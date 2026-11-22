現年59歲的昔日名模馬詩慧（Janet），自1992年與型男演員王敏德（Michael）結婚後，先後誕下兩女一子，淡出幕前專心相夫教子。雖然已年近花甲，但馬詩慧多年來對身形管理極度嚴格，狀態依然弗到漏油，完全不輸一眾年輕嫩模。

名模馬詩慧日前現身銅鑼灣SOGO超市掃貨，打扮相當低調。（讀者提供）

精打細算盡現師奶本色

日前，有網民在銅鑼灣崇光百貨（SOGO）地庫超市「野生捕獲」馬詩慧。當日SOGO正舉行感謝祭，超市內人頭湧湧，不少市民趁機掃平貨。向來貼地的馬詩慧亦不例外，加入掃貨大軍行列，主攻減價食品，更在「買一送一」的乳酪（Yogurt）專櫃前精挑細選，掃走多盒特價乳酪，盡顯精打細算的師奶本色。

馬詩慧當日打扮極度低調，頭戴黑色Cap帽及眼鏡，以全素顏示人。她上身穿上一件淺藍色牛仔恤衫，下身則配搭黑色貼身Yoga Pants及波鞋，推著超市購物車，全程毫無明星架子。即使在路人零濾鏡的「死亡角度」拍攝下，馬詩慧的一雙招牌逆天長腿依然纖細筆直，身材比例極佳，皮膚亦相當緊緻。

雖然已年近花甲，但馬詩慧Fit到漏油。（IG/@janetma28）

馬詩慧似足少女，一雙纖細長腿相當吸睛。（IG/@janetma28）

馬詩慧近年過著半退休生活。（IG/@janetma28）

馬詩慧近年生活寫意

馬詩慧近年生活寫意，三名子女王曼喜（Kayla）、王麗嘉（Irisa）及王躍穎（Kadin）均已長大成人，各自發展事業。大女王曼喜與同性伴侶Elaine在美國結婚後定居當地，不時在社交平台大晒幸福生活；二女王麗嘉則遺傳了父母的優良基因，擁有火辣身材，經常在IG派福利，更自創內衣品牌做老闆；細仔王躍穎亦同樣高大靚仔。

媽媽馬詩慧與女兒們合照，宛如三姐妹。（irisashannon@IG）

卸下照顧子女的重擔後，馬詩慧與老公王敏德更加享受二人世界，兩人不時在社交網放閃，早前更一同出席品牌活動及朋友聚會，結婚34年依然恩愛如昔。馬詩慧閒時除了做運動保持最佳體態外，亦經常與愛犬行山享受大自然，生活過得相當充實寫意。

馬詩慧又認為自己的攝影技巧在家中位列第一，有心最重要！（Instagram／＠irisashannon）