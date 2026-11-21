憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》中「艾頓壯」一角而成功入屋的焦浩軒（焦仔），除了幕前演藝工作之外，近年更考獲健身教練牌，積極開拓第二事業。焦浩軒不但經常拍片分享運動心得，日前更在社交平台宣布好消息，透露已順利完成專業筋膜刀課程並獲頒證書！

焦浩軒近年憑《愛．回家之開心速遞》中「艾頓壯」一角而令觀眾留下深刻印象。（IG@skybananaaa）

焦浩軒在《愛．回家之開心速遞》中飾演艾頓壯。 （YouTube影片截圖）

成功入屋！（IG@skybananaaa）

焦浩軒完成筋膜刀進修獲頒證書 近年兼任健身教練助改善痛症

焦浩軒在社交平台曬出證書，並寫道：「北京體育大學培訓中心 ：筋膜刀課程。結合伸展同筋膜放鬆，之後就可以幫學生提供更全面嘅拉伸體驗☺️」相中所見，身穿深藍色運動Polo衫及黑色長褲的他，站在印有「北京體育大學香港培訓中心」字樣的易拉架前，雙手接過印有「北京體育大學證書」的深藍色證書封套，並對着鏡頭舉大拇指。焦浩軒曾透露近年一直兼任健身教練，希望幫助更多人改善痛症：「我喺幾年前已經開始咗做健身教練啦，希望可以利用運動幫助唔同嘅人去改善佢哋嘅痛症，我亦都會繼續做呢樣嘢，希望遲啲會有更多機會等緊我！」

順利完成專業筋膜刀課程並獲頒證書！（IG截圖）

完成筋膜刀進修。（IG@skybananaaa）

除了幕前工作之外，焦浩軒亦不停進修，更自爆其實一直有擔任健身教練。（影片截圖）

除了幕前工作之外，焦浩軒亦不停進修，更自爆其實一直有擔任健身教練。（影片截圖）

焦浩軒學以致用拍片教學 落區做長者拉筋義工獲激讚

除了不斷考取專業資格增值自己之外，焦浩軒亦學以致用，不時拍片教學，向網民傳授實用紓緩痛症技巧。此外，焦浩軒亦十分有愛心，早前他就參與「長者拉筋義工日」活動，化身專業導師，為現場數十位老人家親自示範及進行一對一拉筋指導，全程親和力十足！

不時拍片教學。（影片截圖）

不時拍片教學。（影片截圖）

拉筋。（影片截圖）

參與「長者拉筋義工日」活動。（影片截圖）

為現場數十位老人家親自示範及進行一對一拉筋指導。（影片截圖）

逐一拉筋，非常落力！（影片截圖）