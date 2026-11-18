現年52歲的郭羨妮（Sonjia）憑中英混血精緻五官，當選1999年香港小姐冠軍，入行以來與李嘉欣、朱玲玲同被譽為「最美港姐」。郭羨妮入行後曾因被牽連至溫兆倫秘婚一事形象下滑；又曾盛傳她介入導致陶大宇與太太黃寶慧離婚，令她背負「第三者」的罵名，被封「狐妮」，陶大宇翻撻前妻後唱衰郭羨妮，一度使郭羨妮陷入抑鬱。郭羨妮後嫁給出身內地農村的武指朱少傑，兩人誕下一女。早年外界形容這段婚姻是「女尊男卑」，日前郭羨妮激罕回應「倒貼」朱少傑一事，力撐老公！

郭羨妮和老公合照。（Instagram/@sonijakk）

郭羨妮曾與朱少傑一度傳出婚變，但後來分享照片，力證與老公仍恩愛！（IG圖片）

郭羨妮激罕回應「倒貼」朱少傑力撐老公

日前有媒體以「郭羨妮嫁武指被嘲倒貼 老公收入交晒佢」為題撰文。內容提及郭羡妮早年傳出「貼錢」生女，後來她公開否認；又指她曾受訪表示，朱少傑將收入全交予她持家。文中又提到郭羨妮曾不滿朱少傑工作忙碌，時常因拍戲長時間離家，又嫌老公不夠浪漫，後想通反而欣賞朱少傑令她放心，相處自在。另外文中又提到郭羨妮回應「港姐就應該嫁有錢人」標準，直言不需要別人替她決定應該嫁誰。

郭羨妮除了讚好該帖文，亦留言為老公護航，她指：「一切所有的是是非非，都由時間去證明。我們一家，包括我媽媽，都是我最強的後盾」，力撐另一半，獲得不少讚好。

郭羨妮留言力撐老公。（IG圖片）

郭羨妮老公朱少傑出身內地農村。（IG圖片）