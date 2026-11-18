賈思樂（Louie）與余慕蓮（魚毛姐）日前結伴出席慈善活動，由於魚毛姐的工人姐姐當日放假，貼心的賈思樂專程負責接送照顧，賈思樂在台上談到50年前與張國榮初相識魚毛姐的往事。講到賈思樂的另一位好友「靚聲王」張偉文，由於之前院舍疏忽照顧，導至其壓瘡惡化及腳部紅腫潰爛，情況令人關注；訪問中賈思樂透露張偉文已轉到另一間院舍，獲得妥善照料，目前縱無法說話及認不得人，但慶幸胃口不俗，叫他時會有反應及識笑。賈思樂感慨表示：「其實佢認唔認到我唔重要，最緊要佢繼續活落去，活得開心。」而同場的魚毛姐雖仍有咳嗽及氣喘，但精神也不錯，更笑言平日留家愛看謝賢舊戲。

賈思樂（Louie）與余慕蓮（魚毛姐）日前結伴出席慈善活動，在台上大合唱。（鄧穎琪攝）

由於魚毛姐的工人姐姐當日放假，貼心的賈思樂專程負責接送照顧。（鄧穎琪攝）

賈思樂憶與張國榮50年前拍劇結識余慕蓮 初見面著迷你裙

魚毛姐數年前曾受肺纖維化及其他疾病影響，健康狀況備受關注，不過近日她不時參與好友聚會及慈善活動，十分精靈，有講有笑。日前（15日）她與賈思樂出席「有艇搭慈善基金會」活動，賈思樂講起多年前與張國榮拍《屋簷下之15,16...》 ，要「溝」余慕蓮，憶起她當時好靚女，長頭髮，又著迷你裙、好性感，想不到自此一見如故，成為摯友。他又讚魚毛姐為人樂於學習，即使年紀大仍完全接受年輕人的新事物；雖然她常覺得自己身體轉弱，但只要精神許可便會相約飲茶，近年胃口亦有所好轉，雖然牙力較弱，但仍會將食物「㗳吓㗳吓」細味品嚐。由於當日魚毛姐的工人姐姐放假，賈思樂不但親自接送她到場支持，更表示活動後會視乎魚毛姐的精神與體力，帶她去嘆下午茶。

魚毛姐數年前曾受肺纖維化及其他疾病影響，健康狀況備受關注，不過近日她不時參與好友聚會及慈善活動，十分精靈，有講有笑。（鄧穎琪攝）

賈思樂講起多年前與張國榮拍《屋簷下之15,16...》 ，要「溝」余慕蓮，憶起她當時好靚女，長頭髮，又著迷你裙、好性感，想不到自此一見如故，成為摯友。（鄧穎琪攝）

除此之外，向來善心爆棚的余慕蓮，當年用一半退休金於國內興建小學，以及將自傳全數收益捐予慈善基構，對此，她指自己冇親人，又怕被騙財，錢留著也沒用，故寧願幫助小朋友有書讀，又呼籲大家去老人院探訪長者，表示：「我好鍾意幫人，幫到人自己又好開心。」而賈思樂亦帶動台下觀眾齊齊為魚毛姐打氣，又錫了她一啖。

余慕蓮不良於行，走路需要人攙扶或依賴步行架。（鄧穎琪攝）

向來善心爆棚的余慕蓮表示：「我好鍾意幫人，幫到人自己又好開心。」而賈思樂亦帶動台下觀眾齊齊為魚毛姐打氣，又錫了她一啖。（鄧穎琪攝）

余慕蓮仍受咳嗽氣喘困擾 感嘆老友相繼離世：我自己都排緊隊

訪問中，問到魚毛姐近期身體狀況時，她坦言依然受咳嗽及氣喘困擾：「咳囉，咳啊，條氣唔順。」記者指她看似精神不錯，魚毛姐即搖頭直言「差唔多」；但也認同近日多了外出去見朋友，例如早前的《歡樂今宵》（EYT）聚會，她感觸道：「係呀係呀，見返啲老友，有好多個都唔喺度啦，我自己都排緊隊呀。」賈思樂就安慰魚毛姐，對於生老病死，他豁達表示：「必然㗎啦，生老病死呢樣嘢我哋大家都要接受，但係唔好理自己可以去到幾耐，最緊要live the present moment，現在活得開心啲就OK。」

記者指她看似精神不錯，魚毛姐即搖頭直言「差唔多」；但也認同近日多了外出去見朋友，例如早前的《歡樂今宵》（EYT）聚會，她感觸道：「係呀係呀，見返啲老友，有好多個都唔喺度啦，我自己都排緊隊呀。」（鄧穎琪攝）

賈思樂就安慰魚毛姐，對於生老病死，他豁達表示：「必然㗎啦，生老病死呢樣嘢我哋大家都要接受，但係唔好理自己可以去到幾耐，最緊要live the present moment，現在活得開心啲就OK。」（鄧穎琪攝）

雖然一度講到生死等沉重話題，但魚毛姐當日心情大靚，並自爆平日除了落公園散步外，最大娛樂就是煲舊戲及追星：「喺屋企睇電視，我鍾意睇啲舊戲，新嘅嗰啲人我唔識喇。我最鍾意睇謝賢！我鍾意睇靚仔！而家啲新人我唔識，就睇返啲舊戲。」

魚毛姐自爆平日除了落公園散步外，最大娛樂就是煲舊戲及追星：「喺屋企睇電視，我鍾意睇啲舊戲，新嘅嗰啲人我唔識喇。我最鍾意睇謝賢！我鍾意睇靚仔！而家啲新人我唔識，就睇返啲舊戲。」（鄧穎琪攝）

張偉文最新病況 認不出人但慶幸已轉院並獲妥善照顧

此外，訪問中亦講到賈思樂另一位好友——「靚聲王」張偉文，近年張偉文受多種病痛困擾而長居護老院，但早前因舊院舍涉嫌疏忽照顧，一年半冇替他洗澡，導致其壓瘡惡化及腳部紅腫潰爛，需緊急送院，令外界十分憂心。日前張偉文的監護人兼好友方俊在社交平台分享賈思樂去探病的合照，相中張偉文露齒燦笑，精神頗佳。

日前賈思樂去探望張偉文，他在訪問中亦透露張偉文最新病況，並透露對方現已轉去新院舍，獲得妥善照顧。

賈思樂受訪時詳細交代張偉文的最新狀況，坦言：「我諗佢唔係特別認到我，霎吓眼你見佢眼睛好似認到啲，一陣間講講吓又唔係好知道我係邊個，其實佢認唔認到我唔重要，最緊要佢繼續活落去，活得開心。我見佢胃口幾好，有時叫佢影幅相笑吓，佢都有，佢會有反應嘅。不過冇辦法，人，去到一個年紀，老喇、有病喇，咁就要接受，不過最緊要就係有好朋友可以喺佢身邊支持佢，俾啲鼓勵佢。」被問到能否與對方溝通，賈思樂直言：「佢講唔到嘢，但可以餵佢食提子、啤梨，就係呢啲。」

對於張偉文早前入住的院舍被指疏忽照顧，賈思樂大派定心丸，證實對方已經成功轉去另一院舍，現時居住環境及護理質素均大幅改善：「係非常之好嘅，好乾淨，我見啲護士照顧佢都好好。」