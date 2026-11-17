魔音女團MYNT成員宋宛穎（Sabrina）、倪嘉雯（Carmen）、莊子璇、倪樂琳、喬美莎（Chelsea）及盧映彤（Skylar），即將聯乘 YS韓國偶像學院的名師及尖子Lenna T. 、Mia、Soe、Heily Hu 及Venus ,在台慶夜《萬千星輝賀台慶》中合力跳唱MYNT 第三首全新主打單曲 《Tic Toc》 。

節目《魔音女團》中兩大YS名師包括曾與多個韓流天團合作的韓國老師Geon，以及香港的Lenna T.，不單見證及育成MYNT 誕生，今次更為MYNT 及YS 尖子的聯乘演出，親自編舞指導！台慶監製晴朗稱這是MYNT首次台慶演出，更是首次公開直播跳唱《Tic Toc》，他說感謝YS名師的專業指導及編舞創意，例如配合特別光影效果而加添小電筒，以及舞姿上的細膩動感外，更說著名時裝設計師KEV YIU量身打造一系列極具線條感的舞衣。

在兩位YS名師的高標訓練指導下，MYNT 成員與 YS 尖子學員近日進行的高強度排練，曾在《魔》擔任評判的YS韓國偶像學院社長Yong Heo 日前更親探班，為眾人打氣及給予意見，可見社長對今次演出十分重視。

Sabrina說：「因為係韓國老師GEON精心編排，整體難度同精細度比之前嘅歌係高好多。無論合拍度、走位、動作等等，加上有好多細節位，係一定要對整隻舞極度熟悉，先可以確保精準無誤。」

身為隊友的Carmen笑言排練以來，最大改變是胃口大了：「呢隻舞睇落去好似好簡單，但要透過肢體展現強勁爆炸力同埋型嘅感覺，大家都付出百分百努力去調整每一個細節位，例如手勢對準、動作均速等等。」Skylar表示因經歷了三首單曲的洗禮，團隊的默契和舞藝顯著提升，每次排練完會嚴肅檢討，正因為這種精益求精的狀態，對於台慶演出很有信心！

Chelsea說雖然練舞以來因運動量大，但要以最佳狀態上陣，所以要小心飲食包括戒糖，而Carmen則說要補充大量蛋白質如肉類：「呢隻舞特別鍛鍊下盤肌肉，對腿部力量要求極高，每次跳完都會消耗大量體力，所以需要食更多肉類補充。」她更笑言「台慶餐單」應由對營養學有研究的Sabrina負責。被封為「魔音營養師」的Sabrina說：「我平時好易水腫，所以要控鹽，飲薏米水，食物盡量水煮，尤其台慶前最好兩星期就要開始，但反而要飲多啲水以排毒同令身體易復原。」