Marco葉振弘今年以獨立歌手身份重新出發，周六(14日)於西九留白Live House 舉行首個個人迷你音樂會《MARCO的木偶奇遇記》，並與「寂寞清酒俱樂部」聯乘，吸引大批樂迷入場支持，全場企位爆滿！今次音樂會以「從木偶變成真正的男孩」為主題，Marco將近年由初入行時的懵懂無知，到經歷挫折、迷失自我，再重新感受到愛與支持的心路歷程，劃分成三個階段，透過精心編排的歌單及真誠分享，帶領觀眾走進他的內心世界。

Marco葉振弘今年以獨立歌手身份重新出發。(公關提供)

【從一塊木頭到真正男孩】Marco：人生有好多未知 這幾年慢慢學懂感受愛

今次音樂會以《木偶奇遇記》為創作概念，並非單純以童話故事作包裝，而是藉着木偶逐漸成為真正男孩的過程，呼應Marco這幾年的心態轉變。他將自己比喻成一塊未經雕琢的木頭，慢慢被雕刻成木偶，再逐漸填補內心、建立自己的想法，最終成為一個真正的男孩。Marco形容自己剛入行時「乜都未知、唔知點樣處世」，但隨着經歷增加，慢慢感受到世界不同形式的愛，亦開始學習接納和面對不同的人與事，逐漸成為一個有感受、有血有肉的人。

Marco個人音樂會以《木偶奇遇記》為創作概念。(公關提供)

坦承入行曾迷惘 感激觀眾用愛包圍成「禮物」

首次舉行個人音樂會便獲全場爆滿支持，Marco形容觀眾的出現是送給他一份難得的「禮物」。他分享道：「再次見到現場觀眾嘅反應，我覺得好興奮，因為見到咁多人一直默默支持我，甚至親身嚟到現場，呢樣都係好難得，亦都係觀眾送俾我嘅禮物。一企上台，第一眼見到大家已經好感動、亦都好緊張。唱第一首歌嗰陣本身都好緊張，但當慢慢感受到台下大家嘅愛，嗰種感覺令我放鬆落嚟，開始好享受成個舞台。」

Marco坦承入行曾迷惘。(公關提供)

被問到全晚最深刻的演出環節，Marco直言是演繹張國榮的《風再起時》。他表示：「唱呢首歌嘅時候，歌詞好觸動到我。雖然我唔係要告別，但好似歌詞入面其中一句：『我浮沉了十數年，在星空裡閃，帶著惘然』，呢個狀態仍然係我每日要面對嘅事。」他坦言這幾年經歷不少迷惘與迷失的時刻，但同時也被愛意包圍，唱這首歌時感觸良多。

被問到全晚最深刻的演出環節，Marco直言是演繹張國榮的《風再起時》。(公關提供)

歌單緊扣成長心境 演繹「木偶」蛻變成長路

今次音樂會的歌單除了Marco自己的作品，亦精心挑選多首翻唱歌曲。Marco表示，整個歌單都是按照三個心境階段的變化而設計：由最初一塊木頭般純粹的狀態，到受到外界不同想法影響，再到最後重新感受到愛、逐漸蛻變，每首歌曲都承載着當下的情緒與故事，希望觀眾能透過音樂，一同走過這段成長歷程。例如第一階段選唱藤井風的《You》及方大同的《每天每天》，代表最初單純、未經雕琢的自己；第二階段則透過林家謙的《萬一你是個好人》及張敬軒的《笑忘書》，唱出經歷挫折時的迷惘與掙扎；到了第三階段，透過張國榮的《風再起時》及sica的《我們只有一往直前》，帶出重新釋懷、感受愛與學會感恩的心境。

Marco表示，整個歌單都是按照三個心境階段的變化而設計。(公關提供)

此外，音樂會亦特別設置QR Code，讓樂迷即場掃描並寫下想對Marco說的話。Marco更親自在台上讀出樂迷留言，讓觀眾不再只是台下的聆聽者，而是成為整場音樂會故事的一部分。這個互動環節亦呼應演出主題：成長路上難免遇上挫折，令人逐漸築起保護自己的外殼，但家人、朋友及樂迷的愛與支持，往往能讓人重新找回感受世界的勇氣。

Marco更親自在台上讀出樂迷留言，讓觀眾不再只是台下的聆聽者。(公關提供)

感謝一路同行的戰友 約定樂迷「20年後紅館見」

音樂會尾聲，Marco特意選唱昔日所屬組合P1X3L的作品《Wherever You Are》，向曾經並肩作戰的戰友，以及一路支持自己的樂迷表達感謝。這首歌亦為整晚演出增添一份特別意義，象徵即使人生走到不同階段、身份有所轉變，過去的經歷與珍貴情誼依然值得珍惜。他更邀請全場樂迷一同大合唱，場面溫馨感人。

從最初懵懂的木偶，到經歷迷惘與挫折，再到重新被愛包圍的真正男孩，Marco透過今次音樂會回望自己的成長歷程，亦正式為獨立發展揭開新一頁。演出尾聲，他更向現場樂迷送上充滿期待的約定：「20年後紅館見！」全場歡呼聲中，為這個重要的音樂里程碑留下難忘一幕。

Marco約定樂迷「20年後紅館見」。(胡凱欣 攝)

關於Marco葉振弘

Marco葉振弘為香港男歌手及演員，2019年參加選秀節目《全民造星II》，其後以男子組合P1X3L成員身份出道，逐步開展個人音樂及演藝事業。2023年推出首支個人單曲《海島與少年》，其後陸續推出《Joy Boy》及《半途而廢手冊》，嘗試不同音樂風格，展現個人特色。

葉振弘近日推出全新個人單曲《難言之隱》。(胡凱欣 攝)

除了音樂發展，Marco亦活躍於影視及綜藝領域，曾參演電視劇《那年盛夏我們綻放如花》及綜藝節目《One Day 約會實況》等。現時Marco專注個人發展，積極投入音樂創作及影視演出。全新單曲《難言之隱》是他展開獨立發展後推出的首支音樂作品，為個人音樂事業揭開新一頁。是次《MARCO的木偶奇遇記》則是他獨立發展後首個個人迷你音樂會，以音樂訴說個人成長經歷。