」

在鏡頭背後，還有無數常人難以想像的重口味凌辱，濱崎真緒不諱言：「最辛苦，就是那些，各種Play，有一些是……真的是要給自己洗腦吧，如果是正常的思想下，可能有一些真的是做不到。」（王海圖、蕭堃桁攝）

即使是相對常見的SM題材，其實她也是充滿恐懼去完成：「我其實是超怕的，SM是真的熱，也真的痛！我超怕火的嘛，他們說有一種是低溫蠟燭嘛，完全不低溫的！我完全超熱的！嘩！一滴下來會尖叫的，有一次差點氣死我，因為滴蠟燭這個工作，其實是一個很小的工作，所以可能是由一些老頭去做，臨時演員，然後有一次那個老頭，可能都60、70歲了，一直在抖，他拿着這個蠟燭一直抖抖抖，差點那個火都點到我了！我看着就罵他『你手都在抖！你能不能拿好？』氣死了！」

濱崎真緒坦言很害怕SM題材：「我其實是超怕的，SM是真的熱，也真的痛！」尤其是所謂的「低溫蠟燭」根本是不低溫的，滴在皮膚上很痛。（Instagram：maohamasaki_official）

另一次野外拍攝，她整個人被五花大綁在樹上，突然遇上地震，工作人員全體慌忙跑走，獨留動彈不得的她在樹上，雖然對地震見慣不怪，但當刻也不禁心想：「快點回來救我啊！」問到若面對不想接受的題材，到底能否拒絕，身為企劃單體的濱崎直言無法像一線單體女優般任性拒絕，「企劃單體是，你想要各種地方的工作，你就要拼命點，不能這個不想做那個又不想做，還有一些時候，導演是女性，而且這個女性之前也是女優，這種時候就麻煩了！因為她可以做得到，她就會問，我都可以做到，為什麼你做不到？那你就會感覺……確實，我也要試一下吧。」

AV收入大揭秘 拍一條片僅與日本打工仔月薪相若

到底拍AV收入是否很可觀，才令人願意接受如此大尺度的拍攝呢？Mao就親自揭開女優收入真相，表示實際數字並不如外界想像那麼誇張：「這個行業，現在最大的收入，不是拍片，是一些國外的工作，工資最高的。拍片，說實話，你們聽到可能會嚇到，數字完全很便宜。我們企劃單體，拍一部片子，我可以拿到的是基本上日本人的每月平均工資，然後單體，之前是可以收到七位數字，大概，因為我也是單體出身的嘛，我也是差不多七位數字，但是這個行業真的已經不是以前那樣，現在單體女優，七位數字也沒有了，所以他們只能去接外面的演出啊，還有一些見面活動，去加一些收入。」

濱崎真緒公開AV女優片酬：「拍一部片子，我可以拿到的是基本上日本人的每月平均工資。」她坦言這個行業已大不如前，與其單靠拍片，不如接海外見面活動。（Instagram：maohamasaki_official）

拍催眠AV遇「冇料到」催眠師 全程清醒仍入戲配合扮貓狗

談及有沒有一些業界秘密，濱崎真緒大爆令人啼笑皆非的荒唐「催眠AV」內幕！她說拍這類題材之前要先面試，沒有攝影機，只有她與催眠師共處一室，過程非常荒謬：「催眠師會看看你催眠之後是什麼狀態，然後就說『你現在就是狗！叫！』『汪汪汪！』然後『OK，你現在又變成貓！』『喵喵！』真的……我都累死了，Oh my god！我也以為他會催眠，所以我也嚇到，你知道嗎？完全沒有變成狗，也完全沒有變成貓，你要自動自己去汪汪汪！狗還不能只是坐着嘛，你又要跑來跑去……」濱崎全情投入地交戲，令面試成功了，拍攝當天催眠師又給她一杯水，並說：「現在這個水，馬上就會變成Highball！3、2、1！喝！」因為Mao很喜歡喝Highball，一口喝下去，根本就是水，但她也只得大喊：「好好喝！」催眠師亦信到十足，還竟跟她說：「你很有潛能，你很容易被催眠，所以今天我要來點更厲害的！」

談及有沒有一些業界秘密，濱崎真緒大爆令人啼笑皆非的荒唐「催眠AV」內幕，更即場重現明明超清醒卻要裝作被催眠、扮貓扮狗的過程。（王海圖、蕭堃桁攝）

原來更匪夷所思的劇情是「靈魂互換」，催眠師不斷下達指令叫Mao與男優靈魂互換，並且越叫越快，使兩人也極其混亂，反問對方：「我們兩個現在是哪一邊呀？是你還是我呀？」拍攝完畢後，濱崎真緒已疲憊不堪，當然想立刻回家，豈料卻被要求躺在床上進行整整一小時的「解除催眠儀式」，「他跟我說『剛剛是不是很開心？我可以把你開心的感覺留在你的身體，只是把催眠的不開心的事情給你拿走。』然後聽他說了一個小時的話，才能回家，真的很辛苦。（記者：可是根本從頭到尾都是清醒的？）超級清醒！」長年身處這種光怪陸離、披星戴月的工作環境，她的生活徹底被掏空，日復一日在片場洗頭卸妝，穿著睡衣搭計程車回家睡覺，睡醒後換上一套新睡衣，又直奔現場，彷如陷入無止境的輪迴。

