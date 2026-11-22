有「街頭魔法王」之稱的國際級魔術師甄澤權（Louis），2023年4月與太太Elffi迎來愛女Kacy。轉眼間，3歲的Kacy在今年（2026年）9月正式升讀K1。向來錫女錫到燶的甄澤權，不時在社交平台分享湊女日常。即使再忙亦絕不錯過3歲愛女甄允菲（Kacy）的成長時刻。近日，甄澤權便特意排開工作，以「廿四孝爸爸」姿態親自出席愛女的幼稚園家長日。

出席家長日！（IG/@magiclouisyan）

愛女入讀銅鑼灣「神幼」SPK 年學費3.4萬性價比極高

據悉，甄澤權為愛女報讀的是港島區傳統名牌幼稚園——位於銅鑼灣禮頓道的聖保祿幼稚園（St. Paul's Kindergarten，簡稱SPK）。該校被家長界譽為「神級女校」，雖然幼稚園部兼收男女生，但由於其直屬的聖保祿學校（小學部）不公開招收校外生，而歷年約有七成SPK女畢業生能順利直升小學部，變相「一條龍」直上傳統名校，因此競爭極為激烈。加上該校並無參加政府的「幼稚園教育計劃」，K1至K3全年學費僅需$34,050（分10期繳交，每期$3,405），在港島區一眾私立名幼中算相當「親民」，故每年均吸引大批星爸星媽爭相報讀。

甄澤權喺校門外抱住愛女打卡，父愛爆棚。（IG圖片）

主張「高質量陪伴」 今年6月曾帶愛女首登紅館舞台

雖然平日工作繁忙，但甄澤權早前受訪時曾分享其育兒心得，坦言自己不求每日有固定時間陪伴女兒，反而善用工作模式空檔「高質量陪伴」，一有時間便會全心投入陪Kacy踩單車及閱讀童話書。今年6月他在紅館開騷時，更破天荒帶同當時年僅3歲的Kacy一同踏上紅館舞台完成表演，他直言透過育兒學會放下控制、接納孩子真實反應，更感性表示：「這段歲月不單是我陪伴女兒，其實女兒也陪伴着我，帶我重新經歷一次童年。」

甄澤權死過翻生更加要珍惜屋企人。(葉志明攝)

精靈又可愛。（IG圖片）