陳寶珠今晚（17/11）以香港血癌基金愛心大使身份，現身尖沙咀出席聖誕亮燈儀式。她在台上發言分享感受時，憶起已故摯友、曾長期擔任香港血癌基金會長的谷薇麗（Linda），期間更一度感觸落淚，並拿出紙巾抹眼淚，場面令人動容。

陳寶珠今晚出席聖誕亮燈儀式。（葉志明攝）

台上發言難掩思念拭淚 盼大眾延續好友行善志向

活動上，陳寶珠談及與香港血癌基金一同走過的25年歷程，提到半年前離世的好友Linda時難掩思念之情，不禁在台上眼泛淚光，需用紙巾拭淚。她哽咽表示，往年這個時候都會與對方相聚傾談： 「每一年呢個時候，我都會同Linda喺一齊，我哋一齊上嚟傾偈。幾個月前，Linda去咗另外一個天堂、另外一個世界。今年Linda唔喺度，但係佢嘅精神同埋佢個志向，仍然係陪住我哋嘅。」

陳寶珠台上憶故友感觸落淚。（葉志明攝）

她讚揚Linda生前透過血癌基金幫助了無數有需要的人，並衷心呼籲大眾繼續支持慈善，延續好友的遺願：「希望大家喺未來嘅日子，繼續延續Linda嘅志願，幫助有需要嘅人，多啲捐錢，多啲為有需要嘅人做事，等佢哋有個溫馨嘅屋企。雖然Linda唔係同我哋一齊，但佢而家喺天上，會睇到我哋，會同我哋一齊享樂呢個時刻。」

剛完成白內障手術 無懼強光親身呼籲

主持人在台上透露，陳寶珠早前剛剛接受了白內障手術。雖然現場舞台射燈強烈，對眼睛而言未必十分舒服，但為了支持香港血癌基金及呼籲大眾行善，她仍堅持親身出席活動，敬業與善心贏得全場掌聲。

陳寶珠剛完成白內障手術。（葉志明攝）

坦言年紀大減少外出 聖誕留家溫馨度過

近年較少公開露面的陳寶珠，被問及近況時笑言自己如今大多時間都留在家中，生活相當愜意： 「我個近況，喺屋企囉！我好少出街嘅，唔知係咪年紀比較大咗啦，越嚟越唔想出街，好多公眾場合嘅聚會我都盡量少出去。可能個心態唔同啦，但係仍然係好開心咁過每一日。」

陳寶珠坦言年紀大減少外出。（葉志明攝）

至於即將來臨的聖誕佳節，陳寶珠表示不會外出湊熱鬧，而是選擇與至親好友在家中低調慶祝：「我多數都係喺屋企嘅，唔會出街。有啲朋友同埋屋企人，少少嘅人大家喺屋企一齊食個聖誕大餐，傾下偈，過一個好溫馨嘅聖誕。」