濱崎直言與男優被要求「交換靈魂」玩到暈陀陀，收工前更需躺在床上進行整整一小時的「解除催眠儀式」。（王海圖、蕭堃桁攝）

職業影響對伴侶信任 曾談婚論嫁遭男方母親嫌棄反對

AV女優這個身份，多少也令Mao的愛情觸礁，她先從較輕鬆的講起：「年輕的時候嘛，可能會one night（一夜情），但是很多時候那個人已經知道我是誰的時候，嘩！超辛苦，都會問『你是不是會潮吹啊？吹一個給我看看！』還是工作⋯⋯」而更深層的傷害，在於對男性信任的崩解，連戀愛觀都似乎大受影響，認定所有男人都經不起誘惑，她剖白：「我拍了很多種這種場景嘛，有一些場景是想像不到的，正常人都想像不到的場景，但是我們拍的時候，男優都是say no，但是他們最後都是會接受的嘛，我們每天都拍這種的時候，就會感覺男生每一個人可能都是這個樣。比如說，痴女，就是女生去搞男生，男生都是『不要，不要，不要』，但最後又會這樣（躺下來接受），我就會感覺可能全世界的男生都是這個樣，就會對自己的對象很大要求，你不可以跟女生接觸，因為這個女生如果要突然搞你的時候，你可能最後也是這個樣子。」

AV女優的工作，讓濱崎真緒對男性不信任，戀愛觀也大受影響。（王海圖、蕭堃桁攝）

Mao曾遇到一位已談婚論嫁的男友，但婚事卻被男方母親反對：「他的媽媽說知道了我的工作之後，一直說不可以，說如果鄰居也知道我的工作的話，一家都沒有面子了。」這段心碎經歷讓她有所覺悟，如今的她寧缺勿濫，擇偶底線是對方必須坦蕩接納她的過去：「有一些男生可能會感覺要藏起來這個過去，但是這個不是我想聽的答案，我想聽到的是『你已經都努力了，可以公開啊。如果還是被說，那我們也可以去說。』如果說要藏起來、不要跟別人說，我也不會選擇他。」

Mao曾遇到一位已談婚論嫁的男友，但婚事卻被男方母親反對，使她心碎：「他的媽媽說知道了我的工作之後，一直說不可以，說如果鄰居也知道我的工作的話，一家都沒有面子了。」（王海圖、蕭堃桁攝）

濱崎真緒的擇偶條件是對方必須坦蕩接納她的過去：「有一些男生可能會感覺要藏起來這個過去，但是這個不是我想聽的答案，我想聽到的是『你已經都努力了，可以公開啊。如果還是被說，那我們也可以去說。』如果說要藏起來、不要跟別人說，我也不會選擇他。」（王海圖、蕭堃衍攝）

嘆女優生活上被歧視實況 香港人比日本人更尊重女優

香港的網上討論區，常流傳一個「都市傳說」——日本人很尊重AV女優，問Mao實況是否如此，她劈頭一句：「真的嗎？我沒有聽過。」她續說：「香港更尊重！日本是完全不行的！日本，你當了女優之後，你一直怎麼洗都洗不乾淨，一直都是女優，你去做什麼，都是女優去做什麼。」她透露曾有同行去婚紗店拍照，之後竟遭批評「為什麼女優會穿婚紗」，並揚言抵制該店，Mao認為現實中最大的惡意往往來自同性，「男生可能會說得少一點，還是女生吧，女生就是……『你是脫衣服去誘惑男人賺錢的，你有什麼好自豪的？』女生恨女生嘛，沒辦法。」

問Mao有否聽過香港網上討論區的「日本人很尊重AV女優」論，她劈頭一句：「真的嗎？我沒有聽過。」她續說：「香港更尊重！日本是完全不行的！日本，你當了女優之後，你一直怎麼洗都洗不乾淨，一直都是女優，你去做什麼，都是女優去做什麼。」（王海圖、蕭堃衍攝）

Mao認為現實中最大的惡意往往來自同性，「男生可能會說得少一點，還是女生吧，女生就是……『你是脫衣服去誘惑男人賺錢的，你有什麼好自豪的？』女生恨女生嘛，沒辦法。」（Instagram：maohamasaki_official）

這種社會性歧視滲透在衣食住行的每個細節，Mao說：「看不起一定是看不起了，他們都是嘴上會說很厲害，但是背後還是會笑的嘛。」在日本租屋需要審核稅單與公司背景，對租客職業有所要求，一旦得知租客是AV女優，大部份業主都會直接拒租：「有一些是可能可以給他看存款，給他說我一年的房租一次可以繳，日本基本上兩年一簽約兩年，你就把兩年的房租全交。但還是要看房東，就算你兩年房租全交，有些地方還是不想租給你，所以有一些房子是租給陪酒、鴨子的，這些房子，就會比較鬆。」

濱崎真緒透露，AV女優、陪酒等行業，在日本連租屋都有困難。（王海圖、蕭堃桁攝）

澄清女優不代表私生活隨便 批業界守舊仍堅持賣DVD

面對世人的偏見，濱崎真緒最想釐清的誤解是「隨便」，對於誤會他私生活極不檢點的男人，她屢見不鮮：「感覺我是女優，說『你跟我也可以嗎？』當然不可以。你要首先一個月之前你去性病檢查，你還要去檢查這個檢查這個，然後你要把你的體毛全剃乾淨，香香的，還要通過所有關之後，你才可以跟我拍。很搞笑，有一些男生，會說『你是做女優的，誰都可以怎樣怎樣』，真的不可以。」

濱崎真緒澄清女優不代表私生活隨便：「有一些男生，會說『你是做女優的，誰都可以怎樣怎樣』，真的不可以。」（王海圖、蕭堃桁攝）

同時，她亦批評日本成人產業極其僵化保守，當中最古板的，是仍堅持賣DVD！Mao表示：「這個其實是一個很大的問題，現在很少人家裏可以看DVD，對嗎？但是他們還在賣DVD，因為行業的年紀還是很高，年輕的人有點少，就有一點太死板。他們很不喜歡嘗試新的東西，這個應該是日本人，不是這個行業，日本人真的很不是喜歡嘗試新的東西，他們會確認確認確認，比如說一個很好的時機，他會錯過。這個確認也是好的，因為這個確認確認，日本的產品不會壞掉，什麼產品很紮實，但是他們經常就會錯過很好的時機。」

濱崎真緒亦批評日本成人產業極其僵化保守，當中最古板的，是仍堅持賣DVD。她認為普遍日本人都不喜歡嘗試新東西，有時反而錯過好時機。（王海圖、蕭堃桁攝）

靠被需要感覺撐過辛酸 失去十年青春仍感激覓得出路

即使面對以上種種血淚史，濱崎真緒還是在這行待了13年，直認當時面對種種辛酸也從未萌生退意。她剖白，許多投身成人產業的女生本來就缺乏安全感與人生目標，入行後往往會陷入一種「被需要」的心理錯覺：「很累，但是很開心，因為感覺很多人需要我。我不是說每一個女優，但是挺多女優是沒有安全感和真的沒有目標，有一些時候才選擇去做這個工作，然後在這個工作，有了一些成果的時候，就感覺離不開這個工作。」此外，Mao認為經紀公司都有洗腦，會不停向女優灌輸，讓她們也認定自己除了拍AV已做不了其他工作。

濱崎真緒認為，許多投身成人產業的女生本來就缺乏安全感與人生目標，入行後往往會陷入一種「被需要」的心理錯覺：「很累，但是很開心，因為感覺很多人需要我。」同時，經紀公司都會不停向女優灌輸，讓她們也認定自己除了拍AV已做不了其他工作。（王海圖、蕭堃桁攝）

做AV女優苦中還是有一點甜的，原本平平無奇的少女，因為拍AV莫名收穫了大批支持者，Mao坦言的確很有成功感：「我還記得我第一次做簽名會的時候，嘩！超感動，原來真的有人看我的AV？然後有人過來跟我拿簽名，自己寫簽名的時候，感覺很搞笑，突然自己要去做一個簽名給人家簽，感覺有錯覺變成明星一樣。」從那一刻起，她渴望攀得更高、變得更有名氣，慢慢就更難以抽身了。回顧這段不平凡的經歷，Mao直指確實失去了普通20多歲女孩的生活，整整十年青春都托付予工作，現在回想起也沒有太多與朋友的回憶；然而，她始終對這個身份絕不後悔，因為「AV女優」身份卻的確帶給她新出路：「雖然AV可能聽起來不是很正面的東西，但是還是給我出路了，因為做了AV，我認識了你們，我有了一個濱崎真緒的名字，有機會可以去做一些其他的事情。」問到若有機會的話，想跟18歲入行投身成人產業的自己說什麼話，濱崎真緒說：「可能現在你很迷惘，但是將來是很happy的，所以你可以繼續做，我感覺我18歲還是會做同一個行業！」

儘管AV女優身份剝奪了她過普通女孩的生活，但她並不後悔：「雖然AV可能聽起來不是很正面的東西，但是還是給我出路了，因為做了AV，我認識了你們，我有了一個濱崎真緒的名字，有機會可以去做一些其他的事情。」（王海圖、蕭堃衍攝）